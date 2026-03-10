Klub od 100 milijardi dolara: Ovih 20 ljudi ima bogatstvo s 12 znamenki, dva su iz Europe

Mala skupina ljudi čije bogatstvo ima dvanaest znamenki dosegnula je rekordnu razinu, dok se Elon Musk približava statusu trilijunaša.

Još jedna godina, još jedan rekord za najbogatije među najbogatijima na svijetu. Prema Forbesovoj listi svjetskih milijardera za 2026., sada na planetu postoji 20 ljudi čije bogatstvo iznosi 100 milijardi dolara ili više. To je porast u odnosu na 15 koliko ih je bilo prošle godine, dok prije deset nitko nije imao toliko bogatstvo.

Tih 20 članova ekskluzivnog Kluba od 100 milijardi dolara ima ukupno bogatstvo od 3,8 bilijuna dolara, oko 1,4 bilijuna više nego prošle godine. Iako čine samo 0,6 posto od ukupno 3428 milijardera na svijetu, ova skupina sada drži čak 19 posto ukupnog bogatstva svih milijardera.

Na samom vrhu nalazi se Elon Musk, koji je tijekom protekle godine nastavio rušiti rekorde. U listopadu je postao prva osoba čije je bogatstvo premašilo 500 milijardi dolara, zatim je u prosincu prešao granicu od 600 pa onda i 700 milijardi dolara. U veljači je njegovo bogatstvo skočilo iznad 800 milijardi dolara nakon što je svoju raketnu kompaniju SpaceX spojio s tvrtkom za umjetnu inteligenciju i društvene mreže xAI, u poslu koji je vrijednost zajedničke kompanije procijenio na 1,25 bilijuna dolara. Ako tvrtka kasnije ove godine uspješno izađe na burzu, Musk bi mogao postati prvi svjetski trilijunaš.

Takva prekretnica donedavno je bila nezamisliva. Prvo izdanje liste svjetskih milijardera, objavljeno 1987., imalo je samo dvije osobe s bogatstvom većim od 10 milijardi dolara. Bill Gates je tijekom dot-com balona 1999. nakratko postao centimilijarder, no trebalo je čekati do 2017. da još netko postigne takvo bogatstvo – Jeff Bezos. Osnivač Amazona također je prvi probio granicu od 200 milijardi dolara, 2020. godine, a danas čak pet tajkuna ima bogatstvo iznad tog praga, u odnosu na tri prošle godine. No jedina osoba osim Muska čije je bogatstvo premašilo 300 milijardi dolara jest Larry Ellison iz Oraclea, čija je neto vrijednost u rujnu nakratko prešla 400 milijardi dolara, prije nego što je u sljedećih šest mjeseci pala na 190 milijardi.

Ovu razinu bogatstva teško je izgubiti: svi koji su prošle godine bili članovi Kluba od 100 milijardi dolara i dalje su na listi. Ove godine pridružilo im se i pet novih imena: nasljednica L’Oréala Françoise Bettencourt Meyers, osnivač Binancea Changpeng Zhao, meksički telekomunikacijski magnat Carlos Slim Helú, izvršni direktor Nvidije Jensen Huang i tehnološki poduzetnik Michael Dell.

Postoji i nekoliko milijardera koji su vrlo blizu ulaska u ovaj klub, uključujući indijskog industrijalca Mukesha Ambanija (procijenjeno bogatstvo: 99,7 milijardi dolara), kripto magnata Giancarla Devasinija iz Tethera (89,3 milijarde dolara), pionira digitalnog trgovanja Thomasa Peterffyja (82,9 milijardi dolara) te nasljednicu Koch Industriesa Juliju Koch (81,2 milijarde dolara).

Evo potpune liste najekskluzivnijeg kluba na svijetu, Kluba od 100 milijardi dolara, poredanih od “najmanje” do najviše bogate osobe

#20. Francoise Bettencourt Meyers i obitelj

Bogatstvo: 100 milijardi dolara (rast za 18,4 milijarde) | Izvor: L’Oréal | Državljanstvo: Francuz

Sedamdesetdvogodišnja unuka osnivača L’Oréala nakratko je 2024. postala prva žena na svijetu čije je bogatstvo premašilo 100 milijardi dolara. Godine 2025. povukla se iz upravnog odbora francuskog kozmetičkog diva, čime je završila svoj 28-godišnji mandat. Od 2020. obnašala je i dužnost potpredsjednice, koju je preuzeo njezin sin Jean-Victor Meyers. Čini se da tranzicija nije utjecala na poslovanje L’Oréala: tvrtka je 2025. povećala prihode za četiri posto, na 51 milijardu dolara, potaknuta snažnom prodajom na svoja dva najveća tržišta – u SAD-u i Kini.

