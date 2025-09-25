Đuro Đaković dobio narudžbu teretnih vagona vrijednu 11 milijuna eura

Đuro Đaković objavio je na burzi kako su dogovorili proizvodnju i isporuku Slnps vagona vrijednih 11 milijuna eura.

Tvrtka Đuro Đaković Specijalna vozila ugovorila je proizvodnju i isporuku teretnih vagona vrijednih 11 milijuna eura.

Riječ je o vrsti vagona za posebne namjene, Slnps vagonima koji su namijenjenih prijevozu različitih tipova željezničkih pragova (drvenih greda) prilikom održavanja željeznica. Opremljeni su uzdužnim šinama koje omogućuju pokretnim dizalicama da se kreću duž vagona u kompoziciji. Spajanje tračnica na odvojenim vagonima u jedan sustav tračnica za dizalicu postiže se uklonjivom prijelaznom šinom. Vagon je opremljen dodatnom zaštitom protiv prevrtanja dizalica.

U kratkom priopćenju na Zagrebačkoj burzi, iz grupacije Đuro Đaković naveli su kako je vagone naručio njemački naručitelj, no bez informacija o njegovom imenu. Isporuka vagona planirana je u četvrtom kvartalu 2025. godine i prvom kvartalu 2026. godine.

Đuro Đaković Specijalna vozila u 2024. godini ostvarili su 121,89 milijuna eura prihoda uz 6,17 milijuna eura dobiti. Prema podacima za 2024. godinu zapošljavaju oko 460 zaposlenih.

Slnps vagon; Foto: Đuro Đaković