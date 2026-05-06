Broj ultrabogatih u Europi skočio 26 posto u pet godina – Poljska i Rumunjska u vrhu

Europa danas ima gotovo 184 tisuće ultrabogatih pojedinaca, dok istočni dio kontinenta bilježi eksplozivan rast milijunskog bogatstva.

Europski klub ultrabogatih ubrzano se širi. Broj osoba s najmanje 30 milijuna dolara neto imovine, poznatih kao ultra-bogati pojedinci (UHNWI), porastao je u Europi za 26 posto u posljednjih pet godina. To znači da se između 2021. i 2026. ovoj ekskluzivnoj skupini pridružilo 37.428 novih članova, prema izvješću Knight Franka Wealth Report 2026. Koje europske zemlje imaju najviše ultrabogatih i gdje je njihov broj najbrže rastao?

U svijetu više od 710.000 ljudi posjeduje najmanje 30 milijuna dolara imovine. Gotovo četvrtina njih, točnije, 25,8 posto, živi u Europi. Broj ultrabogatih u Europi porastao je s 146.525 u 2021. na 183.953 u 2026., prema izvješću Knight Franka, piše Euronews.

Najviše ultrabogataša u Njemačkoj

U Europi po broju ultrabogatih pojedinaca prednjači Njemačka s njih 38.215. Ujedinjeno Kraljevstvo je drugo s 27.876, a slijedi Francuska s 21.528. Nijedna druga europska zemlja ne prelazi granicu od 20.000. Švicarska ima 17.692, a Italija 15.433. Nakon prvih pet, brojke naglo padaju. Španjolska, jedna od najvećih europskih ekonomija, ima 9186 ultrabogatih. Švedska ima 6845, a Nizozemska 5077. Slijede Danska (4657), Turska (4208), Austrija (4.188) i Poljska (3017).

U ostalim zemljama broj pada ispod 3000. Norveška ima 2460, Češka 2270, Irska 2196, Portugal 2187, a Finska 1317. Sve ostale europske zemlje imaju manje od 1000 ultrabogatih.

Rusija, koja nije dio EU-a, kandidatkinja za članstvo niti članica EFTA-e, ima 8399 ultrabogatih pojedinaca.

Njemačka je zabilježila i najveći apsolutni rast između 2021. i 2026., s dodatnih 9273 novih članova u klubu bogatijih od 30 milijuna dolara. Značajan rast zabilježile su i Švicarska (4968), Francuska (3781) i Ujedinjeno Kraljevstvo (3005).

Nove članove u tisućama bilježe i Italija (2886), Španjolska (2.708), Turska (2034) i Poljska (1575).

Poljska, Turska i Rumunjska s najvećim rastom

Apsolutne brojke daju samo dio slike. Kada se gleda postotni rast, slika je drukčija. Broj ultrabogatih u Poljskoj više se nego udvostručio, uz rast od 109 posto. Turska (94%) i Rumunjska (93%) također su zabilježile snažan rast.

Grčka, Češka i Portugal ostvarili su rast od najmanje 50 posto. U Španjolskoj broj ultrabogatih porastao je za 42 posto, u Njemačkoj za 32 posto, u Italiji za 23 posto, a u Francuskoj za 21 posto. Ujedinjeno Kraljevstvo zabilježilo je najmanji rast među velikim ekonomijama, 12 posto, dok je Švedska imala najniži rast u ovoj skupini — samo osam posto.