#19. Bill Gates

Bogatstvo: 108 milijardi dolara | Izvor: Microsoft | Državljanstvo: Amerikanac

Prošle godine Gates je objavio važne planove vezane uz filantropiju. U svibnju je ponovno potvrdio namjeru da 99 posto bogatstva donira Zakladi Gates te je rekao da će ta organizacija u sljedeća dva desetljeća potrošiti 200 milijardi dolara i “zaključiti svoje djelovanje” do 2045. godine. Gates i njegova bivša supruga Melinda French Gates (procijenjeno bogatstvo: 30,3 milijarde dolara) prvotno su planirali zatvoriti zakladu 20 godina nakon njihove smrti. Melinda je napustila Zakladu Gates 2024. godine i od Billa dobila 12,5 milijardi dolara za vlastite filantropske projekte.

#18. Michael Bloomberg

Bogatstvo: 109 milijardi dolara (rast za četiri milijarde) | Izvor: Bloomberg LP | Državljanstvo: Amerikanac

Suosnivač financijskog podatkovnog i medijskog diva Bloomberg LP donirao je više od 500 milijuna dolara povijesno crnačkim sveučilištima i fakultetima (HBCU) tijekom 2025., a dodatnih 10 milijuna dolara namijenio je osnivanju charter škola u partnerstvu s tim institucijama. Prošlog studenog također je najavio ulaganje od 100 milijuna dolara za smanjenje emisija metana. Unatoč tome što je tijekom 2025. donirao ukupno 4,3 milijarde dolara, Bloomberg je ove godine i dalje bogatiji za četiri milijarde dolara.

#17. Changpeng Zhao

Bogatstvo: 110 milijardi dolara (rast od 47,1 milijardi) | Izvor: burza kriptovaluta | Državljanstvo: Kanađanin

Osnivaču Binancea, najveće svjetske burze kriptovaluta, bila je to vrlo dobra godina. Prošlog ožujka državna investicijska tvrtka iz Abu Dhabija MGX uložila je dvije milijarde dolara u Binance. MGX je svoj udio platio u USD1, stabilnoj kriptovaluti vezanoj uz američki dolar koju izdaje World Liberty Financial, kripto tvrtka koju podupiru obitelji predsjednika Donalda Trumpa i njegova milijarderskog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa.

Zatim je u listopadu Zhao dobio pomilovanje od Trumpa, otprilike godinu dana nakon što je odslužio četveromjesečnu zatvorsku kaznu zbog toga što u Binanceu nije uspostavio učinkovit program za sprječavanje pranja novca.

#16. Carlos Slim Helu i obitelj

Bogatstvo: 125 milijardi dolara (rast za 42,5 milijarde) | Izvor: telekom | Državljanstvo: Melsikanac

Bogatstvo meksičkog telekomunikacijskog magnata poraslo je za više od 50 posto tijekom protekle godine, ponajviše zahvaljujući snažnom rastu cijene dionica América Móvila, najveće mobilne telekomunikacijske kompanije u Latinskoj Americi, u kojoj ima većinski udio.

Grupo Carso, veliki konglomerat u kojem Slim i njegova obitelj posjeduju 76 posto dionica, također je sklopio nekoliko velikih poslova, uključujući ugovor vrijedan dvije milijarde dolara s meksičkom državnom naftnom kompanijom Pemex u rujnu te kupnju meksičke imovine ruskog naftnog diva Lukoila za 600 milijuna dolara u siječnju.

