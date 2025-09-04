Startupi koji su se predstavili u ZICER-u obećavaju. Neki bi mogli osvojiti svjetsko tržište

Ovogodišnji ZICER Connect pokazao je kako hrvatski startupovi imaju veliki potencijal na svjetskom tržištu. Pokrivaju različite sektore i poslovne modele, a neki od njih već su se i dokazali na tržištu.

Zagrebački inovacijski centar ZICER desetu godinu za redom proveo je svoj akceleracijski program koji startupima pomaže u stjecanju kompeticija za razvoj poslovanja i globalni uspjeh. Ti programi iz godine u godinu pomažu startupima u razvoju, što im daje veće šanse za uspjeh na tržištu.

Kroz programe akceleracije sudionici stječu praktična znanja o poslovanju. Znanja stječu iz predavanja i radionice vrhunskih domaćih i stranih stručnjaka, na razvoju rade s izvrsnim mentorima, prototipe razvijaju u ZICER-ovim laboratorijima, a najbolji ostvaruju i financijsku podršku. Također, postaju dio startup zajednice što im omogućuje lakše povezivanje s poslovnim partnerima i investitorima.

Potpisali ugovore

Na ZICER Connectu, koji je u četvrtak održan u suradnji s HAMAG-BICRO-om u okviru Programa akceleracije, predstavilo se 13 (od planiranih 15, dva nisu mogla doći zbog obveza, op.a.) startupova.

To su: Art Division, Crobotic solutions, Flaster media, Deltasort, Inemsense, KalphaTech, TrackThis, Vicuna, DressApp.Green, sportreact, RenewXchange, Polytech, Tinfe HTS, Ulpian i Sourcerobotics. Ovi startupovi početkom srpnja potpisali su ugovore o dodjeli bespovratnih sredstavas agencijom HAMAG-BICRO. Time ostvarili pravo na maksimalan iznos potpore od 25.000 eura.

Riječ je o ugovorima koje je HAMAG-BICRO potpisao s predstavnicima novoosnovanih poduzeća do pet godina starosti koja razvijaju inovativna rješenja. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi gotovo tri milijuna eura.

Od bržeg razminiranja do robotskih ruku

Forbes Hrvatska izdvaja nekoliko startupova koji su na nas ostavili najbolji dojam predstavljanjem.

Source Robotics kojeg je predstavio Petar Crnjak bavi se razvojem robotskih ruku. Kaže kako je to inače dosta skup proizvod koji zaostaje za razvojem umjetne inteligencije. Cjelokupni proizvod razvili su sami, a trenutačno su ih proizveli oko 600. Koriste ih hobisti, studenti, fakulteti te manje firme. Imaju i svoju zajednicu korisnika, a trenutačno rade na drugoj verziji robota.

Polytech Resin kojeg je predstavio Andrej Terzin fokusiran je na razvoj inovativnih materijala za 3D printanje namijenjenih specifičnim industrijama. Smola koju proizvode u Hrvatskoj radi se u skladu s najvišim standardima, a može se koristiti i u primjerice stomatološkoj struci radi izrade implantata. U ovom trenutku bave se i razvojem printanja prirodne gume.

Impresivan je bio i Marko Šimić iz tvrtke Inemsens. Oni su razvili naprednu tehnologiju za detekciju mina koja identificira zakopane objekte u nekoliko sekundi. To značajno ubrzava najčešći trenutačni način detekcije mina u kojem osoba mora kopati kako bi identificirala objekt koji je uočila korištenjem detektora, što je spor i opasan posao. Jedan od njihovih suosnivača je i dekan FER-a Vedran Bilas, a trenutačno traže dva milijuna eura seed investicije.

Direktor ZICER-a Frane Šesnić, zamjenik pročelnika Službe za informacijski sustav i tehničke poslove Grada Zagreba Marin Lukas te voditelj službe za koordinaciju sektora za podršku i razvoj poduzetništva HAMAG-BICRO-a Franjo Vukić pokazali su kako su tu kako bi pružili podršku daljnjem razvoju startopova. Vukić ih je podsjetio i na to da uskoro ide i dodjela vaučera za internacionalizaciju koji im olakšavaju predstavljanje na događajima u inozemstvu.