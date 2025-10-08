Johnson & Johnson mora platiti gotovo milijardu dolara odštete, i dalje tvrde da su proizvodi sigurni

Johnson & Johnson mora isplatiti 966 milijuna dolara obitelji žene koja je umrla od mezotelioma, nakon što je sud u Los Angelesu proglasio tvrtku odgovornom u najnovijoj tužbi u kojoj se tvrdi da njihovi proizvodi u obliku dječjeg pudera uzrokuju rak.

Obitelj Mae Moore, koja je umrla 2021. godine, tužili su tvrtku iste godine, tvrdeći da su dječji puderi s talkom tvrtke Johnson & Johnson sadržavali azbestna vlakna koja su uzrokovala njezin rijedak rak. Porota je naložila tvrtki da plati 966 milijuna dolara kaznene odštete.

Presuda bi se mogla smanjiti u žalbenom postupku. Tvrtka je izjavila da su njezini proizvodi sigurni, da ne sadrže azbest i ne uzrokuju rak. J&J je 2020. godine prestao prodavati dječji puder na bazi talka u SAD-u. Nakon toga prešli su na proizvod od kukuruznog škroba.

Ovo nije prvi put da je Johnson & Johnson proglašen odgovornim za isplatu odštete nakon tužbi u kojima se navodi povezanost raka i dječjeg pudera.

Sud u Missouriju naložio je 2016. isplatu 72 milijuna dolara obitelji Jacqueline Fox, koja je umrla od raka jajnika, prenosi Reuters.

Također, kompanija se suočava s više od 67.000 tužbi osoba koje tvrde da su imale dijagnozu raka nakon korištenja dječjeg pudera i drugih proizvoda na bazi talka.