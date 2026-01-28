Amazon zatvara trgovine, Bezos slavi – opet je treći najbogatiji čovjek svijeta

Dionice Amazona porasle su nakon najave zatvaranja desetaka fizičkih trgovina i fokusa na online prodaju. Bezos je time bogatsvo povećao za pet milijardi dolara i ponovno prestigao suosnivača Googlea Sergeya Brina.

Jeff Bezos je u utorak ponovno postao treća najbogatija osoba na svijetu, preuzevši tu poziciju od suosnivača Googlea Sergeya Brina, koji je Bezaosa prestigao ranije ovog mjeseca. Do promjene je došlo nakon rasta dionica Amazona, potaknutog najavom da će tvrtka zatvoriti desetke maloprodajnih trgovina kako bi proširila poslovanje lanca Whole Foods Market. Dionice Amazona porasle su 2,4 posto, na više od 244 dolara, dok su dionice Alphabeta zabilježile blag rast od 0,6 posto.

Rast cijene Amazonove dionice uslijedio je nakon objave da će tvrtka zatvoriti sve fizičke trgovine Amazon Go i Amazon Fresh te se usredotočiti na uslugu online dostave istog dana, uz planirano otvaranje više od 100 novih trgovina Whole Foodsa u nadolazećim godinama.

Amazon je naveo da lokacije Amazon Go i Fresh nisu uspjele stvoriti “uistinu prepoznatljivo korisničko iskustvo s odgovarajućim ekonomskim modelom potrebnim za širenje u velikom opsegu”, te da će se dio tih lokacija prenamijeniti u trgovine Whole Foodsa.

Promjene na vrhu

Analitičar Wedbush Securitiesa Scott Devitt u utorak je napisao da je Amazonova odluka “važan korak” u strategiji razvoja poslovanja s namirnicama, dodavši da Amazon “ne samo da je proširio inicijative u području logistike i dostave”, nego i “ubrzava” planove širenja fizičke maloprodaje kako bi se natjecao s Walmartom, Targetom i Costcom.

Bezosovo neto bogatstvo poraslo je za 4,8 milijardi dolara, odnosno 1,9 posto, na 254 milijarde dolara, čime je ponovno zauzeo treće mjesto na ljestvici najbogatijih ljudi svijeta, ispred Brina koji ima 253,1 milijardu dolara, prema Forbesovoj listi milijardera u stvarnom vremenu. Drugi suosnivač Googlea Larry Page, s imovinom od 274,3 milijarde dolara, nalazi se na drugom mjestu, iza Elona Muska iz Tesle, čije je bogatstvo palo za 2,7 milijardi dolara, na 775,2 milijarde dolara. Ranije u utorak Mark Zuckerberg pretekao je Larryja Ellisona i postao peta najbogatija osoba na svijetu, s procijenjenim bogatstvom od 230,1 milijardu dolara, ispred Ellisonovih 221,9 milijardi.



Među najvećim dobitnicima

Dionice Alphabeta porasle su 65 posto u 2025. godini, što je najveći jednogodišnji rast kompanije još od 2009., kada su dionice skočile gotovo 93 posto.

Amazon je bio među dobitnicima unutar indeksa S&P 500 i Nasdaqa, uz šire dobitke tehnoloških dionica poput Micron Technologyja (6,1 posto), Intela (3,4 posto), Microsofta (2,3 posto), Broadcoma (2 posto), Applea (1,6 posto) i Nvidije (1,4 posto). Nasdaq je u utoark bio u plusu 1,1 posto, nadmašivši ostale glavne burzovne indekse.

Ty Roush, novinar Forbesa