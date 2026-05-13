HUB: O pravnim učincima konverzije CHF kredita mora se odlučivati neovisno

Hrvatska udruga banaka (HUB) priopćila je u srijedu kako se o pravnim učincima konverzije kredita u švicarskim francima mora odlučivati neovisno, bez javnih pritisaka i diskreditiranja sudaca, stručnjaka i medija.

“Zabrinjavajuća je atmosfera u kojoj se javno napada, diskreditira i osobno proziva svakoga tko u javnosti iznese pravno mišljenje koje nije u skladu sa stavovima Udruge Franak”, kaže HUB i poziva poziva sve sudionike javne rasprave na odgovornost, suzdržanost i poštovanje institucija.

“Suci moraju suditi slobodno, bez pritisaka i bez straha od javnih prozivki”, kažu bankari, uoči očekivane odluke proširenog vijeća Vrhovnog suda o pravnim učincima konverzije CHF kredita.

“Javni prostor mora ostati prostor argumentirane i stručne rasprave, a ne osobnih prozivki, etiketiranja i pokušaja podjele sudaca na one koji prema navodima određenih interesnih skupina ‘sude po pravu EU-a’ i one koji navodno ‘sude po bankarskom ili HUB-ovu pravu’. Takva retorika šteti povjerenju u pravosuđe i stvara dojam da je prihvatljiva samo ona sudska odluka koja odgovara jednoj strani u postupcima”, smatra HUB.

Smatra da zakonska konverzija CHF kredita iz 2015. godine predstavlja jedinstveno i sustavno rješenje bez presedana u Europskoj uniji, pri čemu su banke bile zakonski obvezne ponuditi konverziju, dok su potrošači imali mogućnost izbora te su sami prihvatili ponuđeni model.

Konverzijom je stvoren novi pravni odnos te su potrošači dovedeni u položaj kao da su od početka imali kredit vezan uz euro, uz primjenu kamatnih stopa koje su vrijedile za EUR kredite u relevantnim razdobljima, pri čemu je cjelokupan trošak konverzije snosio bankarski sektor, navodi HUB.

Podsjeća da je Vrhovni sud u oglednom postupku zauzeo stajalište da su sporazumi o konverziji valjani te da predstavljaju novu pravnu osnovu utemeljenu na zakonu koji je potvrđen suglasnim s Ustavom.