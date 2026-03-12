Ovo su najbogatiji ljudi u svakoj državi svijeta – milijardera ima i Hrvatska

Dok Elon Musk i dalje predvodi listu, milijarderi niču diljem svijeta – od Afganistana i Alžira do Vijetnama i Zimbabvea.

Pobjegavši iz sovjetsko-afganistanskog rata 1988. sa samo 700 dolara, Mirwais Azizi na kraju je 1994. stigao u Dubai, gdje je pokrenuo posao u tekstilnoj industriji. Godine 2007. ušao je u sektor nekretnina osnivanjem tvrtke Azizi Developments. Danas ta kompanija ima više od 60 nekretnina i trenutačno gradi ono što bi trebao biti drugi najviši toranj na svijetu, u Dubaiju. Trideset osam godina nakon odlaska iz Kabula, Azizi je najbogatiji građanin Afganistana (iako i dalje živi u Dubaiju) i, s procijenjenim bogatstvom od 1,4 milijarde dolara, prvi i zasad jedini milijarder iz te zemlje.

Afganistan nije jedina država koja je nedavno dobila svog milijardera. To se dogodilo i susjednom Pakistanu – zahvaljujući Sualeh Asifu, suosnivaču AI alata za programiranje Cursor sa sjedištem u Kaliforniji, čija se vrijednost procjenjuje na 29,3 milijarde dolara. Asif je prvi Pakistanac koji se našao na Forbesovoj godišnjoj listi svjetskih milijardera još od 2010. godine. Ukupno 80 zemalja i teritorija ima barem jednog milijardera na ovogodišnjoj listi, u odnosu na 78 godinu ranije. Iako većinu najvećih svjetskih bogatstava i dalje drže muškarci, brojne žene također su među najbogatijim osobama u svojim zemljama, gradeći bogatstvo u industrijama koje se protežu od rudarstva i pomorskog transporta do kozmetike i bankarstva.

Najbogatije žene

U Australiji je Gina Rinehart (procijenjeno bogatstvo: 25,5 milijardi dolara) obnovila očev posao s željeznom rudom i pretvorila ga u globalnu rudarsku silu kroz kompaniju Hancock Prospecting. U Čileu Iris Fontbona (52,6 milijardi dolara) kontrolira rudarsko carstvo Antofagasta i posjeduje jedno od najvećih svjetskih bogatstava u bakru. Brodarska magnatkinja Rafaela Aponte-Diamant (44,5 milijardi dolara) zajedno sa suprugom Gianluigijem Aponteom osnovala je Mediterranean Shipping Company (MSC), pretvorivši je u jednu od najvećih svjetskih kompanija za kontejnerski prijevoz. A pop ikona Rihanna, rodom s Barbadosa, postala je milijarderka pretvorivši svoju globalnu slavu u potrošačko carstvo kroz brendove Fenty Beauty i Savage X Fenty.

Najbogatiji od svih i dalje je Elon Musk, koji drugu godinu zaredom ostaje najbogatija osoba u Sjedinjenim Državama i na svijetu. Nakon što je tijekom protekle godine prikupio zapanjujućih 497 milijardi dolara, Muskovo se bogatstvo sada procjenjuje na 839 milijardi dolara – najveće neto bogatstvo koje je Forbes ikada zabilježio. Unatoč snažnoj konkurenciji u Sjedinjenim Državama, zemlji koja daleko prednjači po broju milijardera s rekordnih 989, Musk je više nego tri puta bogatiji od najbližeg konkurenta, suosnivača Googlea Larryja Pagea (procijenjeno bogatstvo 257 milijardi dolara).

Kina predvodnica milijardera

Kina, s 610 milijardera (uključujući Hong Kong), ima drugi najveći broj milijardera; najbogatiji je Zhang Yiming (69,3 milijarde dolara), suosnivač matične tvrtke TikToka ByteDance. Indija, s 229 milijardera, daleko je treća, predvođena industrijskim tajkunom Mukeshom Ambanijem (99,7 milijardi dolara).

