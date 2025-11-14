Pet najbogatijih ljudi na svijetu izgubilo gotovo 50 milijardi dolara u jednom popodnevu

Među deset najbogatijih, samo jedan je bio u plusu i zaradio 2,4 milijarde dolara, što je njegovo bogatstvo ponovno podiglo iznad 150 milijardi dolara.

Bogatstvo pet najbogatijih ljudi na svijetu u četvrtak popodne vrijedilo je 46 milijardi dolara manje zbog rasprodaje na burzi potaknute padom dionica vezanih uz umjetnu inteligenciju, mješovitim rezultatima Disneya u četvrtom tromjesečju te općom ekonomskom neizvjesnošću dok najdulja blokada američke vlade u povijesti dolazi kraju. Nasdaq Composite, snažno orijentiran na tehnološke dionice, pao je 2,5 posto; Dow Jones Industrial Average izgubio je 650 bodova (1,35%), a S&P 500 bio je niži za 1,6 posto u četvrtak poslijepodne.

Kao rezultat toga, najbogatiji ljudi na svijetu mogli su promatrati kako im imovina naglo pada, predvođeni Elonom Muskom iz Tesle (pad od 17,1 milijardu dolara) i Larryjem Ellisonom iz Oraclea (pad od 12,5 milijardi dolara), prema procjenama Forbesa.

Sljedećih sedam najbogatijih ljudi na Forbesovoj listi također su izgubili milijarde, pa je prvih devet zajedno izgubilo 58,6 milijardi dolara do 14 sati po istočnom vremenu SAD-a.

Walt Disney Corporation, dio Dow i S&P 500 indeksa, bio je među najvećim gubitnicima u četvrtak nakon što su mu prihodi podbacili u odnosu na očekivanja, iako je nadmašio procjene analitičara u zaradi. Tvrtka je usto upozorila na moguć dugotrajni sukob s YouTube TV-om oko distribucije svojih kabelskih kanala.

Disneyjeve dionice pale su gotovo osam posto oko 14:30, dok su Shopify, Tesla i Palantir Technology pali više od šest posto.

Warren Buffett, 95-godišnji izvršni direktor Berkshire Hathawaya u odlasku, bio je jedini među deset najbogatijih ljudi na svijetu kojem je imovina toga dana porasla. U četvrtak poslijepodne bio je bogatiji za 2,4 milijarde dolara, što ga je ponovno podiglo iznad procijenjene granice od 150 milijardi dolara neto vrijednosti.

Mary Whitfill Roeloffs, novinarka Forbesa