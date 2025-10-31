Poduzetnici iz deset gradova ostvarili 65,6 posto ukupnih prihoda na razini RH

Poduzetnici iz deset vodećih gradova prema ukupnim prihodima u prošloj su godini ostvarili prihode od 111,4 milijarde eura, što čini 65,6 posto ukupnih prihoda poduzetnika na razini RH, a sa 83,9 milijardi eura prednjači Zagreb, pokazala je analiza Fine.

Među 10 najvećih gradova prema kriteriju ukupnih prihoda, u rezultatima svih poduzetnika Hrvatske u 2024., poduzetnici su iz Zagreba, Splita, Rijeke, Velike Gorice, Osijeka, Varaždina, Svete Nedelje, Vukovara, Zadra i Karlovca, pokazuju podaci Fine publicirani u povodu Svjetskog dana gradova, 31. listopada.

U tim gradovima u 2024. je poslovalo 82.946 poduzetnika što je 51,2 posto od ukupnog broja na razini RH.

Kod poduzetnika u tih deset gradova bilo je zaposleno 584.706 radnika, što je u ukupnom broju zaposlenih u Hrvatskoj udio od 55 posto.

Udio deset vodećih gradova u dobiti razdoblja iznosio je lani 66,5 posto, odnosno 8,4 milijarde eura, a u gubitku razdoblja 62,4 posto, odnosno 1,7 milijardi eura.

Poduzetnici sa sjedištem u Zagrebu, očekivano, ostvarili su najveće ukupne prihode u iznosu od 83,9 milijardi eura, što je udio od 75,4 posto u ukupnim prihodima poduzetnika sa sjedištem u jednom od 10 vodećih gradova.

Iza Zagreba, prema ostvarenim ukupnim prihodima su Split (5,4 milijarde eura ukupnih prihoda ili 4,9 posto udjela u ukupnim prihodima poduzetnika sa sjedištem u jednom od 10 spomenutih gradova) i Rijeka (4,4 milijarde eura ukupnih prihoda ili četiri posto udjela u ukupnim prihodima poduzetnika sa sjedištem u jednom od 10 gradova).

Kako navode iz Fine, dobrim rezultatima Zagreba najviše je doprinijela Ina, Splita trgovački lanac Tommy, Rijeke trgovački lanac plodine, Velike Gorice trgovački lanac Lidl Hrvatska, Osijeka tvrtka Žito, a Varaždina tvrtka Vindija.

Nadalje, u Svetoj Nedelji prema prihodima prednjači Medical Intertrade, u Vukovaru Prvo plinarsko društvo (PPD), u Zadru Cromaris, i u Karlovcu PPK Karlovačka mesna industrija.