Na regionalnoj razini, azijsko-pacifička regija ove godine ima najviše milijardera – 1229. Slijede Amerike, uključujući SAD, s 1186. Europa je treća s 875, a potom dolaze Bliski istok i Afrika sa 138.

Ovo su najbogatije osobe u svakoj zemlji na Forbesovoj listi svjetskih milijardera za 2026. godini

AFGANISTAN

Najbogatija osoba: Mirwais Azizi | Dob: 63 | Bogatstvo: 1,4 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 2712 | Izvor bogatstva: nekretnine

ALBANIJA

Najbogatija osoba: Samir Mane | Dob: 58 | Bogatstvo: 1,9 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 2177 | Izvor bogatstva: raznovrsno poslovanje

ALŽIR

Najbogatija osoba: Issad Rebrab i obitelj | Dob: 82 | Bogatstvo: 3,6 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 1189 | Izvor bogatstva: prehrambena industrija

ARGENTINA

Najbogatija osoba: Marcos Galperin | Dob: 54 | Bogatstvo: 7,2 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 542 | Izvor bogatstva: e-trgovina

ARMENIJA

Najbogatija osoba: Ruben Vardanyan i obitelj | Dob: 57 | Bogatstvo: 1,3 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 2858 | Izvor bogatstva: investicijsko bankarstvo

AUSTRALIJA

Najbogatija osoba: Gina Rinehart | Dob: 72 | Bogatstvo: 25,5 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 101 | Izvor bogatstva: rudarstvo

AUSTRIJA

Najbogatija osoba: Mark Mateschitz | Dob: 33 | Bogatstvo: 45,8 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 43 | Izvor bogatstva: Red Bull

BARBADOS

Najbogatija osoba: Rihanna | Dob: 38 | Bogatstvo: 1 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 3332 | Izvor bogatstva: glazba, kozmetika

BELGIJA

Najbogatija osoba: Eric Wittouck | Dob: 79 | Bogatstvo: 9 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 392 | Izvor bogatstva: ulaganja

BELIZE

Najbogatija osoba: Kenneth Dart | Dob: 70 | Bogatstvo: 4 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 1074 | Izvor bogatstva: ulaganja

BRAZIL

Najbogatija osoba: Eduardo Saverin | Dob: 43 | Bogatstvo: 35,9 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 59 | Izvor bogatstva: Facebook

BUGARSKA

Najbogatija osoba (izjednačeno): Georgi Domuschiev | Dob: 53 | Bogatstvo: 2,9 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 1440 | Izvor bogatstva: zdravlje životinja, ulaganja



Najbogatija osoba (izjednačeno): Kiril Domuschiev | Dob: 56 | Bogatstvo: 2,9 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 1440 | Izvor bogatstva: zdravlje životinja, ulaganja

CIPAR

Najbogatija osoba: John Fredriksen | Dob: 81 | Bogatstvo: 21,2 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 118 | Izvor bogatstva: brodarstvo

ČEŠKA

Najbogatija osoba: Michal Strnad | Dob: 33 | Bogatstvo: 31,1 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 68 | Izvor bogatstva: obrambena industrija

ČILE

Najbogatija osoba: Iris Fontbona i obitelj | Dob: 83 | Bogatstvo: 52,6 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 35 | Izvor bogatstva: rudarstvo

DANSKA

Najbogatija osoba: Anders Holch Povlsen | Dob: 53 | Bogatstvo: 16,9 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 171 | Izvor bogatstva: modna maloprodaja

EGIPAT

Najbogatija osoba: Nassef Sawiris | Dob: 65 | Bogatstvo: 9,6 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 362 | Izvor bogatstva: građevinarstvo, ulaganja

ESTONIJA

Najbogatija osoba: Kristo Käärmann | Dob: 45 | Bogatstvo: 2,2 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 1913 | Izvor bogatstva: platni promet, bankarstvo

ESVATINI (SVAZI)

Najbogatija osoba: Nathan Kirsh | Dob: 94 | Bogatstvo: 9,1 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 383 | Izvor bogatstva: maloprodaja, nekretnine

