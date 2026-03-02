Ovo su desetorica najbogatijih u ožujku – zajedno imaju više od 2,6 bilijuna dolara

Bogatstvo Elona Muska premašilo je 800 milijardi dolara, čime je postavio novi rekord i dodatno produbio jaz na više od 500 milijardi dolara u odnosu na drugoplasiranog.

Nakon burnog siječnja, poredak 10 najbogatijih ljudi na svijetu prošlog se mjeseca uglavnom nije mijenjao. Samo su dvije osobe zamijenile mjesta: Warren Buffett popeo se na deveto mjesto, dok je suosnivač Zare Amancio Ortega pao na 10. mjesto. Obojica su bili među samo četvero iz top 10 koji su u veljači povećali bogatstvo. Daleko najveći dobitnik bio je Elon Musk, koji je u proteklom mjesecu svojem bogatstvu dodao 64 milijarde dolara (i više od 100 milijardi dolara od početka godine) te postavio još jedan novi rekord osobnog bogatstva. U listopadu je postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo dosegnulo 500 milijardi dolara. U prosincu je premašio granice od 600 milijardi i 700 milijardi dolara. U veljači je njegova neto vrijednost prvi put prešla 800 milijardi dolara. Prema procjeni, 1. ožujka njegovo bogatstvo vrijedio je 839 milijardi dolara. Musk je dodatno povećao prednost u odnosu na drugoplasiranog, suosnivača Googlea Larryja Pagea, koji je izgubio 20 milijardi dolara i sada vrijedi procijenjenih 257 milijardi dolara.

Mnogi sada odbrojavaju tjedne ili dane do trenutka kada će Musk postati prva osoba na planetu čije će bogatstvo dosegnuti bilijun dolara. Iako su tržišta nepredvidiva, jedan veliki događaj koji će utjecati na njegovo bogatstvo jest očekivani izlazak SpaceX-a na burzu kasnije ove godine.

Page, druga najbogatija osoba na svijetu četvrti mjesec zaredom, bio je jedan od pet američkih tehnoloških tajkuna u top 10 koji su u veljači izgubili 20 milijardi dolara ili više, zbog pada dionica Alphabeta, Amazona, Mete i Oraclea. Jeff Bezos bio je najveći gubitnik mjeseca, jer su dionice Amazona skliznule 12 posto, čime mu je neto vrijednost smanjena za 26 milijardi dolara, na procijenjenih 224 milijarde dolara.

Forbes prati svjetske milijardere od 1987. godine. U travnju 2025. za svoju godišnju listu pronašli smo njih 3028.

U nastavku donosimo 10 najbogatijih ljudi na svijetu prema stanju od 1. ožujka 2026. prema podacima Forbesa. Kao skupina, zajedno vrijede 2,6 bilijuna dolara, otprilike isto kao i prošlog mjeseca. Cijene dionica redovito osciliraju, pa se ove neto vrijednosti obično mijenjaju iz dana u dan. Forbes svakodnevne promjene prati na svojoj listi milijardera u stvarnom vremenu.

Tko su 10 najbogatijih ljudi na svijetu?

1. Elon Musk

2. Larry Page

3. Sergey Brin

4. Jeff Bezos

5. Mark Zuckerberg

6. Larry Ellison

7. Bernard Arnault

8. Jensen Huang

9. Warren Buffett (prošli mjesec 10.)

10. Amancio Ortega (prošli mjesec 9.)

1. Elon Musk

Vrijednost bogatstva: 839 milijardi dolara (64 milijardi više nego prošli mjesec)

