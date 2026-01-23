Tamara Perko nova predsjednica HUP-Udruge financijskog poslovanja

Na sjednici Skupštine HUP-Udruge financijskog poslovanja izabrano je novo vodstvo Udruge u sljedećem 4-godišnjem mandatu za razdoblje 2026.-2030. godine.

Članovi Skupštine jednoglasno su za predsjednicu Udruge izabrali Tamaru Perko, direktoricu Hrvatske udruge banaka. Za dopredsjednike Udruge izabrani su Dijana Bojčeta, direktorica Udruga mirovinskih fondova i Božo Šaravanja, član Uprave Wiener osiguranja. Također su izabrani članovi Izvršnog odbora HUP-Udruge financijskog poslovanja u sljedećem sastavu:

1. Barbara Cerinski, predstavnica Hrvatske udruge agencija za naplatu potraživanja

2. Ivana Gažić, predsjednica Uprave Zagrebačke burze

3. Danko Šinka, direktor podružnice BKS Bank AG

4. Klaudija Karabuva Vidas, članica Uprave OTP Leasinga

5. Katarina Kraljević, članica Uprave Erste banke

6. Janja Kulić, članica Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore

7. Rafael Čulo, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje

8. Željka Pirija-Benaković, predsjednica Hrvatske udruge kreditnih unija

Foto: HUP

Zahvaljujući na ukazanom povjerenju, novoizabrana predsjednica Udruge Tamara Perko istaknula je kako najveća snaga HUP-Udruge financijskog poslovanja leži u aktivnom i odgovornom angažmanu njezinih članova te u zajedničkim inicijativama koje potiču suradnju, razmjenu znanja i izgradnju konstruktivnog dijaloga unutar financijskog sektora. Naglasila je kako Udruga okuplja različite segmente financijske industrije, čija raznolikost predstavlja dodanu vrijednost u oblikovanju kvalitetnih i održivih rješenja za izazove s kojima se sektor suočava.

Posebno je istaknula važnost kontinuiranog ulaganja u financijsku pismenost građana i poduzetnika, naglasivši kako je razumijevanje financijskih proizvoda i usluga temelj povjerenja u financijski sustav te preduvjet za stabilno i održivo financijsko tržište, kao i važnu ulogu Udruge u poticanju edukativnih aktivnosti i suradnje s institucijama s ciljem jačanja financijske kulture u društvu.

“U novom mandatu poseban će fokus biti na jačanju međusektorske suradnje, otvorenom dijalogu s regulatorima i donositeljima odluka te na daljnjem unapređenju stabilnosti, otpornosti i konkurentnosti financijskog sustava. Svjesna sam važnosti koordiniranog djelovanja svih dionika financijskog tržišta kako bismo zajednički pridonijeli razvoju gospodarstva i jačanju povjerenja javnosti u financijske institucije“, zaključila je Perko.

HUP-Udruga financijskog poslovanja dobrovoljna je i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče interese svojih članova. Osnovana 1994. godine, okuplja poslodavce iz područja bankarstva, osiguranja, mirovinskih fondova, kreditnih unija te drugih financijskih i srodnih djelatnosti. Kao jedna od 30 granskih udruga unutar Hrvatske udruge poslodavaca, Udruga aktivno sudjeluje u razvoju hrvatskog financijskog tržišta, s posebnim naglaskom na jačanje dijaloga između različitih segmenata financijske industrije, regulatornih tijela i šire javnosti, kao i na unapređenje javne percepcije financijske djelatnosti.