FILIPINI

Najbogatija osoba: Enrique Razon Jr. | Dob: 66 | Bogatstvo: 16,5 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 175 | Izvor bogatstva: luke

FINSKA

Najbogatija osoba: Antti Herlin | Dob: 69 | Bogatstvo: 4,8 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 891 | Izvor bogatstva: dizala, pokretne stepenice

FRANCUSKA

Najbogatija osoba: Bernard Arnault i obitelj | Dob: 77 | Bogatstvo: 171 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 7 | Izvor bogatstva: LVMH

GRUZIJA

Najbogatija osoba: Mikhail Lomtadze | Dob: 50 | Bogatstvo: 6 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 694 | Izvor bogatstva: fintech

GRČKA

Najbogatija osoba: Vicky Safra i obitelj | Dob: 73 | Bogatstvo: 27,1 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 94 | Izvor bogatstva: bankarstvo

GUERNSEY

Najbogatija osoba: Stephen Lansdown | Dob: 73 | Bogatstvo: 3,2 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 1325 | Izvor bogatstva: financijske usluge

HONG KONG

Najbogatija osoba: Robin Zeng | Dob: 57 | Bogatstvo: 53,2 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 34 | Izvor bogatstva: baterije

HRVATSKA

Najbogatija osoba: Vasily Anisimov | Dob: 74 | Bogatstvo: 2,1 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 1982 | Izvor bogatstva: nekretnine

ISLAND

Najbogatija osoba: Thor Bjorgolfsson | Dob: 58 | Bogatstvo: 1 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 3332 | Izvor bogatstva: ulaganja

INDIJA

Najbogatija osoba: Mukesh Ambani | Dob: 68 | Bogatstvo: 99,7 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 21 | Izvor bogatstva: raznovrsno poslovanje

INDONEZIJA

Najbogatija osoba: Prajogo Pangestu | Dob: 81 | Bogatstvo: 28,6 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 84 | Izvor bogatstva: petrokemija, energetika

IRSKA

Najbogatija osoba (izjednačeno): John Collison | Dob: 35 | Bogatstvo: 17,5 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 162 | Izvor bogatstva: softver za plaćanja



Najbogatija osoba (izjednačeno): Patrick Collison | Dob: 37 | Bogatstvo: 17,5 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 162 | Izvor bogatstva: softver za plaćanja

IZRAEL

Najbogatija osoba: Idan Ofer | Dob: 70 | Bogatstvo: 34,6 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 61 | Izvor bogatstva: brodarstvo

ITALIJA

Najbogatija osoba: Giancarlo Devasini | Dob: 61 | Bogatstvo: 89,3 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 22 | Izvor bogatstva: kriptovalute

JAPAN

Najbogatija osoba: Tadashi Yanai i obitelj | Dob: 77 | Bogatstvo: 61,8 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 32 | Izvor bogatstva: modna maloprodaja

JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA

Najbogatija osoba: Johann Rupert i obitelj | Dob: 75 | Bogatstvo: 16,1 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 178 | Izvor bogatstva: luksuzna roba

JUŽNA KOREJA

Najbogatija osoba: Jay Y. Lee | Dob: 57 | Bogatstvo: 27 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 95 | Izvor bogatstva: Samsung

KANADA

Najbogatija osoba: Changpeng Zhao | Dob: 49 | Bogatstvo: 110 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 17 | Izvor bogatstva: burza kriptovaluta

KAZAHSTAN

Najbogatija osoba: Vyacheslav Kim | Dob: 56 | Bogatstvo: 7,8 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 477 | Izvor bogatstva: fintech

KINA

Najbogatija osoba: Zhang Yiming | Dob: 41 | Bogatstvo: 69,3 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 26 | Izvor bogatstva: TikTok

KOLUMBIJA

Najbogatija osoba: Jaime Gilinski Bacal | Dob: 68 | Bogatstvo: 14,7 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 196 | Izvor bogatstva: bankarstvo

