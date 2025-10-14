Počinje šesta sezona “Startaj Hrvatska” – osam finalista borit će se za titulu HIT proizvoda

Projekt je postao simbol podrške domaćim proizvođačima – kroz njega je na police trgovačkih lanaca lansirano više od 40 proizvoda hrvatskih poduzetnika, čime je mnogima otvoren put prema poslovnom uspjehu.

U INTERSPAR hipermarketu u City Centeru One West premijerno je najavljena šesta sezona medijsko-poslovnog projekta ‘Startaj Hrvatska’, koji su pokrenuli SPAR Hrvatska i Nova TV s ciljem pružanja podrške mladim i inovativnim hrvatskim poduzetnicima.

Startaj Hrvatska već godinama uspješno povezuje odlične ideje i lokalnu proizvodnju, potičući razvoj kvalitetnih hrvatskih proizvoda koji pronalaze svoje mjesto na tržištu. Projekt je do danas postao simbol podrške domaćim proizvođačima – kroz njega je na police trgovačkih lanaca lansirano više od 40 proizvoda hrvatskih poduzetnika, čime je mnogima otvoren put prema poslovnom uspjehu.

Ove godine, nakon rekordnog broja prijava, izabrano je osam novih kandidata.

U srcu Slavonije, brat i sestra Habada iz Satnice Đakovačke stvaraju LJEŠNJAK HABADA – domaći lješnjak od nasada do čokoladnih i slanih dražeja. Iz Rijeke stiže MIST, linija laganih, prirodnih i veganskih soda od pravog voćnog pirea. U Ruščici bračni par iza brenda NUTKAT pretvara domaće lješnjake u kremaste, ručno rađene namaze s čak do 77 posto lješnjaka. Iz Velike Gorice dolazi CHOCO, poslastica koja spaja bučine sjemenke i vrhunsku čokoladu u neodoljive dražeje za istinske sladokusce. U Zadru je iz roditeljske ljubavi nastala DERMA SUPPORT – lagana, prirodna krema koja umiruje i njeguje osjetljivu kožu. Zagrebački COOKIE BOX donosi šarenu kolekciju keksa pakiranih pojedinačno – male zalogaje sreće spremne za svaku priliku. Iz istarske Krnice dolazi PLAN BEE, priča mladog pčelara Filipa čiji med, pelud i mješavine s limunom i đumbirom slave prirodu i važnost pčela. A iz srca Like, Nikolina i njezina SMOČNICA nude Pločke – hranjive snack pločice s medom, orašastim plodovima i suhim voćem koje spajaju tradiciju i suvremeni ritam života.

Njihovi proizvodi već su od danas dostupni kupcima na prepoznatljivim plavim policama u INTERSPAR hipermarketima i odabranim SPAR supermarketima diljem Hrvatske.

Žana Lovrić, direktorica nabave prehrane i near food-a u SPAR Hrvatska

“Iznimno smo ponosni što je ovaj jedinstveni medijsko-poslovni projekt tijekom godina prerastao u tradiciju koja je sve prepoznatljivija, osobito među mladim poduzetnicima na početku njihovog poduzetničkog puta. Naša misija je jasna – pružiti priliku onima koji tek započinju svoje poslovne korake, ohrabriti ih i dati im poticaj da ustraju, a široj javnosti predstaviti njihove inovativne i autentične proizvode. Krenuti u poduzetništvo nikada nije bilo jednostavno, a danas je izazov još veći. Upravo zato vjerujemo da je važno pokazati koliko predanosti, strasti i upornosti ovi ljudi ulažu u ostvarenje svojih ideja, ali i kroz kakve prepreke prolaze kako bi opstali i postigli uspjeh”, istaknula je Žana Lovrić, direktorica nabave prehrane i near food-a u SPAR Hrvatska.

Šesta sezona projekta ‘Startaj Hrvatska’ donosi 11 novih emisija kroz koje će gledatelji pratiti put kandidata, njihove osobne i poslovne izazove te razvoj proizvoda od ideje do polica trgovina. Posebnost ove sezone je i pogled unatrag. Gledatelji će imati prilike saznati i gdje su danas neki od kandidata iz prethodnih sezona, kako su se njihovi proizvodi i životi promijenili te koje su nove uspjehe ostvarili.

Nova sezona s emitiranjem započinje 19. listopada u 16 sati na Novoj TV, a HIT proizvod sezone bit će proglašen u prosincu.