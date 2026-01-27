HUP i BUSINESSEUROPE: “Sporazum s Indijom velika prilika za hrvatske tvrtke”

Europska unija i Indija objavile su zaključenje povijesnog trgovinskog sporazuma, što predstavlja jedan od strateški najvažnijih trgovinskih iskoraka EU-a u kontekstu rastuće geopolitičke fragmentacije i jačanja protekcionističkih pritisaka u globalnoj trgovini.

U tom kontekstu, sporazum otvara konkretne prilike i za hrvatsko gospodarstvo. Hrvatska je u 2024. godini u Indiju izvezla robu u vrijednosti od 28,3 milijuna eura, uz znatno veći uvoz od 194,9 milijuna eura, što upućuje na izražen prostor za rast izvoza.

Hrvatski izvoz u Indiju trenutačno je koncentriran u industrijskim segmentima poput električnih strojeva i opreme, farmaceutike, specijaliziranih strojeva, energetskih komponenti i ICT rješenja, gdje dodatna liberalizacija može donijeti značajne koristi.

Sporazum ima i snažnu investicijsku dimenziju. Zaliha izravnih ulaganja EU-a u Indiji procjenjuje se na oko 140 milijardi eura, dok indijska ulaganja u EU iznose oko 10 milijardi eura, a u Indiji posluje oko 6.000 europskih kompanija. Dodatna liberalizacija mogla bi potaknuti nova ulaganja u digitalnu infrastrukturu, zelenu tranziciju, istraživanje i razvoj te jačanje otpornosti globalnih lanaca vrijednosti.

HUP i BusinessEurope smatraju da sporazum EU–Indija može postati važan temelj za produbljivanje gospodarske suradnje, jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva te stvaranje novih prilika za poduzeća svih veličina, uključujući i ona iz Hrvatske.

Kako ističe BusinessEurope, značaj sporazuma proizlazi i iz činjenice da Indija i dalje primjenjuje relativno visoke carinske stope, u prosjeku oko 15%, osobito na industrijske proizvode poput strojeva, vozila, kemikalija i električne opreme. Postupna liberalizacija trgovine i smanjenje regulatornih prepreka omogućili bi europskim poduzećima konkurentniji pristup indijskom tržištu te otvorili nove mogućnosti za trgovinu i ulaganja.