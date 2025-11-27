Biste li radili i kad ne biste morali? Musk poručuje: Uskoro će to biti stvaran izbor

Rad će nalikovati bavljenju sportom ili igranju videoigara, a novac bi mogao postati irelevantan — tako, prema čelniku Tesle, izgleda ne tako daleka budućnost.

Prema riječima direktora Tesle Elona Muska, to bi vrlo uskoro mogla postati stvarna mogućnost. “Rad će postati opcionalan kako umjetna inteligencija i robotika budu nastavile nadopunjavati radnu snagu u sljedećih 10 do 20 godina”, rekao je prošlog tjedna publici na Američko-saudijskom investicijskom forumu. “Bit će to poput bavljenja sportom ili igranja videoigara.” Čak je nagađao da bi, dovoljno daleko u budućnosti, novac mogao prestati biti relevantan.

Zvuči primamljivo, ako ne i kao radnja znanstvenofantastičnog filma, no Musk je ipak upozorio da je potrebno prijeći dug put prije nego što bi se takva ideja mogla ostvariti.

Izvršni direktor Nvidije Jensen Huang, s kojim je Musk razgovarao, ponudio je umjereniji pogled na budućnost: “Svatko će raditi drugačije poslove”, rekao je. “Kako stvari koje su nam sada dosadne postanu jednostavnije, a mi postanemo produktivniji, imat ćemo više vremena za ostvarivanje ideja.” Zvuči optimistično, ali možda nedovoljno da umiri strahove radnika da će im AI uzeti posao.

Doista, zbog povećane nesigurnosti na tržištu rada i vijesti o otpuštanjima, sve više Amerikanaca traži honorarne i sezonske poslove kako bi nadopunili prihode. Nedavno izvješće Goldman Sachsa pokazalo je da sve više ljudi prihvaća “gig” poslove — od samostalnih ugovaratelja do freelancera.

Maria Gracia Santillana Linares, novinarka Forbesa