EU i Indija zaključili “povijesni” sporazum koji će stvoriti slobodno tržište od dvije milijarde ljudi

Sporazum povezuje dva velika gospodarska bloka i otvara nova tržišta u trenutku kada su odnosi sa SAD-om i Kinom opterećeni carinama. Indiji donosi alternativu američkom tržištu, a EU-u jaču prisutnost u Aziji.

Indija i Europska unija u ponedjeljak su zaključile “povijesni” sporazum o slobodnoj trgovini, koji se opisuje kao “majka svih dogovora”, rekao je indijski premijer Narendra Modi u govoru na konferenciji India Energy Week u utorak.

Sporazum o slobodnoj trgovini s EU-om, koji predstavlja oko 25 posto globalnog BDP-a i oko trećinu svjetske trgovine, dodatno će nadopuniti indijske trgovinske sporazume s Velikom Britanijom i Europskim udruženjem slobodne trgovine, rekao je Modi. Dogovor će stvoriti tržište od dvije milijarde ljudi u trenutku kada su globalne trgovinske veze na kušnji zbog rastućih geopolitičkih napetosti.

Sporazum će ukinuti ili smanjiti carine na 96,6 posto izvoza EU-a u Indiju, čime će se sniziti troškovi za mnoge europske proizvode. Osjetljivi poljoprivredni sektori za obje strane, poput mliječnih proizvoda, šećera i nekih vrsta mesa, ostali su izuzeti, piše Financial Times. Očekuje se da će ukinute carine u vrijednosti do četiri milijarde eura udvostručiti isporuku europske robe u Indiju.

Koje su carine ukinute ili smanjene

Carine na europske automobile postupno će se smanjivati s dosadašnjih 110 posto na 10 posto, uz godišnju kvotu od 250.000 vozila. U velikoj će se mjeri ukinuti i carine do 44 posto na strojeve, 22 posto na kemikalije te 11 posto na farmaceutske proizvode, dok će se nameti na čelik i željezo, koji dosežu do 22 posto, postupno ukidati tijekom razdoblja od deset godina.

Smanjit će se ili u potpunosti ukinuti i carine veće od 36 posto na europske prehrambene proizvode, koje je EU dosad nazivao “zabranjujućima”. Tako će carine na vino i žestoka pića, koje trenutačno iznose 150 posto, pasti na raspon od 20 do 40 posto, pivo će pojeftiniti s carine od 110 na 50 posto, a kobasice i ostali mesni prerađevni proizvodi s više od 110 posto na 50 posto. U potpunosti će se ukinuti carine na maslinovo ulje, margarin, ovčetinu, kruh, čokoladu, slastice, sokove, tjesteninu i hranu za kućne ljubimce.

Važan poticaj za obje strane

“Čestitam našim kolegama uključenima u sve sektore, poput tekstila, dragog kamenja i nakita, kože i obuće. Ovaj će sporazum biti iznimno poticajan za te sektore”, rekao je Modi u govoru na hindiju, koji je prenio CNBC.

“Dragi Narendra, uspjeli smo. Ostvarili smo majku svih trgovinskih dogovora”, rekla je von der Leyen indijskom premijeru Narendri Modiju. “Ovo je priča o dva diva — drugom i četvrtom najvećem gospodarstvu na svijetu”, dodala je.

Očekuje se da će Modi i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen kasnije tijekom utorka na summitu Indija–EU u New Delhiju dati zajedničku izjavu i iznijeti detalje sporazuma koji se pripremao gotovo dva desetljeća.

Trgovinski pregovori između dviju strana ponovno su pokrenuti 2022. godine, a sporazum se dugo dogovarao zbog “obostrano osjetljivih” pitanja poput poljoprivrede i automobilske industrije. “Ni EU ni Indija nisu u posljednje vrijeme osigurali veliki trgovinski sporazum koji bi mogao snažnije utjecati na njihov gospodarski rast, osobito s obzirom na to da su Sjedinjene Države i Kina trenutačno zatvorene za sklapanje novih dogovora. Zbog toga će ovaj sporazum biti “jedan od najboljih koje mogu dobit”, rekao je za CNBC Hosuk Lee Makiyama, direktor Europskog centra za međunarodnu političku ekonomiju.

Za New Delhi, koji se suočava s posljedicama kaznenih američkih carina, ovaj bi sporazum mogao predstavljati prijeko potreban poticaj. Otkako je Donald Trump prošlog kolovoza uveo carine od 50 posto na indijsko gospodarstvo, Indija traži alternativna izvozna tržišta i sklopila je trgovinske sporazume s nekoliko zemalja.

EU najveći trgovinski partner

Ovo je četvrti veliki trgovinski sporazum Indije otkako su Sjedinjene Države, njezino najveće izvozno tržište i jedan od glavnih trgovinskih partnera, u kolovozu uvele visoke carine. Indija je u međuvremenu sklopila trgovinske sporazume s Ujedinjenim Kraljevstvom, Omanom i Novim Zelandom.

Prema podacima Europske komisije, razmjena robe između Indije i EU-a u 2024. godini iznosila je više od 120 milijardi eura, čime je EU postao najveći trgovinski partner New Delhija. Strojevi i uređaji, kemikalije, osnovni metali, mineralni proizvodi i tekstil glavni su indijski izvozni proizvodi u EU. U fiskalnoj godini zaključno s ožujkom 2025. trgovina robom između Indije i EU-a iznosila je 136 milijardi dolara.

Indija je deveti najveći trgovinski partner EU-a i činila je 2,4 posto ukupne robne razmjene Unije u 2024. godini, znatno iza glavnih partnera poput SAD-a (17,3 posto), Kine (14,6 posto) ili Ujedinjenog Kraljevstva (10,1 posto). Glavni izvozni proizvodi EU-a u Indiju uključuju strojeve i uređaje, prometnu opremu i kemikalije.