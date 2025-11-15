U velikogoričkoj tvornici nastaju ručno rađene čokoladne slastice: “Bilo je puno izazova, ali upornost se isplatila“

Iz Velike Gorice stiže priča o obitelji koja generacijama njeguje ljubav prema čokoladi. Brend ChoCo handcrafted, iza kojeg stoje Marcela Marković Halkić i njezin otac Dragutin, privukao je pozornost javnosti svojom autentičnošću, obiteljskom predanošću i neodoljivim okusima.

Njihov proizvod, čokoladne dražeje s bučinim sjemenkama, plod je višegodišnjeg rada, eksperimenata i učenja.

“Naša obitelj generacijama se bavi poduzetništvom, kroz godine smo se okušali u raznim djelatnostima, no posljednjih nekoliko godina fokusirali smo se isključivo na proizvodnju čokoladnih proizvoda. Ljubav prema stvaranju i tradiciji prenijela se s koljena na koljeno, a sada je usmjerena prema stvaranju ručno rađenih čokoladnih slastica.“

Marcelin djed radio je u tvornici čokolade kao prehrambeni tehnolog, a on i njegov sin, Marcelin tata Dragutin, iz hobija su započeli poslovanje s dražiranjem. Iako već imaju malu trgovinu, htjeli su da se priča o njihovoj proizvodnji pročuje.

“ChoCo handcrafted slastice nastale su krajem 2021. godine iz čiste ljubavi prema čokoladi i želji da stvorimo nešto svoje, nešto što će spajati vrhunsku kvalitetu i kreativnost. Počeli smo s manjom proizvodnjom raznih ručno rađenih slastica, a ubrzo smo proširili ponudu na čokoladne dražeje i čokoladne praline. Naša ideja bila je stvoriti proizvode koji nisu samo ukusni nego i izrađeni s puno pažnje.”

Spoj tradicije i inovacije

“Eksperimentiranje s okusima jedan je od najzanimljivijih dijelova našeg posla. Osmislili smo kombinacije u tamnoj, mliječnoj i bijeloj čokoladi, svaka od njih ima svoj karakter i posebnu aromu, a dodatno ih obogaćujemo začinima poput cimeta, arome naranče ili čilija te orašastim plodovima i suhim voćem.“

Put do uspjeha nije bio jednostavan – od izazova u izgradnji vlastitog pogona, preko rješavanja papirologije i standardizacije.

“Izgradnja vlastitog pogona bila je jedan od najvećih izazova. Sve smo radili polako, korak po korak, uz puno rada, truda i ulaganja. Nije bilo lako, bilo je puno izazova, administrativnih, ali i tehničkih prepreka.

Proces usavršavanja recepture bio je pun iskušavanja, kombiniranja i degustiranja i trajao je dosta dugo. Kroz mnogo pokušaja i pogrešaka, dugo smo tražili savršen omjer sastojaka koji će nam dati idealnu teksturu, miris i okus. Danas s ponosom možemo reći da smo došli do receptura iza kojih stojimo i koje kupci prepoznaju po kvaliteti.“

Suradnja s provjerenim dobavljačima

Kvaliteta proizvoda posebno im je važna.

“Jako pazimo na odabir sirovina. Idemo na provjerenu čokoladu, a i dodatke koji idu u čokoladu, sve mora imati certifikat“, ističe Dragutin.

“Sirovine nabavljamo iz Hrvatske, Italije i Austrije, a surađujemo samo s provjerenim dobavljačima koji dijele naše vrijednosti i standarde. Važno nam je znati točno podrijetlo svakog sastojka jer samo tako možemo garantirati visoku kvalitetu i sigurnost naših proizvoda.“

Upornost se isplatila. Narudžbe trgovačkih lanaca nadmašile su sva očekivanja.

“Nismo očekivali tolike brojke“, rekla je Marcela nakon što su primili prve narudžbe: 2.500 komada bučinih sjemenki u tamnoj čokoladi, 2.500 u mliječnoj i 2.000 u bijeloj čokoladi s narančom.”

U budućnosti žele povećati proizvodne kapacitete kako bi mogli isporučivati dovoljne količine i omogućiti da njihovi proizvodi budu dostupni svima.

“Naravno, ideja za nove proizvode ne nedostaje, u našoj radionici uvijek se ‘nešto kuha’. Volimo istraživati nove kombinacije okusa i tekstura pa se u budućnosti možete nadati zanimljivim novitetima.“

Budućim poduzetnicima poručuju da budu ustrajni i da ne odustaju, čak ni kada naiđu na prepreke.

“Ustrajnost je ključ svakog uspjeha jer upravo iza najtežih početaka kriju se najljepše priče. Vjerujte u sebe i svoj proizvod, budite uporni i dajte sve od sebe. Rad, trud i iskren pristup uvijek se isplate. Ako nešto radite s ljubavlju i strašću, ljudi će to prepoznati.“

Njihove dražeje, kao i proizvode ostalih kandidata projekta ‘Startaj Hrvatska’, potražite na policama INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina, a nedjeljom na Novoj TV pratite i priče ostalih kandidata, koji sa svojim idejama ove sezone žele biti proglašeni HIT proizvodom godine!

“Bilo bi nam iznimno drago osvojiti tu titulu. To bi bilo veliko priznanje za sav trud, odricanje i ljubav koju svakodnevno ulažemo u naš rad. Ujedno bi nam to bila potvrda da smo na dobrom putu i motivacija da nastavimo dalje s još većim entuzijazmom.“