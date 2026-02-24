IBA Group implementirala IAM rješenje u Allianz Hrvatska

Tvrtka IBA Group dovršila je još jednu implementaciju rješenja za upravljanje identitetima i pristupima (IAM) za Allianz Hrvatska. Rješenje je usklađeno sa zahtjevima europske Uredbe o digitalnoj operativnoj otpornosti (DORA).

Stručnjaci iz tvrtke IBA Group implementirali su prilagođenu IAM platformu (rješenja za upravljanje identitetima i pristupima) unutar IT sustava Allianz Hrvatske, na temelju detaljne procjene specifičnih regulatornih, sigurnosnih i operativnih zahtjeva ove osiguravajuće kompanije. Implementirani sustav integrira najbolje suvremene prakse u području upravljanja identitetima i pristupima te jamči snažne kontrole autorizacije, najviše sigurnosne standarde i dugoročnu spremnost za regulatornu usklađenost, što je od presudne važnosti u visoko reguliranoj industriji osiguranja.

Samo rješenje izgrađeno je na open source arhitekturi, čime se Allianz Hrvatskoj osigurava maksimalna fleksibilnost, skalabilnost i dugoročna održivost, izbjegavajući pritom tehnološku ovisnost o jednom dobavljaču (tzv. vendor lock-in). Dizajn implementiranog rješenja omogućuje neometanu integraciju s postojećim poslovnim sustavima osiguravatelja te s podržava buduće širenje u skladu s dinamičnim razvojem regulatornih okvira i poslovnih potreba.

Ovim projektom IBA Group nastavlja nizati uspjehe. Tvrtka je već ranije uspješno implementirala slična IAM rješenja u vodećim financijskim, osiguravateljskim i javnim institucijama u Češkoj i Slovačkoj, a ovim projektom dodatno utvrđuje svoju poziciju pouzdanog tehnološkog partnera i na hrvatskom tržištu.

“IAM je temeljna sigurnosna i operativna platforma koja štiti organizaciju, ubrzava njezine procese i omogućuje regulatornu usklađenost. Bez nje moderno IT okruženje raste na neodrživ način. Bez IAM-a praktički je nemoguće zadovoljiti zahtjeve NIS2, DORA-e ili norme ISO 27001 u području upravljanja pristupima. IAM osigurava revizijski trag, automatizirane kontrole i jasna pravila. Organizacije moraju osigurati transparentnost i nadzor, smanjiti sigurnosne rizike te prije svega uštedjeti vrijeme i troškove, a naše IAM rješenje upravo to omogućuje, obuhvaćajući sve navedene izazove“, izjavio je Ales Hojka, direktor IBA Czechia i IBA Slovakia.

“U današnjem digitalnom dobu, kada kibernetička sigurnost i zaštita osjetljivih podataka postaju apsolutni prioritet za financijski sektor, odabir pouzdanog i provjerenog IT partnera važniji je nego ikad. Iznimno smo ponosni što je Allianz Hrvatska, kao jedan od lidera na domaćem tržištu osiguranja, prepoznala stručnost tvrtke IBA Group i povjerila nam ovaj kompleksan zadatak. Implementacija ovakvog rješenja zahtijevala je duboko razumijevanje njihovih poslovnih procesa, ali i strogih europskih regulativa. Rezultat naše suradnje je siguran, agilan i moderan sustav koji Allianz Hrvatskoj omogućuje da se fokusira na svoje klijente, znajući da je njihova digitalna infrastruktura zaštićena po najvišim standardima“, istaknuo je Miloš Surla, direktor IBA Croatia.

Miloš Surla, direktor IBA Croatia

S opsežnim iskustvom u implementaciji IAM sustava, IBA Group nastavlja pružati podršku financijskim i osiguravateljskim institucijama u jačanju njihove digitalne operativne otpornosti, unaprjeđenju upravljanja sigurnošću te ispunjavanju sve zahtjevnijih regulatornih okvira Europske unije.