Izvor: SpaceX, Tesla,

Godina: 54

Prbivalište: Austin, Teksas

Državljanstvo: Amerikanac

Dana 3. veljače Elon Musk postao je prva osoba u povijesti čije je bogatstvo dosegnulo 800 milijardi dolara ili više, nakon što je njegova raketna kompanija SpaceX preuzela njegovu tvrtku za umjetnu inteligenciju i društvene mreže xAI. Forbes procjenjuje da je taj posao, kojim je objedinjena kompanija procijenjena na 1,25 bilijuna dolara, povećao Muskovo bogatstvo za 84 milijarde dolara, na rekordnih 852 milijarde dolara. Prije sklapanja posla Musk je posjedovao procijenjeni udio od 42 posto u SpaceX-u, vrijedan 336 milijardi dolara, na temelju ponude za otkup dionica pokrenute u prosincu, kojom je privatna raketna tvrtka bila procijenjena na 800 milijardi dolara. Također je posjedovao procijenjeni udio od 49 posto u xAI-ju, vrijedan 122 milijarde dolara, na temelju privatnog kruga prikupljanja kapitala u siječnju, kojim je ta kompanija bila procijenjena na 250 milijardi dolara. Nakon spajanja, kojim je SpaceX procijenjen na bilijun dolara, a xAI na 250 milijardi dolara, Forbes procjenjuje da Musk sada posjeduje 43 posto udjela u objedinjnoj kompaniji, vrijednog 542 milijarde dolara. Daleko njegova najvrjednija imovina, SpaceX, kojim upravlja kao izvršni direktor, planira izlazak na burzu kasnije ove godine. Dana 6. studenoga dioničari Tesle odobrili su rekordni paket naknada koji bi Musku mogao donijeti do bilijun dolara dodatnih dionica (prije poreza i troškova otključavanja ograničenih dionica) ako Tesla ostvari “Mars shot” ciljeve učinka, poput povećanja tržišne kapitalizacije više od osam puta u sljedećih 10 godina. Musk posjeduje oko 12 posto Teslinih dionica (bez opcija) i dio svojih dionica založio je kao jamstvo za kredite. Dana 19. prosinca Vrhovni sud savezne države Delaware vratio je Musku opcije na Tesline dionice koje je niži sud poništio 2024. godine. Podrijetlom iz Južne Afrike, Musk se preselio u Kanadu prije 18. rođendana, radio razne poslove, upisao se na Sveučilište Queen’s u Ontariju, a zatim se prebacio na Sveučilište Pennsylvania, gdje je stekao diplomu iz ekonomije. Godine 2000. spojio je internetsku banku X.com, koju je suosnovao, sličnom tvrtkom koju je suosnovao Peter Thiel, čime je nastao PayPal, koji je eBay kupio 2002. za 1,4 milijarde dolara. SpaceX je osnovao 2002. u El Segundu, blizu Los Angelesa. Godine 2004. pridružio se Tesli kao investitor i predsjednik uprave, godinu dana nakon njezina osnutka; kasnije mu je dodijeljena titula suosnivača. Musk, koji je postao izvršni direktor Tesle 2008., izveo je kompaniju na burzu 2010. Poznato je da je 2015. zajedno sa Samom Altmanom suosnovao OpenAI kao neprofitnu organizaciju, no tri godine kasnije napustio je upravni odbor nakon neuspjelog pokušaja preuzimanja kontrole. U novije vrijeme Musk i OpenAI vode sudski spor oko toga ima li Musk pravo na naknadu za svoj doprinos OpenAI-ju dok je organizacija još bila neprofitna. Musk je prvi put postao najbogatija osoba na svijetu u rujnu 2021. te je tu titulu držao veći dio 2022., prije nego što je u prosincu 2022. pao s prvog mjesta. Ponovno je postao najbogatija osoba na svijetu 8. lipnja 2023. i zadržao prvo mjesto do kraja 2023. Dana 31. siječnja 2024. pao je na drugo mjesto. Krajem svibnja 2024. Musk je ponovno postao najbogatija osoba na svijetu i od tada drži prvo mjesto. U listopadu je postao prva osoba u povijesti čije je bogatstvo doseglo 500 milijardi dolara. U prosincu je premašio granice od 600 i 700 milijardi dolara. U veljači je njegova neto vrijednost prešla 800 milijardi dolara.