LIBANON

Najbogatija osoba (izjednačeno): Najib Mikati | Dob: 70 | Bogatstvo: 3,8 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 1137 | Izvor bogatstva: telekomunikacije



Najbogatija osoba (izjednačeno): Taha Mikati | Dob: 81 | Bogatstvo: 3,8 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 1137 | Izvor bogatstva: telekomunikacije

LIHTEJNŠTAJN

Najbogatija osoba: Christoph Zeller | Dob: 68 | Bogatstvo: 1,3 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 2858 | Izvor bogatstva: stomatološki materijali

LUKSEMBURG

Najbogatija osoba: Michael Gans i obitelj | Dob: 62 | Bogatstvo: 1,2 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 3017 | Izvor bogatstva: usluge opskrbnog lanca

MALEZIJA

Najbogatija osoba: Robert Kuok | Dob: 102 | Bogatstvo: 14,2 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 204 | Izvor bogatstva: palmino ulje, brodarstvo, nekretnine

MAĐARSKA

Najbogatija osoba: Lőrinc Mészáros | Dob: 60 | Bogatstvo: 5,2 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 823 | Izvor bogatstva: raznovrsno poslovanje

MAROKO

Najbogatija osoba: Othman Benjelloun i obitelj | Dob: 93 | Bogatstvo: 1,7 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 2386 | Izvor bogatstva: bankarstvo, osiguranje

MEKSIKO

Najbogatija osoba: Carlos Slim Helú i obitelj | Dob: 86 | Bogatstvo: 125 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 16 | Izvor bogatstva: telekomunikacije

MONAKO

Najbogatija osoba: Stefano Pessina | Dob: 84 | Bogatstvo: 6,3 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 664 | Izvor bogatstva: ljekarne

NEPAL

Najbogatija osoba: Binod Chaudhary | Dob: 70 | Bogatstvo: 2,1 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 1982 | Izvor bogatstva: raznovrsno poslovanje

NIZOZEMSKA

Najbogatija osoba: Jean-Louis van der Velde | Dob: 62 | Bogatstvo: 38 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 53 | Izvor bogatstva: kriptovalute

NOVI ZELAND

Najbogatija osoba: Graeme Hart | Dob: 70 | Bogatstvo: 10,2 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 323 | Izvor bogatstva: ambalaža

NIGERIJA

Najbogatija osoba: Aliko Dangote | Dob: 68 | Bogatstvo: 28,5 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 86 | Izvor bogatstva: cement, šećer

NORVEŠKA

Najbogatija osoba: Torstein Hagen | Dob: 83 | Bogatstvo: 18,4 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 153 | Izvor bogatstva: kruzeri

NJEMAČKA

Najbogatija osoba: Dieter Schwarz | Dob: 86 | Bogatstvo: 67,2 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 29 | Izvor bogatstva: maloprodaja

OMAN

Najbogatija osoba: P. N. C. Menon | Dob: 77 | Bogatstvo: 3,9 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 1108 | Izvor bogatstva: nekretnine

PAKISTAN

Najbogatija osoba: Sualeh Asif | Dob: 26 | Bogatstvo: 1,3 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 2858 | Izvor bogatstva: AI softver

PERU

Najbogatija osoba: Eduardo Hochschild | Dob: 62 | Bogatstvo: 5,2 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 823 | Izvor bogatstva: rudarstvo

POLJSKA

Najbogatija osoba: Michal Solowow | Dob: 63 | Bogatstvo: 5,9 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 712 | Izvor bogatstva: ulaganja

PORTUGAL

Najbogatija osoba: Maria Fernanda Amorim i obitelj | Dob: 91 | Bogatstvo: 7,6 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 498 | Izvor bogatstva: energetika, ulaganja

KATAR

Najbogatija osoba: Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani | Dob: 66 | Bogatstvo: 5,2 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 823 | Izvor bogatstva: ulaganja

RUMUNJSKA

Najbogatija osoba (izjednačeno): Matei Zaharia | Dob: 40 | Bogatstvo: 5 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 852 | Izvor bogatstva: analiza podataka

