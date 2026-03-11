Trumpovo bogatstvo eksplodiralo: Imovina mu u godinu dana narasla za 1,4 milijarde dolara

Kripto novac i sudske odluke zajedno su učinili američkog predsjednika milijardera znatno, znatno bogatijim tijekom protekle godine.

Drugi mandat Donalda Trumpa kao predsjednika zasad se pokazao vrlo isplativim za milijardera na čelu države. Bilo da sklapa poslove na Bliskom istoku, promovira svoje kriptovalute ili ugošćuje uglednike na svojim imanjima, Trump je pokazao da su on i njegova obitelj i dalje itekako u poslu. Prema najnovijoj Forbesovoj listi svjetskih milijardera, predsjednikovo bogatstvo dosegnulo je 6,5 milijardi dolara, što je povećanje od 1,4 milijarde u odnosu na prošlu godinu. Zauzima 645. mjesto među 3428 milijardera na planetu, dok je 2025. bio na 700. mjestu.

Za taj skok Trump najviše može zahvaliti poslovima s kriptovalutama. Procjenjuje se da je tijekom protekle godine zaradio oko 550 milijuna dolara od prodaje kripto tokena koje izdaje World Liberty Financial, kripto projekt koji su on i njegova obitelj pokrenuli u rujnu 2024. godine. Zatim su on i njegovi partneri u toj kompaniji, uključujući njegova posebnog izaslanika milijardera Stevea Witkoffa i njegovu obitelj, navodno prodali 49-postotni udio u World Liberty Financialu investicijskoj tvrtki Aryam Investment, koju podupire savjetnik za nacionalnu sigurnost Ujedinjenih Arapskih Emirata i član emiratske kraljevske obitelji šeik Tahnoon bin Zayed Al Nahyan. Time je Trumpu u džep, prema procjeni Forbesa, stiglo dodatnih 200 milijuna dolara. “Čelnici u Zaljevu znaju kako postupati s ovim američkim predsjednikom”, rekao je prošle jeseni za Forbes bivši diplomat s iskustvom u regiji. “To su naučili već prvi put, ali tada je i sam bio donekle ograničen u tome koliko otvoreno može tražiti novac. Sada više nije.”

Glavni generatori rasta

Trump i dalje posjeduje milijune kripto tokena, i to i World Liberty Financiala ($WLFI) i svojeg memecoina $TRUMP. Forbes ih procjenjuje konzervativnije, no zajedno za predsjednika i dalje vrijede gotovo 570 milijuna dolara. Tu je i vrijednost njegovog preostalih 38 posto udjela u World Liberty Financialu (koji izdaje stabilni coin USD1) kao operativnom poslovanju, za koji Forbes procjenjuje da vrijedi 240 milijuna dolara. Trump je također dobio veliki poticaj prošlog kolovoza kada je žalbeni sud poništio građansku kaznu koju je morao platiti u slučaju građanske prijevare u New Yorku. Time je bio oslobođen plaćanja 517 milijuna dolara koje je dugovao u tom slučaju, uključujući kamate, čime je s njegovih poslovnih knjiga uklonjena velika obveza dok državna odvjetnica New Yorka Letitia James ulaže žalbu na tu odluku.

I druga Trumpova osobna imovina procvjetala je jer mnogi ljudi nastoje steći njegovu naklonost ili barem pokazati podršku. To uključuje Mar-a-Lago, njegov privatni klub u Palm Beachu, koji je od politike imao više koristi nego bilo koja druga nekretnina. Nazivan njegovom zimskom Bijelom kućom, ondje se sastaje sa svjetskim liderima (među ostalima Zelenskim i Netanyahuom), ugošćuje saveznike (Musk, Changpeng Zhao) i pokreće vojne udare (Sirija, Iran). Trump ga je kupio 1985. za procijenjenih 10 milijuna dolara, a Forbes danas njegovu vrijednost procjenjuje na oko 560 milijuna dolara, gotovo 370 milijuna više nego prije godinu dana i više nego trostruko više nego 2018. godine. U međuvremenu su i Trumpovih deset golf terena u šest saveznih država znatno poskupjeli, jer ih pristaše i dalje posjećuju, a profit raste. Te nekretnine sada vrijede oko 550 milijuna dolara, u odnosu na 340 milijuna prošle godine.

Nije mu puno naštetilo

Trumpovo bi bogatsvo bilo još veće da nije bilo nedavnog zahlađenja na tržištu kriptovaluta i pada dionica Trump Media and Technology Groupa, matične kompanije društvene mreže Truth Social. Predsjednikovo je bogatstvo u rujnu doseglo rekordnih 7,3 milijarde dolara. Procjenjuje se da je njegova zaliha od više od 15 milijuna tokena World Liberty Financiala pala u vrijednosti za više od 64 posto otkako su tog mjeseca počeli javno trgovati. Forbes procjenjuje vrijednost Trumpovih tokena, uz određeno umanjenje zbog likvidnosti, na 175 milijuna dolara.

U međuvremenu su dionice Trump Media and Technology Groupa prošlog mjeseca pale na najnižu razinu u povijesti, čime je vrijednost njegovog udjela u pet godina staroj tvrtki pala na 1,2 milijarde dolara, s 2,6 milijardi prije godinu dana. Dionica je mjesecima klizila naniže usred snažnog pada bitcoina i drugih tokena, velikih gubitaka i slabih prihoda. Najava u prosincu o spajanju TMTG-a vrijednom šest milijardi dolara s kalifornijskom tvrtkom za energiju nuklearne fuzije TAE nije učinila ništa da popravi raspoloženje investitora. Zatim je krajem veljače kompanija, koja na burzi trguje pod oznakom DJT, objavila neto gubitak od 712 milijuna dolara u 2025., u usporedbi s 401 milijun godinu ranije, uz prihod od samo 3,7 milijuna dolara. Istog dana TMTG je objavio da razmatra izdvajanje Truth Sociala u novu javno izlistanu kompaniju.

Čak i ako cijeli niz Trumpovih novih poslovnih pothvata završi na nuli, predsjednik će biti sasvim dobro, budući da je već unovčio stotine milijuna dolara prije nego što su njegovi najvjerniji investitori shvatili prazninu onoga što prodaje.

Luisa Kroll i Giacomo Tognini, novinari Forbesa (link na originalan članak)