2. Larry Page

Vrijednost bogatstva: 257 milijardi dolara (20 milijardi manje nego prošli mjesec)

Izvor: Google

Godina: 52

Prebivalište: Palo Alto, Kalifornija

Državljanstvo: Amerikanac

Page je prošao dug put kako bi ponio titulu druge najbogatije osobe na planetu. Kada je Forbes zaključio listu svjetskih milijardera za 2025. u ožujku, bio je na 7. mjestu, s procijenjenim bogatstvom od 144 milijarde dolara. Prije deset godina bio je na 19. mjestu.

Page je 1998. suosnovao tražilicu Google zajedno s kolegom s doktorskog studija na Stanfordu, Sergeyjem Brinom, te je obnašao dužnost izvršnog direktora do 2001. i ponovno od 2011. do 2015. Danas je član uprave Alphabetа, matične tvrtke Googlea, te i dalje ima kontrolni vlasnički udio. Navodno radi na novom startupu iz područja umjetne inteligencije pod nazivom Dynatomics, usmjerenom na proizvodnu industriju.

Krajem 2024. američko Ministarstvo pravosuđa izjavilo je da bi Google trebao prodati svoj preglednik Chrome kako bi se smanjila dominacija kompanije na internetu. Kao odgovor, Google je u priopćenju naveo da bi takav potez naštetio potrošačima i tehnološkom vodstvu SAD-a. Ta je odluka možda bila jedan od razloga zbog kojih je izvršni direktor Alphabeta Sundar Pichai prisustvovao inauguraciji Donalda Trumpa u siječnju 2025. U najvećem antimonopolskom slučaju u posljednjih nekoliko desetljeća, savezni sudac je u rujnu 2025. presudio da Google ne mora prodati Chrome.

Page je bio jedan od osnivačkih investitora u tvrtki za rudarenje asteroida Planetary Resources, koju je 2018. preuzela blockchain kompanija ConsenSys. Nedavno je kupio kuću na Floridi, navodno kao odgovor na prijetnju Kalifornije da će oporezivati bogatstvo milijardera.

3. Sergey Brin

Vrijednost bogatstva: 237 milijardi dolara (18 milijardi manje nego prošli mjesec)

Izvor: Google

Godina: 52

Prebivalište: Los Altos, Kalifornija

Državljanstvo: Amerikanac

Dok Page notorno drži nizak profil u javnosti, Brin se vratio kako bi pomogao Alphabetu u strategiji vezanoj uz umjetnu inteligenciju. Iz poluumirovljenja je izašao 2024. kako bi predložio izmjene Googleova AI chatbota Gemini, a pri lansiranju modela u prosincu te godine naveden je kao “ključni suradnik”. Brin trenutačno obnaša dužnost člana uprave Alphabetа, matične tvrtke Googlea, te je kontrolni dioničar.

Krajem studenoga Brin je prijavio donaciju dionica Alphabeta u vrijednosti od 1,1 milijardu dolara, od čega je gotovo cijeli iznos usmjerio svojoj neprofitnoj organizaciji Catalyst4, koja se bavi bolestima središnjeg živčanog sustava i klimatskim promjenama. Brin, koji je navodno kupio kuće u Malibuu i na strani jezera Tahoe koja pripada Nevadi, očito podupire kalifornijsku neprofitnu organizaciju koja radi na povećanju dostupnosti stanovanja, dok savezna država razmatra uvođenje novog poreza na bogatstvo za ultrabogate.

4. Jeff Bezos

Vrijednost bogatstva: 224 milijarde dolara (26 milijardi manje nego prošli mjesec)

Izvor: Amazon

Godina: 61

Prebivalište: Miami, Florida

Državljanstvo: Amerikanac

Bezos nadgleda značajnu i kontroverznu reorganizaciju Washington Posta koja uključuje otpuštanje trećine zaposlenika. Mnogi ga optužuju da uništava novine koje je 2013. kupio uz veliku medijsku pažnju. Njegovi interesi očito su sada drugdje. Navodno je postao suizvršni direktor AI startupa pod nazivom Project Prometheus. Startup, čija se vrijednost procjenjuje na 30 milijardi dolara i koji će se fokusirati na inženjering i proizvodnju, navodno je u procesu prikupljanja desetaka milijardi dolara kapitala. To je njegova prva operativna uloga otkako se povukao s mjesta izvršnog direktora Amazona.

