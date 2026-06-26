HUB: Udruga Franak istupa s netočnim tvrdnjama o presudi

Prvostupanjska presuda na koju se danas (petak, 26. lipnja ) pozvala Udruga Franak donesena je 12. lipnja 2026., dakle prije nego što je Vrhovni sud Republike Hrvatske 18. lipnja 2026. otpremio svoju odluku strankama i objavio je javnosti. Stoga je netočno i obmanjujuće tvrditi da je ta presuda donesena “u skladu” s odlukom proširenog vijeća Vrhovnog suda. Odluka prvostupanjskog suda koja je donesena prije objave pravnog shvaćanja Vrhovnog suda ne može biti posljedica tog pravnog shvaćanja, stoji u priopćenju Hrvatske udruge banaka (HUB).

“Tekst pritom sadržava i elementarne činjenične pogreške, uključujući pogrešno navođenje presude i pogrešnu identifikaciju stranke u postupku. Takvi propusti, uz ostale netočne tvrdnje, dodatno potvrđuju da tekst ne pruža vjerodostojan prikaz sudske odluke te javnost dovodi u zabludu.

Nakon objave odluke Vrhovnog suda donesena je odluka u kojima je pitanje troškova postupka riješeno drukčije, odnosno na način da svaka strana snosi vlastite troškove postupka. HUB i nadalje smatra da su tužitelji uspjeli tek u neznatnom dijelu svojih zahtjeva te da zbog toga nemaju pravo na naknadu parničnih troškova.

Riječ je o još jednom pokušaju da se pojedinačnoj, nepravomoćnoj odluci prvostupanjskog suda pripiše značenje koje ona nema, kao i da se kroz javni pritisak utječe na oblikovanje i ujednačavanje sudske prakse. Takav pristup ne doprinosi pravnoj sigurnosti, povjerenju u pravosuđe ni odgovornom informiranju građana” priopćio je HUB.

HUB smatra da neovisnost pravosuđa podrazumijeva poštovanje sudskih odluka, ali i odgovorno tumačenje njihova dosega. Pojedinačne nepravomoćne presude ne smiju se koristiti za stvaranje dojma da su ishodi budućih postupaka unaprijed izvjesni, osobito kada takve tvrdnje građane mogu potaknuti na nove sporove, nove troškove i dodatne godine pravne neizvjesnosti.