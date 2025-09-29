Sva tri telekom operatera potpisala Kodeks za zaštitu i unapređenje prava djece u digitalnom okruženju

U organizaciji Ureda UNICEF-a za Hrvatsku svečano je potpisan Kodeks za zaštitu i unapređenje prava djece u digitalnom okruženju, čime su se Hrvatski Telekom, A1 Hrvatska i Telemach Hrvatska zajednički obvezali dodatno unaprijediti svoje djelovanje u interesu djece i dječjih prava u digitalnom prostoru.

Potpisivanje Kodeksa održano je povodom posjeta Hrvatskoj Regine De Dominicis, regionalne direktorice UNICEF-a za Europu i srednju Aziju, što dodatno osnažuje poruku o važnosti provođenja ove inicijative za zaštitu dječjih prava.

UNICEF u Hrvatskoj već dugi niz godina uspješno surađuje s telekomunikacijskom industrijom na promicanju i zaštiti dječjih prava kroz odgovorno poslovanje. Od osnutka UNICEF-ova Savjetodavnog odbora za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje 2018. godine, A1 Hrvatska i Telemach Hrvatska aktivno su sudjelovali u njegovu radu. Godine 2025. radu Odbora pridružio se i Hrvatski Telekom. Time je UNICEF je dodatno osnažio postojeću suradnju vodećih pružatelja telekomunikacijskih usluga u zajedničkoj misiji zaštite djece.

Privatni sektor saveznik u zaštiti djece

„Digitalno okruženje nudi djeci brojne prilike za učenje, razvoj i povezivanje, ali donosi i nove rizike. Zajedničkim djelovanjem telekomunikacijske industrije i UNICEF-a postavljamo standarde odgovornog poslovanja i stvaramo sigurniji digitalni prostor za svako dijete. Ova inicijativa pokazuje kako privatni sektor može biti snažan saveznik u zaštiti djece i promicanju njihovih prava postavljajući put koji će slijediti i druge industrije”, izjavila je Luisa Brumana, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

Kodeks je razvijen temeljem UNICEF-ovih alata i okvira, uključujući alat za procjenu dječjih prava za mobilne operatore i Načela o dječjim pravima i poslovanju, te predstavlja zajedničku i javnu obvezu operatora da poštuju i podržavaju dječja prava u svim aspektima poslovanja, da kontinuirano procjenjuju i unapređuju svoje prakse u skladu s međunarodnim standardima te da surađuju s institucijama, civilnim društvom i roditeljima kako bi digitalne tehnologije bile sigurne i osnažujuće za djecu.

„U Hrvatskom Telekomu vjerujemo kako je tehnologija temelj napretka, ne samo u gospodarskom i poslovnom, već i u društvenom i obrazovnom smislu, jer za sve, a pogotovo za djecu i mlade, pruža brojne prilike za ostvarenje njihovih potencijala. Već godinama aktivno radimo na zaštiti djece i mladih na internetu, temi koja je danas aktualnija i važnija nego ikad prije. Sustavno ulažemo u obrazovanje, razvijamo digitalne alate, moderna i sigurna rješenja te provodimo inicijative poput ‘Alata za moderno doba’, programa prevencije rizičnog i poticanja odgovornog ponašanja djece u digitalnom okruženju, u kojem već sudjeluje 6000 djece iz 205 osnovnih škola diljem Hrvatske. Poslovno jesmo konkurencija, ali smo oko zajedničkog cilja – zaštite onih najmlađih – svi u telekom industriji ujedinjeni. Edukcija, suradnja i partnerstvo s institucijama poput UNICEF-a temelj su kojim digitalni, ali i stvarni svijet činimo sigurnijim za djecu”, izjavila je Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma.

„A1 Hrvatska donosi internet na svaki dlan i u svaki dom, a s tim dolazi i odgovornost da djecu i mlade naučimo kako ga koristiti na siguran način. Zato kroz inicijativu #BoljiOnline već godinama educiramo

Kako kodeks pomaže?

djecu, roditelje i nastavnike o rizicima na internetu i razvijamo vještine za digitalnu sigurnost. Prošle godine smo s Centrom za sigurniji Internet otvorili psihološko savjetovalište za pomoć djeci u slučajevima online nasilja u Zagrebu i Splitu, ove školske godine uveli smo predmet Digitalna pismenost u zagrebačkoj Prvoj gimnaziji, a idući tjedan održavamo i drugu konferenciju CyberGuard posvećenu zaštiti djece na internetu. Vjerujem da zajedničkim angažmanom svih teleoperatora možemo stvoriti online svijet u kojem djeca sigurno i slobodno rastu, uče i razvijaju se čemu i zato je ovaj Kodeks iznimno važan”, izjavio je Dejan Turk, predsjednik Uprave A1 Hrvatska.

„Telemach je posvećen stvaranju digitalnog okruženja koje djeci pruža sigurnost, mogućnosti za razvoj i ravnopravan pristup. Potpisivanje Kodeksa još je jedan korak u našoj dugogodišnjoj suradnji s UNICEF-om, čime potvrđujemo da privatni sektor može i mora biti snažan saveznik u zaštiti dječjih prava. Vjerujemo da zajedničkim djelovanjem možemo postaviti standarde odgovornog poslovanja koje stavlja djecu i njihovu dobrobit u središte digitalne budućnosti”, izjavio je Adrian Ježina, predsjednik Uprave Telemacha Hrvatska.

Kodeks obuhvaća ključna područja kao što su sigurnost i zaštita djece na internetu, zaštita privatnosti i sigurnosti podataka djece, osiguravanje pristupa sigurnim digitalnim uslugama za svu djecu, sprječavanje izlaganja djece neprimjerenim sadržajima i manipulativnom oglašavanju te suradnja s drugim dionicima radi stvaranja sigurnijeg digitalnog okruženja za djecu u Hrvatskoj.