Bezos je 1994. osnovao e-trgovinskog diva Amazon i vodio ga kao izvršni direktor do srpnja 2021. (i dalje je izvršni predsjednik uprave). Istog mjeseca otputovao je u svemir raketom koju je izgradila privatna svemirska tvrtka Blue Origin, koju je osnovao i financirao milijardama dolara. (Blue Origin je u proljeće 2025. nakratko poslao u svemir potpuno žensku posadu – uključujući pop zvijezdu Katy Perry, suvoditeljicu CBS Morningsa Gayle King i Bezosovu drugu suprugu Lauren Sanchez)

Prije nego što je u garaži u Seattleu osnovao Amazon.com, Bezos je kao tinejdžer radio u McDonald’su, diplomirao na Princetonu te radio u New Yorku u hedge fondu D.E. Shaw. Amazon je započeo kao internetska knjižara u vrijeme kada je malo ljudi kupovalo robu online. Tvrtka je potom izrasla u dominantnog pružatelja usluga pohrane u oblaku te se proširila na produkciju filmova i serija kako bi ojačala ponudu Amazon Prime Video.

Bezos je bio najbogatija osoba na svijetu na Forbesovoj godišnjoj listi svjetskih milijardera od 2018. do 2021.; na ljestvici za 2022. pao je na drugo mjesto, a od 2023. do 2025. zauzimao je treće mjesto.

Godine 2019. Bezos i njegova supruga MacKenzie razveli su se; u sklopu nagodbe ona je dobila četiri posto Amazonovih dionica, a on je zadržao 12 posto. Od tada je prodao i donirao dio svog udjela te danas posjeduje osam posto kompanije. Otkako je Amazon izašao na burzu 1997., Forbes procjenjuje da je Bezos prodao više od 49 milijardi dolara vrijednosti svojih dionica. Putem svoje investicijske tvrtke Bezos Expeditions ulagao je u niz kompanija, uključujući Airbnb i softversku tvrtku Workday.

5. Mark Zuckerberg

Vrijednost bogatstva: 222 milijarde dolara (23 milijarde manje nego prošli mjesec)

Izvor: Meta (Facebook)

Godina: 41

Prebivalište: Palo Alto, Kalifornija

Državljanstvo: Amerikanac

Zuckerberg je suosnovao Facebook 2004. godine dok je bio student na Sveučilištu Harvard. Tvrtka, danas poznata kao Meta, izrasla je u najveću društvenu mrežu na svijetu s nekoliko milijardi korisnika diljem svijeta. Kompanija je također vlasnik Instagrama i WhatsAppa, koje je preuzela i znatno proširila. Zuckerberg, koji je i dalje izvršni direktor, izveo je tvrtku na burzu 2012. godine i još uvijek posjeduje oko 13 posto njenih dionica.

U listopadu je Zuckerberg bio u publici na dodjeli nagrada Wall Street Journala za Inovatora godine, kada je njegova supruga Priscilla Chan osvojila glavnu nagradu za ulogu u filantropskom radu para usmjerenom na liječenje i prevenciju bolesti – a pjevačica Billie Eilish upitala publiku: “Ako ste milijarder, zašto ste milijarder?” U veljači su on i Priscilla fotografirani u prvom redu na modnoj reviji kuće Prada u Milanu. Meta i Prada navodno surađuju na razvoju luksuznih pametnih naočala.

