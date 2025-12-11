Više od 50 milijardi dolara u manje od 24 sata: Zašto tehnološki divovi udvostručuju ulaganja u Indiju?

Indija je u jednom danu privukla više od 50 milijardi dolara ulaganja od Amazona i Microsofta, dok Google ulaže dodatnih 15 milijardi, a kompanije poput ChatGPT-a, Googlea i Perplexityja milijunima Indijaca nude besplatan pristup AI alatima.

Velike tehnološke kompanije udvostručuju ulaganja vrijedna milijarde dolara u Indiju, privučene bogatstvom resursa za izgradnju podatkovnih centara, velikim bazenom talenata i digitalnih korisnika te velikim tržišnim potencijalom.

U manje od 24 sata Microsoft i Amazon obećali su više od 50 milijardi dolara ulaganja u indijsku infrastrukturu za oblak i umjetnu inteligenciju, dok je Intel u ponedjeljak najavio planove za proizvodnju čipova u zemlji kako bi iskoristio rastuću potražnju za računalima i brzu primjenu AI tehnologija, piše CNBC.

Iako zaostaje za SAD-om i Kinom u utrci za razvoj domaćeg temeljnog AI modela te nema veliku domaću AI infrastrukturnu kompaniju, Indija želi iskoristiti svoju stručnost u IT sektoru kako bi stvarala i primjenjivala AI rješenja na razini poduzeća, što istodobno otvara ogromnu priliku za velike tehnološke tvrtke.

“Posjedovanje modela ili računalne snage nije dovoljno da bi bilo koja organizacija učinkovito koristila AI, potrebne su kompanije koje će graditi aplikacijski sloj i velik bazen stručnjaka koji će te aplikacije implementirati”, rekao je za CNBC S. Krishnan, tajnik u indijskom Ministarstvu elektronike i informacijske tehnologije.

Sveučilište Stanford svrstava Indiju među četiri vodeće zemlje — uz SAD, Kinu i Ujedinjeno Kraljevstvo — u globalnom i nacionalnom AI vibrancy indeksu. GitHub, zajednica developera, rangirao je Indiju na prvo mjesto s udjelom od 24 posto u svim globalnim projektima.

Ključno inženjersko tržište

Indija ima najveću priliku u “razvoju aplikacija” koje će stvarati prihode za AI kompanije, rekao je Krishnan. U utorak je Microsoft najavio 17,5 milijardi dolara ulaganja u zemlju tijekom četiri godine, s ciljem proširenja hiperskaler infrastrukture, ugradnje AI-ja u nacionalne platforme i jačanja spremnosti radne snage.

“Ova razina kapitalnih ulaganja daje Microsoftu ulogu predvodnika u podatkovnim centrima bogatim GPU-ovima, čineći Azure preferiranom platformom za AI radna opterećenja u Indiji, ali i produbljujući usklađenost s vladinim poticajima za javnu AI infrastrukturu”, rekao je Tarun Pathak, direktor istraživanja u Counterpoint Researchu.

Amazon je u srijedu najavio planove za ulaganje većeg od 35 milijardi dolara, uz 40 milijardi koje je već uložio u zemlji.

U proteklih nekoliko mjeseci veliki AI i tehnološki igrači poput OpenAI-ja, Googlea i Perplexityja ponudili su svoje alate besplatno milijunima korisnika u Indiji, dok je Google dodatno učvrstio planove za ulaganje 15 milijardi dolara u izgradnju podatkovnih centara za novi AI centar na jugu zemlje.

“Indija kombinira ogromnu bazu digitalnih korisnika, brzo rastuću potražnju za oblakom i AI-jem te visokokvalitetan IT ekosustav sposoban stvarati i koristiti AI u velikom obujmu. To je čini mnogo više od običnog tržišta — ona postaje ključno inženjersko i implementacijsko središte”, rekao je Pathak.



Indija ima nekoliko ključnih prednosti kada je riječ o izgradnji podatkovnih centara. Tržišta poput Japana, Australije, Kine i Singapura u azijsko-pacifičkoj regiji već su zrela. Singapur, jedno od najstarijih središta podatkovnih centara u regiji, ima ograničen prostor za razvoj centara velikih razmjera zbog nedostatka zemljišta.

Manji troškovi i velika potražnja

Indija ima obilje prostora za velike razvojne projekte podatkovnih centara. U usporedbi s centrima u Europi, troškovi energije u Indiji relativno su niski. U kombinaciji s rastućim kapacitetima obnovljivih izvora energije, ključnima za energetski intenzivne podatkovne centre, ekonomski okvir postaje još privlačniji.

Domaća potražnja, potaknuta rastom e-trgovine, jednim od glavnih pokretača rasta podatkovnih centara posljednjih godina, te mogućim novim pravilima za pohranu podataka društvenih mreža, dodatno jača ovaj trend.

Pojednostavljeno, Indija ulazi u idealno razdoblje u kojem se globalni pružatelji oblaka, AI tvrtke i domaća digitalizacija spajaju kako bi stvorili jedno od najbrže rastućih tržišta podatkovnih centara na svijetu.

“Indija je ključno tržište i jedna od najbrže rastućih regija po izdacima za AI u azijsko-pacifičkoj regiji”, rekla je Deepika Giri, zamjenica potpredsjednika i voditeljica istraživanja za big data i AI u International Data Corporationu.

“Veliki jaz, ali time i značajna prilika, leži u nedostatku odgovarajuće računalne infrastrukture za pokretanje AI model”, dodala je. Velike tehnološke kompanije žele iskoristiti ovu infrastrukturnu priliku u Indiji ulaganjem velikih sredstava u oblak i podatkovne centre.

