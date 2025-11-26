Ova zemlja prednjači u Europi po radu na daljinu

Roditelji, skrbnici i osobe s invaliditetom imat će najviše koristi od fleksibilnijih mogućnosti rada, prema novom izvješću britanskog parlamenta, s obzirom na to da nezaposlenost u Ujedinjenom Kraljevstvu raste.

Dok stručnjaci nastavljaju raspravljati o prednostima i nedostacima rada od kuće, nedavno izvješće britanskog parlamenta sugerira da bi mogućnosti rada na daljinu mogle pomoći u povećanju zaposlenosti.

Osim što pomažu u zadržavanju osoblja, istraživači su primijetili da fleksibilni oblici rada mogu vratiti na tržište rada ljude koji inače ne bi mogli raditi.

Izvješće odabranog odbora pod naslovom “Je li rad od kuće uspješan?“ temeljilo se na dokazima širokog spektra stručnjaka kako bi se ispitao utjecaj različitih radnih okruženja na pojedince, produktivnost, tvrtke i odnose na radnom mjestu, prenosi Euronews.

Izvješće je objavljeno nekoliko dana nakon što su podaci Zavoda za nacionalnu statistiku (ONS) pokazali da je nezaposlenost u Velikoj Britaniji porasla na 5% u tri mjeseca do rujna.

Kako tržište rada slabi, podaci o radnim navikama u Ujedinjenom Kraljevstvu pokazuju da bi roditelji, skrbnici i osobe s invaliditetom mogli imati posebne koristi od fleksibilnijih uvjeta rada.

“Odustala sam od posla na kojem sam radila 14 godina jer je briga o djeci bila preskupa“, rekla je jedna ispitanica u anketi koju navodi izvješće.

Autori publikacije također su naveli istraživanje iz Italije, koje je pokazalo da fleksibilni aranžmani otvaraju nove mogućnosti za roditelje i skrbnike omogućujući im učinkovitije usklađivanje kućanskih i profesionalnih obveza.

Štoviše, u izvješću se ističe da su potencijalne koristi za osobe s invaliditetom usko usklađene s prioritetima vlade u pogledu zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Stručnjaci, diplomanti sveučilišta i ljudi koji žive u Londonu puno su skloniji fleksibilnom radu. Oko 55% zaposlenika u uredskim poslovima radi hibridno, što je dvostruko više od stope uočene u široj radnoj snazi.

Velika Britanija prednjači u Europi po radu na daljinu.

Prema izvješću, stopa rada na daljinu uvelike varira diljem Europe, pri čemu je Velika Britanija prednjačila među 18 zemalja u Globalnom istraživanju radnih aranžmana (G-SWA), provedenom između studenog 2024. i veljače 2025.

Globalno, ljudi rade od kuće u prosjeku 1,2 dana u tjednu, ali raspon je velik – od samo 0,5 dana u Južnoj Koreji do 1,9 dana u Kanadi.

U Ujedinjenom Kraljevstvu prosjek je 1,8 dana u tjednu, što ga čini najvišim u Europi i drugim najvišim među svih 40 zemalja koje su sudjelovale u istraživanju. Istraživanje obuhvaća samo diplomirane studente.

Hibridni način rada u porastu

Podaci Ureda za nacionalnu statistiku (ONS) pokazuju kako su se obrasci rada promijenili od pandemije. Jasno ilustriraju da se hibridni način rada povećao u posljednjih pet godina, od svibnja 2020. do ožujka 2025.

Od listopada 2025., najnoviji podaci prikupljeni između travnja i lipnja 2025. pokazuju da 39% zaposlenih odraslih osoba u Velikoj Britaniji barem dio vremena radi od kuće, pri čemu 26% koristi hibridni način rada, a 13% radi u potpunosti na daljinu. Isti podaci sugeriraju da je 43% putovalo na posao.

Globalna platforma za zapošljavanje Indeed također je, na temelju oglasa za posao, otkrila da je hibridni rad postao norma u Ujedinjenom Kraljevstvu.