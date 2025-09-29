Hrvatskoj isplaćeno 835,6 milijuna eura iz instrumenta NextGenerationEU

Komisija je Hrvatskoj isplatila 835,6 milijuna eura, što je šesto plaćanje za tu zemlju u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost. Plaćanjem je obuhvaćeno 26 ključnih etapa i ciljnih vrijednosti.

Reforme i ulaganja povezani s ovim plaćanjem potaknut će pozitivne promjene za hrvatske građane i poduzeća, posebno u područjima zdravstva, borbe protiv korupcije, istraživanja geotermalne energije i razvoja vodika, upravljanja vodnim resursima, otpornosti na prirodne katastrofe, elektroenergetskih mreža na otocima i energetske sigurnosti.

Komisija je preliminarno zaključila da je Hrvatska zadovoljavajuće ispunila 15 ključnih ciljeva i 11 ciljeva utvrđenih u Provedbenoj odluci Vijeća za šestu ratu bespovratnih sredstava i drugu ratu zajma.

Druge vodeće mjere povezane s ovim zahtjevom za plaćanje uključuju digitalizaciju zdravstvenog sustava putem najsuvremenije kirurške opreme i povećanog kapaciteta pacijenata, kao i novo zakonodavstvo o upravljanju državnim poduzećima. Ove mjere uključuju jačanje učinkovitosti sustava interne kontrole državnih poduzeća ili osnivanje profesionalnih i neovisnih nadzornih odbora.

Ukupna sredstva isplaćena Hrvatskoj u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost sada iznose 5,3 milijarde eura, što je oko 53 % ukupnih dodijeljenih sredstava, uključujući početna sredstva dodijeljena nakon usvajanja plana.

Hrvatski plan za oporavak i otpornost financira se bespovratnim sredstvima i zajmovima u ukupnom iznosu od 10 milijardi eura.