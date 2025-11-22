Mladi Istrijan ljubav prema pčelarstvu pretvorio u uspješan posao: “Ako izdržiš i radiš pošteno, bez prečica, vidiš rezultate“

Filip Raponja, još kao dječak iz Krnice u Istri, pokazao je da ga više zanimaju pčele nego nogomet. Njegova strast prerasla je u projekt koji danas okuplja oko 400 košnica i donosi proizvode koji su prirodni i dio šire misije očuvanja pčela.

Filip Raponja sa samo trinaest godina počeo je proučavati proces pčelarenja uvježbavajući ga na svojoj prvoj košnici, koju je dobio na dar.

“Sve je krenulo iz jedne vrlo jednostavne situacije, nakon slučajnog odlaska na sajam knjiga, gdje sam kupio knjigu o pčelama, htio sam raditi nešto stvarno, opipljivo i korisno, a pčelarstvo je upravo to. Pčele su me privukle jer su potpuno suprotne modernom tempu. Rade tiho, precizno i po pravilima koja se nisu mijenjala stoljećima, a ipak imaju istu svrhu i još veću važnost. Kad sam se prvi put susreo s košnicama, shvatio sam koliko je to ozbiljan posao i koliko toga ovisi o malim bićima. U tom trenutku me ‘uhvatilo’ i više nisam izlazio iz toga, kaže Filip.

Brojni izazovi u proizvodnji

Najveći izazov s kojim se suočava u proizvodnji meda je neizvjesnost.

“Možete imati savršene košnice, ali ako vam vrijeme okrene leđa ili netko u blizini prska pesticide, sve pada u vodu. Pčelarstvo je fizički naporno, zahtjeva 18 sati dnevno rada na terenu kad je sezona, ali to nije najveći problem. Najteže je biti miran u glavi kad znaš da o tvojim odlukama ovise živa bića, proizvodnja i posao. Pčele su osjetljive, ali ako im daš uvjete i poštuješ osnovna pravila, vraćaju ti sve. Proizvodnja meda je kompliciran proces, odnosno ima puno koraka. Cijele godine se treba brinuti o pčelama da bi se med vrcao nekoliko puta godišnje.“

Filip je pojasnio i kako prepoznati pravi domaći med.

“Bez detaljne laboratorijske analize – nikako. Kao što svi već znamo, tehnologija je napredovala, pa tako i proizvodnja patvorenog meda. Nikakvi trikovi s interneta nisu istiniti jer oni ovise o vlazi u medu. Tako da finalni odgovor je da čovjek sam po sebi bez laboratorijske analize pravi med ne može raspoznati, kupujte med od nekoga u koga imate povjerenja da neće samo proizvesti kvalitetan med nego to i dokazati i iza toga stajati.“

Njegova odlučnost da sve nauči o pčelama dovela ga je i do stvaranja edukacijskog parka.

“Park pčela je nastao iz potrebe da ljudima pokažem kako stvari zapravo funkcioniraju u prirodi. Danas svi pričaju o održivosti, ali rijetko tko je spreman stati pred košnicu i vidjeti što to stvarno znači. Kod nas posjetitelji mogu vrcati med, naučiti kako se pravilno kuša, vidjeti kako izgleda pčelinjak, a djeca posebno dobro reagiraju na sve, njima je to fascinantan svijet. Park je nastao iz želje da vratimo ljudima osjećaj za prirodu, ali na jednostavan, pristupačan način. Svatko tko želi može doći, neobavezno prošetati parkom i naučiti nešto više o pčelama.“

Na audiciji za projekt “Startaj Hrvatska”, mladi pčelar predstavio je svoj brend Plan Bee u sklopu kojeg ima pčelinje proizvode i projekt “Postanite heroj prirode.”

“Godinama slušamo kako pčele nestaju, ali malo se konkretno radi. Shvatio sam da riječi ništa ne znače ako ne stvorimo model koji je jednostavan, jasan i mjerljiv. Tvrtke dobivaju personalizirane košnice, edukativne materijale, svoj med i konkretan doprinos prirodi. Mi se brinemo o pčelama, oni dobivaju vrijedan CSR projekt i stvarnu korist za okoliš. Ideja je bila povezati biznis i ekologiju tako da oboje profitiraju i to funkcionira. Jako smo sretni i zahvalni velikim, a i malim korporacijama što su prepoznale vrijednost projekta i uključile se u njega.”

Planovi za budućnost

“Imamo cijelu liniju mednih namaza, nove kombinacije, edukativne projekte, pčelinjake za tvrtke, a sada razvijamo i sustave digitalizacije te održive modele pčelinjaka. Plan je jednostavan – širiti posao, stvarati nove vrijednosti i uvijek ostati vjeran kvaliteti. Bolje jedan dobar proizvod nego deset prosječnih, zato svaki proizvod ili uslugu koju nudimo prije jako dobro razradimo da na tržište donesemo kvalitetan proizvod koji ćemo s vremenom nadograđivati kako bismo uvijek imali najbolju moguću verziju.

Moja misija je vrlo jasna – pokazati da se ozbiljan posao može raditi u skladu s prirodom i da pčelarstvo može biti modernizirano bez gubitka tradicije. Želim stvoriti sustav koji će dugoročno povećavati broj pčelinjih zajednica, širiti znanje i poticati odgovorno ponašanje prema okolišu. Ako kroz svoj rad uspijem makar malo promijeniti svijest ljudi, misija je ispunjena.”

“Zaposlenici vjeruju u moju viziju”

Poduzetnicima poručuje da budu realni.

“Poduzetništvo nije Instagram, nego mnogo neprospavanih noći, briga, odgovornosti, suza, ali na kraju si ipak ponosan kada napraviš nešto u što vjeruješ. Ako izdržiš i radiš pošteno, bez varanja i prečica, rezultati dođu. Najvažnije, birajte nešto što biste radili i da vam nitko ne plati. To je jedini recept koji dugoročno drži vodu. Također bih volio naglasiti da ako nešto zaista ne voliš i nisi spreman sve dati da to ostvariš nemoj niti počinjati, budi uporan i 1000 puta ćeš pasti, ali ako si spreman za postati poduzetnik podignut ćeš se svaki put i 1001 put ćeš uspjeti.”

“Bilo bi mi drago, naravno, dobiti titulu HIT proizvoda godine, ali to nije cilj zbog kojeg radim. Titule su lijepe, ali pčele nije briga za to. Ja gledam dugoročno, ako naš rad donosi kvalitetu, ako ljudi prepoznaju trud i ako proizvod stoji sam za sebe, nagrade dođu same. Ako ne dođu, opet radimo dalje.

Osobno mi je najvažnije da ljudi osvijeste važnost pčela i to ne kažem jer lijepo zvuči, već zaista to mislim. Polako, ali sigurno gradim tvrtku čiji zaposlenici vjeruju u moju viziju očuvanja pčela, a vjerujte mi, nema veće titule od te kada vidimo da nešto radimo dobro i za viši cilj.“