Iz Rijeke stiže inovacija u limenci: “Recepturu smo dotjerivali godinu dana. Htjeli smo napraviti nešto što ima okus pravog voća, ali i stav”

Istrian crafters, brend iza kojeg stoje Tomislav Juretić i njegov poslovni partner Igor Zupičić, stvorili su Mist – craft bezalkoholni napitak koji spaja suvremeni poduzetnički duh, ljubav prema gradu Rijeci i želju za stvaranjem nečeg drukčijeg.

Tomislav je imao ideju da tržištu ponudi gazirani sok koji zaista gasi žeđ, s malo kalorija i šećera. Ključna posebnost ovog pića je korištenje pravih voćnih pirea, koji svakom okusu daju autentičnost i punoću. Piće nije pasterizirano, sadrži vrlo malo šećera, niske je energetske vrijednosti i u potpunosti je vegansko.

Istraživanje i osmišljavanje trajalo je gotovo godinu dana, a tijekom tog razdoblja nastao je niz pažljivo kreiranih aroma i okusa.

“Nikad nije lako, pogotovo kada odlučiš doći na tržište s proizvodima koji još nisu toliko prisutni, nisu nešto što se nužno poistovjećuje s craftom. Ideja je nastala onog trenutka kad smo shvatili da svijet bezalkoholnih pića izgleda kao kopirni aparat, sve slično, sve previše slatko. Htjeli smo napraviti nešto što ima okus pravog voća, ali i stav. Mist je zapravo pokušaj da bezalkoholno piće konačno postane odraslo piće“, dodao je Tomislav.

Od samog početka bilo je jasno da Mist neće biti samo još jedno piće na polici, već spoj znanja, upornosti i riječke energije.

“Koristimo prave voćne piree i sokove i sve radimo u malim serijama, ručno i s puno pažnje. Ukratko, Mist nije još jedan gazirani bombon, nego voćna priča s karakterom.”

“Pokretanje pogona bilo je kao slaganje LEGO kockica bez uputa. Znali smo što želimo, ali trebalo je vremena da sve sjedne na svoje mjesto. Znali smo da nam treba tank za tekućinu, nešto što će kreirati mjehuriće i nešto što će to staviti u limenku. To je bilo cijelo naše znanje o proizvodima za pogon. Rizik, birokracija i tehnička ograničenja bili su stalni izazovi. Informacije nisu baš tako lako dostupne, pogotovo za nešto što nije toliko prisutno na tržištu.

Prvi korak bio je proliti nekoliko stotina litara testnih pokušaja i priznati da nijedan nije savršen. Nakon toga smo počeli ozbiljno. Istraživali smo voćne baze, piree, sirupe, kiselost, balans okusa, sve dok se nismo uvjerili u to da Mist može biti pitak, prirodan i još uvijek naš. Recepture smo dotjerivali mjesecima i to onaj fini tuning, onih 5% razlike između ‘ok’ i ‘e, sad je to to’. Znači, svi su šutjeli i pili. To je uvijek dobar znak. Klinci su nam dali palac gore, nakon čega više nismo htjeli komplicirati.“

Ime Mist došlo je spontano, iz atmosfere, a ne iz brainstorminga, kaže Tomislav.

“Htjeli smo ime koje nije doslovno, nego ima osjećaj. Magla (‘mist’) ima tu čarobnu neodređenost – nije ni voda ni zrak, nego nešto između. Baš kao i naše piće, nije sok, nije limunada, nije koktel, nego nešto između, mekano i elegantno. Mist ima tu laganu poetičnost, ali i dozu tajne. Ime koje ne viče, nego šapće. Kad ga čuješ, osjetiš miris voća, jutra i svježine. To nam je bio znak da smo pogodili ton.

Mist nas, naravno, podsjeća i na našu Rijeku, bezbroj kapi kiše koje padaju na naš grad i onu izmaglicu tik iznad pločnika koja se stvara kad se vodene kapi obiju o tlo. Mist dolazi i iz naše fascinacije Motovunom, ‘Velim Jožem’ i činjenicom da je Motovun grad s najviše magle u Hrvatskoj.”

Linija laganih i modernih napitaka

Mist dolazi u šest okusnih kombinacija.