6. Larry Ellison

Vrijednost bogatstva: 191 milijarda dolara (21 milijardu manje nego prošli mjesec)

Izvor: Oracle

Godina: 81

Prebivalište: Manalapan, Florida

Državljanstvo: Amerikanac

U kolovozu je Larry Ellison udružio snage sa svojim sinom Davidom kako bi pomogao u realizaciji spajanja Paramounta i Davidove tvrtke Skydance Media. Sada otac i sin preuzimaju još veći rizik, jer je Warner Bros. Discovery nedavno prihvatio Paramountovu ponudu od 111 milijardi dolara za preuzimanje tog medijskog diva. Ako regulatori odobre posao, jedno od najvećih spajanja u povijesti dat će Ellisonovima dosad neviđen utjecaj nad američkim medijima – CBS i CNN pod istim krovom, spojeni HBO Max i Paramount+, a Warner Bros. i Paramount Pictures s istom matičnom kompanijom. Sve to dolazi povrh tehnološkog i nekretninskog carstva koje stariji Ellison, glavni tehnološki direktor Oraclea i novi susjed predsjednika Donalda Trumpa, već kontrolira.

Dugogodišnji stanovnik Kalifornije, koji je zaposlenicima Oraclea 2020. rekao da se u potpunosti preselio na svoj havajski otok Lanai (danas procijenjen na 1,2 milijarde dolara), službeno je promijenio prebivalište u Manalapan na Floridi, otprilike 20 minuta vožnje od Trumpova imanja Mar-a-Lago.

Unatoč velikoj medijskoj pozornosti oko njegovih poslova i veza s Trumpom, Ellison i dalje velik dio svog bogatstva crpi iz Oraclea, softverske kompanije koju je suosnovao 1977. godine. Njegove dionice Oraclea trenutačno vrijede 158 milijardi dolara, nakon odbitka dionica koje je založio kao jamstvo za kredite. Oracle je bio dio konzorcija koji je u siječnju kupio američko poslovanje TikToka u poslu koji je tvrtku procijenio na 14 milijardi dolara. Sredinom rujna Ellison je nakratko postao tek druga osoba u povijesti čije je bogatstvo dosegnulo 400 milijardi dolara te se približio Musku na manje od 40 milijardi dolara razlike, zahvaljujući optimističnim projekcijama prihoda Oraclea u segmentu cloud infrastrukture (uglavnom za potrebe umjetne inteligencije) koje su pogurale dionice za 36 posto u jednom danu. Od tada su dionice Oraclea pale za više od 50 posto, jer su neki analitičari počeli postavljati pitanja o mogućem balonu u sektoru umjetne inteligencije, profitnim maržama Oracleove cloud infrastrukture i njihovoj ovisnosti o partnerstvu s OpenAI-jem.

7. Bernard Arnault

Vrijednost bogatstva: 171 milijarda dolara (dvije milijarde više nego prošli mjesec)

Izvor: LVMH/ luksuzni proizvodi

Godina: 76

Prebivalište: Pariz

Državljanstvo: Francuz

Arnault je izvršni direktor i predsjednik uprave luksuzne grupacije LVMH. Arnaultov otac zaradio je milijune u građevinskom poslovanju; kako bi započeo vlastiti put, Arnault je iskoristio 15 milijuna dolara iz tog bogatstva za kupnju brenda Christian Dior. Od tada je izgradio najveću svjetsku kompaniju luksuzne robe, s oko 70 modnih i kozmetičkih brendova, uključujući Louis Vuitton, Christian Dior, Moët & Chandon, Sephoru i draguljarsku kuću Tiffany & Co.

Svih petero Arnaultove djece radi u dijelovima LVMH carstva. Godine 2024. Arnault je imenovao dvojicu sinova — Alexandrea i Frédérica — u upravni odbor LVMH-a; Alexandre je imenovan zamjenikom izvršnog direktora LVMH-ova odjela za vina i žestoka pića. Njegova kći Delphine, koja vodi Dior, i sin Antoine već su članovi uprave. Godine 2024. imenovao je sina Frédérica na čelo obiteljske holding grupe LVMH-a. Njegov najmlađi sin Jean direktor je odjela satova u Louis Vuittonu.

Arnault je bio najbogatija osoba na svijetu tijekom većeg dijela prve polovice 2023., kao i ponovno od veljače do kraja svibnja 2024.

