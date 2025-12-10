HUP-UPG i HKIG potpisali Memorandum o suradnji s ciljem unapređenja građevinske struke i sektora

HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) i Hrvatska komora inženjera građevinarstva (HKIG) potpisale su Memorandum o poslovnoj suradnji, kojim dodatno učvršćuju dugogodišnju uspješnu suradnju i potvrđuju zajedničku predanost jačanju građevinske struke, unapređenju poslovnog okruženja te podizanju kvalitete stručnih, regulatornih i obrazovnih standarda u Republici Hrvatskoj.

Potpisivanjem Memoranduma uspostavlja se okvir za koordinirano djelovanje dviju institucija u područjima od zajedničkog interesa, uključujući poticanje kvalitetnog i održivog razvoja građevinarstva, unapređenje stručne edukacije i profesionalnih kompetencija, doprinos izradi i unaprjeđenju zakonske regulative i strateških dokumenata važnih za sektor, afirmaciju Posebnih uzanci o građenju te organizaciju zajedničkih stručnih događanja, edukacija, radionica i publikacija. Suradnja će se temeljiti na transparentnosti, profesionalnosti i međusobnom povjerenju, uz koordinirano planiranje aktivnosti koje pridonose jačanju ugleda i društvene uloge građevinske struke.

Predsjednik HUP-UPG-a, Mirko Habijanec, istaknuo je važnost formaliziranja dugogodišnje suradnje: “Ovim Memorandumom učvršćujemo suradnju koja je već godinama temelj razvoja kvalitetnog dijaloga između poslovnog sektora i struke. Zajedničkim djelovanjem možemo stvoriti poticajnije, stabilnije i konkurentnije okruženje za hrvatsko graditeljstvo.“ Njegove riječi dodatno naglašavaju potrebu objedinjavanja interesa poslodavaca i inženjerske zajednice radi rješavanja ključnih izazova sektora.

Predsjednica HKIG-a, Nina Dražin Lovrec, nadovezala se ističući kako je Memorandum važan iskorak za struku: “Unaprjeđenje stručnih standarda, kvalitete projekata i sigurnosti gradnje zahtijeva partnerski odnos svih relevantnih dionika. Ovo je važan korak u jačanju naše profesije i u osiguravanju visokih standarda za sve inženjere građevinarstva u Hrvatskoj.“ Time je naglasila ulogu zajedničkog rada u jačanju profesionalnih kompetencija i odgovornosti.

Memorandum predstavlja strateški važan dokument kojim obje institucije potvrđuju svoju predanost sustavnom i kontinuiranom razvoju građevinske struke i sektora u cjelini.