“Tu su malina i yuzu – svježa i nježno egzotična, mandarina i passion fruit – kiselo – slana avantura, višnja – mračna i elegantna, jagoda i limeta – vesela i ljetna, kivi i mango – tropska i zaigrana te bazga i limun – klasična, ali s našim twistom.

Svi okusi su napravljeni od voćnih pirea, bez previše filozofiranja. To znači da se svaka serija može mrvicu razlikovati jer i voće nije svaki put isto. I to volimo. U toj maloj nesavršenosti je život.”

Povratne informacije potrošača su iznad očekivanja, kaže Tomislav.

“Ljudi nam se često obraćaju rečenicom: ‘Napokon nešto što nije preslatko!’ Vole prirodnost okusa i to što Mist nije ‘dječje’ piće, nego napitak koji možeš popiti uz ručak, vožnju ili navečer, a da se osjećaš odraslo.

Posebno nas veseli što se piće svidjelo i mlađima, ne zato što je cool, nego zato što nije fejk. Često nam kažu da Mist ima okus stvarnog voća. To nam je najljepši kompliment jer upravo smo to željeli, da ljudi osjete da iza svakog gutljaja stoji ruka, a ne algoritam.”

Mist – craft bezalkoholni napitak

Nakon što je prošao audiciju u sklopu projekta ”Startaj Hrvatska”, ovaj proizvod prošao je i detaljnu kontrolu kvalitete.

“Prijavili smo se na projekt Startaj Hrvatska, što nam se tada činilo kao najbolja opcija, što se u konačnici i pokazalo točnim. Ljudi iz SPAR-a Hrvatska, s Nove TV, cijela ekipa u produkciji, na ekranu i društvenim mrežama, svi žive za ovaj projekt i tako se ponašaju. Sjajno, sjajno iskustvo!

Ako Mist bude proglašen HIT proizvodom godine, to bi bila potvrda da se naš trud vidi i da tržište ima mjesta za nešto drugačije, ali i da se isplati vjerovati da piće može biti cool i bez alkohola. Međutim, ostatak ekipe koji sudjeluje u 6. sezoni toliko je dobar da je čast i zadovoljstvo biti samo dijelom ovog skupa sjajnih ljudi i poduzetnika.“

Tomislav budućim poduzetnicima poručuje da ne čekaju savršen trenutak jer on ne postoji.

“Poručujem im da krenu kad imaju ideju koja ih ne pušta da spavaju, da se pomire s time da će griješiti i da su ti promašaji često najbolja škola. Da ne pokušavaju svima ugoditi, nego da pronađu svoju publiku. I najvažnije, da ostanu ljudi u svemu tome. Da zadrže smisao za humor, da se ne boje improvizirati i da ne zaborave da u svakom poslu, a posebno u craftu, iskrenost se osjeti u okusu.

Otkrio je i kakvi su planovi za budućnost.

“Kod nas u pogonu mozak ne miruje ni kad spavamo. Stalno zapisujemo ideje, kombiniramo okuse, testiramo nešto novo. Ima puno prostora za igru: novi voćni profili, kombinacije s biljkama, lagani kokteli, možda i neka potpuno nova kategorija pića. Jedino pravilo koje ne mijenjamo je: bez dosade i bez lažnih aroma. Ako ne bismo sami popili ono što stvaramo, onda to ni ne izlazi iz radionice.“

“Mist se isplatio. Ne spektakularno, ali dovoljno da znamo da smo na pravom putu i da rastemo zdravo. Naš glavni profit je osjećaj kad vidiš nekoga da pije Mist i nasmije se jer mu je stvarno fino. Naravno, poslovno sve ima svoje brojke, ali u craft svijetu sve je to dugoročna igra. Ne trčiš sprint, nego maraton. Profit dolazi kad napraviš dobar proizvod, stvoriš povjerenje i ostaneš dosljedan”, zaključuje Tomislav.

Njegove proizvode, kao i proizvode ostalih kandidata projekta “Startaj Hrvatska“, potražite na policama INTERPSAR i SPAR trgovina, a uskoro na Novoj TV pogledajte priče i ostalih kandidata koji žele da baš njihove ideje budu proglašene HIT proizvodom godine.