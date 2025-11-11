Japanski SoftBank se povukao iz Nvidije: Kamo ide 5,8 milijardi dolara?

Tvrtka je u financijskom izvješću navela da je u listopadu prodala 32,1 milijun dionica Nvidije, kao i dio udjela u T-Mobileu za 9,17 milijardi dolara.

Japanski gigant SoftBank objavio je u utorak da je prodao svoj udio u tehnološkoj kompaniji Nvidia za 5,83 milijarde dolara.

Tvrtka je u svom financijskom izvješću navela da je u listopadu prodala 32,1 milijun dionica Nvidije, kao i dio svog udjela u T-Mobileu za 9,17 milijardi dolara, javlja CNBC.

SoftBankova ulaganja u OpenAI, proizvođača ChatGPT-a, te u PayPay pomogla su japanskom gigantu da ostvari dobit od 19 milijardi dolara kroz svoj Vision Fund u drugom fiskalnom tromjesečju.

Nova ulaganja

Uz vlasništvo nad britanskim dizajnerom čipova Arm, Softbank je uložio u OpenAI i Oracle, a najnovija akvizicija je odjel robotike švicarske grupacije ABB, posao vrijedan 5,4 milijarde dolara.

SoftBankove dionice ove su godine više nego udvostručene, dosegnuvši razinu iznad 22.000 jena, zahvaljujući ulaganjima u OpenAI, što je osnivača i direktora tvrtke Masayoshi Sona učinilo najbogatijim čovjekom u Japanu.

Kompanija je u utorak također najavila razdvajanje dionica u omjeru četiri prema jedan, koje stupa na snagu 1. siječnja, uz objašnjenje da će ta odluka „dionice učiniti pristupačnijima investitorima i dodatno proširiti bazu ulagatelja“.

Prevelika izloženost

David Gibson iz MST Financiala snizio je preporuku za dionice zbog bojazni da je potražnja za ChatGPT-jem možda dosegla vrhunac te zbog zabrinutosti oko SoftBankovih financijskih obveza, piše Financial Times.

Prema Gibsonu, kompanija može financirati 28 milijardi dolara potrebnih za ovogodišnja ulaganja, uključujući i ona u OpenAI, no dugoročna održivost ostaje neizvjesna.

“Dugoročno procjenjujem da je SoftBank Group preuzeo obveze ulaganja u vrijednosti od 113 milijardi dolara, ali da ima raspoloživa sredstva od samo 58,5 milijardi, pa je time previše izložen”, napisao je Gibson, dodajući da bi kompanija mogla biti prisiljena povući sredstva iz Vision Funda ili prodati udjele u svojoj telekomunikacijskoj podružnici SoftBank Corporation ili u Armu kako bi financirala svoje planove.