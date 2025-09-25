BYD treba u Europi proizvoditi baterije za električne automobile

BYD namjerava u Europi proizvoditi više električnih automobila pa bi na Starom kontinentu trebao proizvoditi i baterije, smatra posebni savjetnik kineskog diva Alfredo Altavilla.

Kineski proizvođač već gradi tvornicu automobila u Mađarskoj koja bi trebala početi s proizvodnjom krajem godine. U Turskoj namjeravaju krenuti s proizvodnjom u 2026. godini, s kapacitetom pogona od oko 500.000 vozila godišnje.

BYD želi najkasnije za tri godine vozila namijenjena europskom tržištu proizvoditi u Europi kako bi izbjegao carine EU-a, rekla je prije nekoliko tjedana izvršna potpredsjednica Stella Li, dodajući da bi plug-in hibridi trebali dominirati prodajom u kratkoročnoj perspektivi.

Hibridi traženiji

Kineski div prodavao je u početnoj fazi u Europi samo potpuno električne automobile u Europi, a u međuvremenu uvrstio je u ponudu i plug-in hibride, popularnije među potrošačima.

Na pitanje razmatra li BYD gradnju još tvornica u Europi, posebni savjetnik Altavilla istaknuo je da će na Starom kontinentu morati proizvoditi i baterije.

“Nema smisla ulagati u sklapanje automobila (u Europi) i dopremati baterije iz Kine”, rekao je savjetnik BYD-a na konferenciji automobilske industrije u Milanu. BYD tek treba odlučiti hoće li dati prednost trećem postrojenju za sklapanje automobila ili proizvodnji baterija jer je trenutno potpuno usredotočen na pokretanje proizvodnje u Mađarskoj.

Kompanija uzima u obzir sve europske zemlje za moguća daljnja ulaganja i interakciju s vlastima, naglasio je Altavilla.

“Odabir nove lokacije određuje nekoliko čimbenika, poput troška energije, koji objektivno spada među najvažnije faktore konkurentnosti budući da i tvornice automobila i tvornice baterija troše puno energije”, pojasnio je.