#15. Steve Ballmer

Bogatstvo: 126 milijardi dolara (rast za osam milijardi) | Izvor: Microsoft | Državljanstvo: Amerikanac

Bivši izvršni direktor Microsofta bogatiji je za osam milijardi dolara nego prošle godine, dijelom zahvaljujući snažnom rastu vrijednosti njegove NBA momčadi Los Angeles Clippers. Ballmer je klub kupio 2014. za dvije milijarde dolara, cijenu koja danas izgleda kao prava pogodba s obzirom na procijenjenu vrijednost od 7,5 milijardi dolara, što ga čini četvrtom najvrjednijom franšizom u ligi.

Ballmer je također tijekom 2025. donirao oko 1,5 milijardi dolara, uključujući potpore namijenjene pomoći djeci i obiteljima pogođenima požarima koji su u siječnju 2025. zahvatili područje Los Angelesa.

#14. Alice Walton

Bogatstvo: 134 milijarde dolara (rast za 33 milijarde) | Izvor: Walmart | Državljanstvo: Amerikanac

Najbogatija žena na svijetu i nasljednica Walmarta u srpnju je otvorila kampus svoje medicinske škole Alice L. Walton School of Medicine u Bentonvilleu, u saveznoj državi Arkansas. Neprofitna medicinska škola, koju je osnovala 2021., također je primila prvu generaciju od 48 studenata medicine, koji će započeti četverogodišnji studij koji spaja tradicionalno medicinsko obrazovanje s umjetnošću i humanističkim znanostima.

#13. Michael Dell

Bogatstvo: 141 milijardu dolara (rast za 43,3 milijarde) | Izvor: Dell Technologies | Državljanstvo: Amerikanac

Dell i njegova supruga Susan dospjeli su na naslovnice u prosincu nakon što su obećali donirati 6,25 milijardi dolara za financiranje novih investicijskih računa za oko 25 milijuna djece u SAD-u. Program je osmišljen kao nadogradnja inicijative administracije Donalda Trumpa nazvane “Trumpovi štedni računi”, koja predviđa otvaranje štednih računa s početnim iznosom od 1000 dolara za djecu rođenu između 1. siječnja 2025. i 1. siječnja 2029. godine. Dellovi planiraju uplatiti početnih 250 dolara na račune za djecu u dobi od 10 godina ili mlađu koja su rođena prije tog roka, odnosno prije 1. siječnja 2025. godine.

#12. Jim Walton i obitelj

Bogatstvo: $143 billion (rast za 34 milijarde) | Izvor: Walmart | Državljanstvo: Amerikanac

#11: Rob Walton i obitelj

Bogatstvo: 146 milijardi dolara (rast za 36 milijardi) | Izvor: Walmart | Državljanstvo: Amerikanac

Dvojica braće, sinovi osnivača Walmarta Sama Waltona (preminuo 1992.), u posljednjih su godinu dana povećali svoje bogatstvo za više od 30 milijardi dolara, dijelom zahvaljujući rastu dionica Walmarta od 30 posto. Robova investicija u NFL momčad Denver Broncos, koju je 2022. kupio zajedno s većom skupinom investitora za 4,65 milijardi dolara, također se pokazala vrlo uspješnom: vrijednost momčadi sada se procjenjuje na oko 6,6 milijardi dolara (bez duga).

#10. Amancio Ortega

Bogatstvo: 148 milijardi dolara (rast za 24 milijarde) | Izvor: Zara | Državljanstvo: Španjolac

Osnivač Zare i najveći dioničar Inditexa, madridske matične kompanije Zare i drugih brendova poput Massimo Duttija i Pull & Beara, 2025. je primio najveću dividendu u karijeri, veću od tri milijarde dolara (prije poreza). Ortega je dio tog novca uložio u širenje golemog carstva nekretnina, kupivši u rujnu uredski neboder Sabadell Financial Center u središtu Miamija za 274 milijuna dolara, a dva mjeseca kasnije i kultnu zgradu Canada Posta u Vancouveru za 860 milijuna dolara.

#9. Warren Buffett

Bogatstvo: 149 milijardi dolara (pad za pet milijardi) | Izvor: Berkshire Hathaway | Državljanstvo: Amerikanac

“Prorok iz Omahe” povukao se s mjesta izvršnog direktora Berkshire Hathawaya krajem 2025., čime je završio legendarnu 60-godišnju eru na čelu tog golemog konglomerata i upravljanje prepustio Gregu Abelu, novom članu ovogodišnje liste svjetskih milijardera. U posljednjem izdanju svojih pisama dioničarima Buffett (koji ostaje predsjednik uprave) oprostio se savjetom za svoje brojne obožavatelje: “Birajte svoje uzore vrlo pažljivo i zatim ih oponašajte. Nikada nećete biti savršeni, ali uvijek možete biti bolji.”