8. Jensen Huang

Vrijednost bogatstva: 154 milijarde dolar (12 milijarde manje nego prošli mjesec)

Izvor: poluvodiči

Godina: 62

Prebivalište: Los Altos, Kalifornija

Državljanstvo: Amerikanac

Huang je suosnovao Nvidiju 1993. godine i od tada obnaša dužnost izvršnog direktora i predsjednika kompanije. Posjeduje približno tri posto udjela u tvrtki, koju je izveo na burzu 1999. godine. Pod Huangovim vodstvom, Nvidijini grafički procesori (GPU) najprije su postali dominantni u računalnim igrama, a danas u području umjetne inteligencije, čime je kompanija u listopadu postala prva u povijesti čija je vrijednost dosegnula 5 bilijuna dolara.

Rođen na Tajvanu, Huang se kao dijete preselio u Tajland, no kako su u toj azijskoj zemlji rasli građanski nemiri, obitelj je njega i njegova brata poslala u Sjedinjene Države.

9. Warren Buffett

Vrijednost bogatstva: 149 milijardi dolara (sedam milijardi više nego prošli mjesec)

Izvor: Berkshire Hathaway

Godina: 95

Prebivalište: Omaha, Nebraska

Državljanstvo: Amerikanac

Poznat kao “Prorok iz Omahe”, Buffett je jedan od najuspješnijih investitora svih vremena. Sin američkog kongresnika, prve je dionice kupio s 11 godina, a prvu poreznu prijavu podnio s 13 godina. Krajem prosinca povukao se s mjesta izvršnog direktora Berkshire Hathawaya, kompanije koja posjeduje desetke tvrtki, uključujući osiguravatelja Geico, proizvođača baterija Duracell i lanac restorana Dairy Queen. I dalje će ostati predsjednik uprave kompanije.

Buffett je 2010. zajedno s Billom Gatesom i Melindom French Gates pokrenuo inicijativu Giving Pledge, pozivajući milijardere da se obvežu donirati najmanje polovicu bogatstva u dobrotvorne svrhe. Buffett je izjavio da će donirati 99 posto svog bogatstva. Dosad je donirao više od 68 milijardi dolara, uglavnom putem Zaklade Gates (bivše Zaklade Bill & Melinda Gates), zaklada koje vode njegova djeca te jedne zaklade koju je osnovala njegova pokojna prva supruga.

10. Amancio Ortega

Vrijednost bogatstva: 148 milijardi dolara (tri milijarde više nego prošli mjesec)

Izvor: Zara

Godina: 89

Prebivalište: La Coruna, Španjolska

Državljanstvo: Španjolac

Pionir brze mode, Ortega je 1975. godine s bivšom suprugom Rosalíom Merom (preminula 2013.) suosnovao Inditex, poznat po modnom lancu Zara. Posjeduje oko 60 posto madridske kompanije Inditex, koja ima osam brendova, uključujući Massimo Dutti i Pull & Bear, te 5000 trgovina diljem svijeta. Godine 2022., nakon 15 godina rada u Inditexu, njegova kći Marta Ortega Pérez postala je predsjednica kompanije. Ortega godišnje zarađuje više od 400 milijuna dolara od dividendi, koje ponajprije reinvestira u nekretnine diljem Europe i Sjeverne Amerike.

Tko je najbogatija žena na svijetu?

Najbogatija žena na planetu je Alice Walton, kći osnivača Walmarta Sama Waltona. Na dan 1. ožujka 2026. njezino se bogatstvo procjenjuje na 134 milijarde dolara, čime zauzima 14. mjesto na ljestvici najbogatijih ljudi na svijetu, u odnosu na 15. mjesto prošlog mjeseca. Njezino bogatstvo temelji se na vlasničkom udjelu u maloprodajnom lancu Walmart, koji je naslijedila od pokojnog oca. Njezina braća Rob, Jim i John (preminuo 2005.) također su od oca naslijedili udjele u Walmartu. Johnova udovica Christy Walton i njihov sin Lukas Walton naslijedili su Johnove dionice te se oboje nalaze na Forbesovoj listi milijardera.