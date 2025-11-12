Masayoshi Son više nije treći najbogatiji Azijac – no ostaje broj jedan u Japanu

Nakon što je SoftBank prodao udio u Nvidiji, vrijednost njegovih dionica pala je za 3,46 posto, a bogatstvo osnivača i direktora Masayoshija Sona smanjilo se s 72,2 na 69,4 milijarde dolara. Time ga je na Forbesovoj listi prestigao Indijac Gautam Adani.

Dionice SoftBank Groupa naglo su pale u srijedu, dan nakon što je japanski tehnološki investicijski div objavio da je prodao cijeli udio u proizvođaču čipova Nvidiji, kako bi financirao ulaganja u OpenAI, tvorca ChatGPT-a, i druge projekte povezane s umjetnom inteligencijom. Dionice SoftBanka, kojima se trguje na burzi u Tokiju, pale su čak 10 posto u srijedu, dosegnuvši najnižu razinu u gotovo mjesec dana.

Do kraja dana, dionice su se djelomično oporavile i zaključile trgovanje na 21.910 jena (141,50 dolara), što je pad od 3,46 posto u odnosu na prethodni dan, unatoč tome što je glavni indeks Nikkei porastao za 0,43 posto.

Pad vrijednosti dionica uslijedio je usred zabrinutosti zbog mogućeg stvaranja tržišnog balona, dok SoftBank nastavlja s ulaganjima u umjetnu inteligenciju vrijednima više od 30 milijardi dolara.

Tvrtka planira da će Vision Fund 2 uložiti 22,5 milijardi dolara u OpenAI, dok je ujedno dogovorila kupnju proizvođača čipova Ampere Computing za 6,5 milijardi dolara te robotizacijskog odjela švicarske kompanije ABB za 5,4 milijarde dolara.

Tijekom objave kvartalnih rezultata u utorak, glavni financijski direktor Yoshimitsu Goto izjavio je kako ne može odgovoriti na pitanje “je li ovo balon ili nije”.

Prema Forbesovim procjenama, osnivač i izvršni direktor SoftBanka Masayoshi Son trenutno ima neto bogatstvo od 69,4 milijarde dolara, što je pad u odnosu na 72,2 milijarde dolara zabilježenih dan ranije. Time je 27. najbogatija osoba na svijetu prema Forbesovoj listi milijardera u stvarnom vremenu i četvrti najbogatiji Azijat, nakon što je pao jedno mjesto ispod Indijca Gautama Adanija. Son, međutim, i dalje ostaje najbogatiji Japanac.