Najbogatija osoba (izjednačeno): Ion Stoica | Dob: 61 | Bogatstvo: 5 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 852 | Izvor bogatstva: analiza podataka

RUSIJA

Najbogatija osoba: Alexey Mordashov i obitelj | Dob: 60 | Bogatstvo: 37 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 57 | Izvor bogatstva: čelik, ulaganja

SAINT KITTS I NEVIS

Najbogatija osoba: Justin Sun | Dob: 35 | Bogatstvo: 8,5 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 415 | Izvor bogatstva: kriptovalute

SAUDIJSKA ARABIJA

Najbogatija osoba: princ Alwaleed bin Talal Al Saud | Dob: 71 | Bogatstvo: 19,9 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 135 | Izvor bogatstva: ulaganja

SINGAPUR

Najbogatija osoba: Jason Chang | Dob: 81 | Bogatstvo: 14,2 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 204 | Izvor bogatstva: poluvodiči

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE

Najbogatija osoba: Elon Musk | Dob: 54 | Bogatstvo: 839 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 1 | Izvor bogatstva: Tesla, SpaceX

SLOVAČKA

Najbogatija osoba: Jaroslav Haščák i obitelj | Dob: 56 | Bogatstvo: 2,2 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 1913 | Izvor bogatstva: ulaganja

ŠPANJOLSKA

Najbogatija osoba: Amancio Ortega | Dob: 89 | Bogatstvo: 148 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 10 | Izvor bogatstva: Zara

ŠVEDSKA

Najbogatija osoba: Stefan Persson | Dob: 78 | Bogatstvo: 24,2 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 107 | Izvor bogatstva: H&M

ŠVICARSKA

Najbogatija osoba (izjednačeno): Rafaela Aponte-Diamant | Dob: 80 | Bogatstvo: 44,5 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 44 | Izvor bogatstva: brodarstvo

Najbogatija osoba (izjednačeno): Gianluigi Aponte | Dob: 85 | Bogatstvo: 44,5 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 44 | Izvor bogatstva: brodarstvo

TAJVAN

Najbogatija osoba: Terry Gou | Dob: 75 | Bogatstvo: 15,3 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 190 | Izvor bogatstva: elektronika

TANZANIJA

Najbogatija osoba: Mohammed Dewji | Dob: 50 | Bogatstvo: 2,1 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 1982 | Izvor bogatstva: raznovrsno poslovanje

TAJLAND

Najbogatija osoba: Dhanin Chearavanont | Dob: 86 | Bogatstvo: 19,9 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 135 | Izvor bogatstva: raznovrsno poslovanje

TURSKA

Najbogatija osoba: Hamdi Ulukaya | Dob: 53 | Bogatstvo: 13,5 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 219 | Izvor bogatstva: grčki jogurt

UKRAJINA

Najbogatija osoba: Rinat Akhmetov | Dob: 59 | Bogatstvo: 7,8 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 477 | Izvor bogatstva: čelik, ugljen

UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI

Najbogatija osoba: Hussain Sajwani | Dob: 73 | Bogatstvo: 15,3 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 190 | Izvor bogatstva: nekretnine

UJEDINJENO KRALJEVSTVO

Najbogatija osoba: Michael Platt | Dob: 57 | Bogatstvo: 20,9 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 120 | Izvor bogatstva: hedge fondovi

VENEZUELA

Najbogatija osoba: Juan Carlos Escotet | Dob: 66 | Bogatstvo: 11,3 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 281 | Izvor bogatstva: bankarstvo

VIJETNAM

Najbogatija osoba: Pham Nhat Vuong | Dob: 57 | Bogatstvo: 27,7 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 93 | Izvor bogatstva: raznovrsno poslovanje

ZIMBABVE

Najbogatija osoba: Strive Masiyiwa | Dob: 65 | Bogatstvo: 2,1 mlrd. dolara | Mjesto na ljestvici: 1982 | Izvor bogatstva: telekomunikacije

Asia Alexander, novinarka Forbesa (link na originalan članak)