#8. Jensen Huang

Bogatstvo: 154 milijarde dolara (rast za 55,3 milijarde) | Izvor: poluvodiči | Državljanstvo: Amerikanac

Nvidia, proizvođač grafičkih čipova koji je Huang suosnovao 1993. godine, postala je u listopadu prva kompanija vrijedna više od pet bilijuna dolara, prije nego što je dio tih dobitaka kasnije izgubila. Dionicama Nvidije vrijednost je u protekloj godini porasla za više od 40 posto zahvaljujući dominantnoj poziciji u isporuci čipova za brzorastuću industriju umjetne inteligencije, što je Huanga poguralo među deset najbogatijih ljudi na svijetu. Nvidia je dominirala naslovnicama 2025. godine, od velikih ulaganja u tvrtke koje razvijaju AI modele (30 milijardi dolara u OpenAI, 10 milijardi dolara u Anthropic) do akvizicija (20 milijardi dolara za Groq) i partnerstava s konkurentima (5 milijardi dolara u dionicama Intela).

#7. Bernard Arnault i obitelj

Bogatstvo: 171 milijardu dolara (pad za sedam milijardi) | Izvor: LVMH | Državljanstvo: Francuz

Izvršni direktor luksuznog konglomerata LVMH jedan je od samo trojice članova Kluba od 100 milijardi dolara koji su se tijekom protekle godine osiromašili, uz Buffetta i Larryja Ellisona iz Oraclea. U godini obilježenoj carinskim ratovima Donalda Trumpa, prihodi LVMH-a pali su za pet posto, na 94 milijarde dolara u 2025., no kompanija je pokrenula desetogodišnje partnerstvo s Formulom 1 te se oporavila u drugoj polovici godine zahvaljujući snažnijoj prodaji u SAD-u i Aziji. U siječnju je Arnault primljen u Francusku akademiju moralnih i političkih znanosti, čime su prepoznati njegovi doprinosi francuskom intelektualnom i građanskom životu.

#6. Larry Ellison

Bogatstvo: 190 milijardi dolara (pad za dvije milijarde) | Izvor: Oracle | Državljanstvo: Amerikanac

Suosnivač Oraclea imao je vrlo turbulentu godinu. U srpnju su on i njegov sin David zaključili spajanje Paramounta i Davidove tvrtke Skydance Media. Tri mjeseca kasnije Larry je zabilježio najveći jednodnevni rast bogatstva koji je Forbes ikada zabilježio te se obogatio za gotovo 100 milijardi dolara zahvaljujući snažnom rastu dionica Oraclea, što ga je poguralo iznad granice od 400 milijardi dolara. Potom je dionica Oraclea pala, prepolovivši gotovo polovicu njegova bogatstva, a Warner Bros. je u prosincu odbio ponudu za preuzimanje od Paramounta, odlučivši se umjesto toga spojiti s Netflixom. U siječnju su SAD i Kina finalizirali dogovor prema kojem su Oracle, investicijska tvrtka Silver Lake i MGX iz Abu Dhabija preuzeli američke operacije TikToka, pri čemu je Oracle stekao udio od 15 posto. Mjesec dana kasnije Ellisonovi su naposljetku dobili bitku za Warner Bros., objavivši posao vrijedan 110 milijardi dolara koji će im omogućiti kontrolu nad jednim od najvećih medijskih carstava u zemlji.

