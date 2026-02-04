Elon Musk postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 800 milijardi dolara

Prema procjeni Forbesa, preuzimanje xAI-ja od strane SpaceX-a povećalo je Muskovo bogatstvo za 84 milijarde dolara, pa je sada za rekordnih 578 milijardi dolara bogatiji od druge najbogatije osobe na svijetu.

Elon Musk postao je prva osoba u povijesti čije se bogatstvo procjenjuje na 800 milijardi dolara ili više, nakon što je njegova raketna tvrtka SpaceX preuzela njegovu kompaniju za umjetnu inteligenciju i društvene mreže xAI. Forbes procjenjuje da je taj posao, kojim je objedinjena tvrtka procijenjena na 1,25 bilijuna dolara, povećao Muskovo bogatstvo za 84 milijarde dolara, na rekordnih 852 milijarde dolara.

Prije tog posla Musk je posjedovao procijenjenih 42 posto udjela u SpaceX-u, vrijednog oko 336 milijardi dolara, prema ponudi za otkup udjela pokrenutoj u prosincu, kojom je privatna raketna tvrtka procijenjena na 800 milijardi dolara. Također je imao procijenjenih 49 posto udjela u xAI-ju, vrijednog oko 122 milijarde dolara, temeljem privatne runde financiranja ranije ovog mjeseca, kojom je ta tvrtka procijenjena na 250 milijardi dolara. Nakon spajanja, kojim je SpaceX procijenjen na bilijun dolara, a xAI na 250 milijardi dolara, Forbes procjenjuje da Musk sada posjeduje 43 posto udjela u objedinjenoј kompaniji, vrijednog 542 milijarde dolara.

Spajanje i izlazak na burzu

Time je SpaceX daleko Muskova najvrjednija imovina. On također posjeduje 12 posto udjela u Tesli, vrijednog 178 milijardi dolara, kao i Tesline dioničke opcije vrijedne dodatnih 124 milijarde dolara. U to nije uključen rekordni paket kompenzacije koji su Teslini dioničari odobrili u studenome, a koji bi Musku mogao donijeti do bilijun dolara dodatnih dionica (prije poreza i troškova oslobađanja ograničenih dionica), ako Tesla ostvari takozvane “Mars shot” ciljeve, poput povećanja tržišne kapitalizacije za više od osam puta u sljedećih deset godina.

Ovo je drugi put u manje od godinu dana da su se dvije Muskove kompanije spojile. Prošlog ožujka Musk je objavio da je spojio tvrtku za umjetnu inteligenciju xAI i društvenu mrežu X (bivši Twitter) u poslu kojim je xAI procijenjen na 80 milijardi dolara, a X na 33 milijarde dolara, što je gotovo jednako iznosu koji je Musk platio za Twitter 2022. godine, isključujući dug. Muskova uloga istodobno kao kupca i prodavatelja u tim poslovima otvorila je pitanja o procjenama vrijednosti koje je iznosio. No, sada, kada su sve te kompanije dio SpaceX-a, za koji se očekuje da će kasnije ove godine izaći na burzu, uskoro će se suočiti s provjerom javnog tržišta.

Četiri velike prekretnice

Musk je u samo četiri mjeseca dosegnuo četiri velika prekretnice u neto vrijednosti imovine. U listopadu je postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo premašilo 500 milijardi dolara, nakon što su Tesline dionice snažno porasle nakon što je napustio Odjel za učinkovitost vlade (DOGE) administracije predsjednika Donalda Trumpa kako bi se ponovno posvetio proizvođaču električnih vozila. Dana 15. prosinca postao je prva osoba vrijedna 600 milijardi dolara, nakon što su privatni ulagači procijenili SpaceX na 800 milijardi dolara, u odnosu na 400 milijardi dolara u kolovozu. Samo četiri dana kasnije postao je prva osoba vrijedna 700 milijardi dolara, nakon što je Vrhovni sud savezne države Delaware vratio njegove Tesline dioničke opcije, koje je niži sud poništio 2024. godine.

Musk je sada za rekordnih 578 milijardi dolara bogatiji od druge najbogatije osobe na svijetu, suosnivača Googlea Larryja Pagea, čije se bogatstvo procjenjuje na 281 milijardu dolara. To znači da je Musk otprilike na pola puta od “jednog Larryja Pagea” do toga da postane prvi svjetski bilijunaš.

Matt Durot, novinar Forbesa (link na originalan članak)