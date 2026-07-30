HŽ Cargo i Railtrans International potpisali Memorandum o razumijevanju

Predsjednik Uprave HŽ Carga d.o.o. Dragan Marčinko, Alexandra Broszová, predsjednica Uprave te Roman Rapant, član Uprave Railtrans International (RTI), potpisali su u Zagrebu Memorandum o razumijevanju kojim se definira osnivanje zajedničkog društva (joint venture) za razvoj intermodalnog teretnog prijevoza.

Potpisivanju Memoranduma prethodila je odluka Skupštine društva HŽ Cargo o osnivanju zajedničkog društva uspostavljanje dugoročne strateške suradnje u svrhu zajedničkog pothvata s namjerom razvijanja i provođenja integriranih logističkih i prijevoznih rješenja duž ključnih koridora od interesa, uključujući i unapređenje operativne interoperabilnosti između društava. Zajedničko društvo ne predstavlja privatizaciju, prodaju udjela ni dokapitalizaciju nacionalnog prijevoznika, već poslovno povezivanje dvaju partnera radi zajedničkog nastupa na tržištu na kojemu veličina mreže i pouzdanost usluge od početne do krajnje točke izravno određuju konkurentnost.

Zašto je zajedničko društvo strateški važno

Tržište teretnog željezničkog prijevoza u Europi se ubrzano konsolidira. Europski operateri više ne rastu sami, sklapaju partnerstva, preuzimaju kapacitete i ujedinjuju se u regionalne igrače koji srednju i jugoistočnu Europu pokrivaju kao jedinstveno tržište. Pitanje pred svakim nacionalnim prijevoznikom danas nije hoće li se povezivati, nego s kim i pod kojim uvjetima. Zajedničko društvo HŽ Carga i RTI-ja upravo je takav odgovor. Njime HŽ Cargo dobiva pristup međunarodnim koridorima, klijentima i standardima čija izgradnja inače zahtijeva godine, dok RTI, koji je godinama najveći klijent HŽ Carga, dobiva partnera s dubinskim poznavanjem hrvatske, ali i regionalne mreže, infrastrukturnom prisutnošću i desetljećima operativnog iskustva.

Zajednički cilj partnera jest do 2028. godine ostvariti dodatni volumen veći od 500.000 tona tereta godišnje iz hrvatskih jadranskih luka prema središtima srednje Europe. Time se potvrđuje strateška uloga Hrvatske kao logističke poveznice Jadrana i europskog kontinenta te stvaraju pretpostavke da HŽ Cargo izraste u regionalnog lidera teretnog željezničkog prijevoza.

“Ovaj Memorandum rezultat je procesa koji smo proveli odgovorno, transparentno i s jednim jedinim ciljem – osigurati budućnost nacionalnog teretnog prijevoznika. Odabrali smo model u kojem HŽ Cargo ostaje u vlasništvu Republike Hrvatske, a istodobno dobiva ono što mu je najviše nedostajalo – izlaz na europsko tržište, međunarodne klijente i partnera koji našu mrežu poznaje bolje od bilo koga. Ovo nije kraj procesa, ovo je početak nove faze razvoja HŽ Carga”, izjavio je Dragan Marčinko, predsjednik Uprave HŽ Carga.

Robert Spišák, predsjednik grupe AZC i suvlasnik RTI-a naglasio je: “RTI je svoj rast u Europi uvijek gradio na partnerstvima u kojima svaki partner zadržava svoju snagu, a zajedno stvaraju ono što nijedan ne može sam. Isti model primjenjujemo i ovdje u trenutku kada se globalni robni tokovi preoblikuju brže nego ikad, a Europa traži svoja nova ulazna vrata. Jadran u toj karti više nije rubni ulaz, nego jedna od njegovih glavnih arterija, a Hrvatska sa svojim lukama i položajem na koridorima koje prepoznaju partneri diljem svijeta drži poziciju kakvu bi mnogi poželjeli. Uvjereni smo da HŽ Cargo ima sve temelje da postane regionalni lider, a zajedničko društvo taj put ubrzava.“