#5. Mark Zuckerberg

Bogatstvo: 222 milijarde dolara (rast za šest milijardi) | Izvor: Facebook | Državljanstvo: Amerikanac

Suosnivač i izvršni direktor Mete nastavio je ulagati u umjetnu inteligenciju 2025. godine, dok je istodobno dodatno pojačao kampanju za slobodu govora na Metinim platformama. Kompanija je u travnju službeno ukinula provjeru činjenica od strane trećih strana na Facebooku i Instagramu te prešla na sustav “community notes”, sličan onome na platformi X Elona Muska (bivši Twitter). Zuckerbergova društvena mreža potrošila je oko 70 milijardi dolara na poslužitelje, podatkovne centre i mrežnu infrastrukturu povezanu s umjetnom inteligencijom u 2025., a najavila je planove da u te svrhe potroši do 169 milijardi dolara u 2026. U ožujku se Zuckerberg pridružio nizu milijardera koji napuštaju Kaliforniju zbog predloženog poreza na bogatstvo u toj saveznoj državi te je izdvojio 170 milijuna dolara za kupnju kuće na iznimno ekskluzivnom otoku Indian Creek u Miamiju, poznatom kao “Billionaire Bunker”, gdje među stanovnicima žive Jeff Bezos, Jared Kushner i Carl Icahn.

#4. Jeff Bezos

Bogatstvo: 224 milijarde dolara (rast za devet milijardi) | Izvor: Amazon | Državljanstvo: Amerikanac

Bezos je prošlog srpnja u Veneciji sklopio brak s djevojkom Lauren Sánchez na raskošnoj trodnevnoj ceremoniji, događaju koji je, prema procjenama, stajao oko 20 milijuna dolara i imao zvjezdani popis gostiju među kojima su bili Bill Gates, Oprah Winfrey, Tom Brady i članovi obitelji Kardashian. Njegova svemirska kompanija Blue Origin također je 2025. provela dva uspješna lansiranja rakete New Glenn, što predstavlja korak naprijed u nastojanjima da sustigne SpaceX Elona Muska. Usred svih tih troškova, Bezos je u veljači smanjio broj zaposlenih u Washington Postu za oko 30 posto, ukinuvši pritom većinu sportskog i međunarodnog izvještavanja svojih novina.

#3. Sergey Brin

Bogatstvo: 237 milijardi dolara (rast za 99 milijarde) | Izvor: Google | Državljanstvo: Amerikanac

#2. Larry Page

Bogatstvo: 257 milijardi dolara (rast za 113 milijardi) | Izvor: Google | Državljanstvo: Amerikanac

Suosnivači Googlea gotovo su udvostručili bogatstvo tijekom protekle godine dok su dionice Alphabeta, matične tvrtke Googlea, porasle za 80 posto. Tehnološki div u studenome je lansirao najnoviji model umjetne inteligencije Gemini 3, koji je treniran na vlastitim internim čipovima, a ne na Nvidijinima, te je prema nekim ključnim mjerilima nadmašio OpenAI-jev ChatGPT. U prosincu i siječnju Page je potrošio ukupno 174 milijuna dolara na kupnju dviju kuća na Floridi u nastojanju da izbjegne predloženi porez na bogatstvo milijardera u Kaliforniji, koji bi ga mogao skupo stajati ako izađe na glasanje i bude odobren u studenome.

#1. Elon Musk

Bogatstvo: 839 milijardi dolara (rast za 497 milijardi) | Izvor: Tesla, SpaceX | Državljanstvo: Amerikanac

Dioničari Tesle slavili su kada je Musk u svibnju završio svoj 130-dnevni mandat na čelu Odjela za učinkovitost vlade (DOGE) predsjednika Trumpa kako bi se ponovno posvetio proizvođaču električnih vozila. U studenome je Musku dodijeljen povijesni paket nagrada koji bi mu mogao donijeti dodatnih bilijun dolara u dionicama ako Tesla ostvari određene ciljeve poslovanja u sljedećih 10 godina. Mjesec dana kasnije Vrhovni sud Delawarea vratio je Musku opcije na Tesline dionice koje trenutačno vrijede 115 milijardi dolara, a koje je niži sud poništio 2024. godine. Prošlog mjeseca Musk je spojio svoju raketnu tvrtku SpaceX s tvrtkom za umjetnu inteligenciju xAI, koju je već bio spojio sa svojom društvenom mrežom X (bivši Twitter) 2025. godine, u poslu koji novospojenu kompaniju procjenjuje na 1,25 bilijuna dolara. Time je postavljen temelj za potencijalni izlazak na burzu kasnije ove godine te je Musk stavljen na put da postane prvi svjetski trilijunaš.

