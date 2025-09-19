Indijski milijarder oslobođen optužbi za plaćanje stotina milijuna dolara mita

Indijski odbor za vrijednosne papire i burze (SEBI) odbacio je optužbe protiv Gautama Adanija, drugog najbogatijeg čovjeka u Aziji i tvrtki u vlasništvu njegove Adani Grupe, nakon što je američka tvrtka Hindenburg Research optužila Adanija za manipulaciju dionicama i najveću korporativnu prijevaru u povijesti.

Tužiteljstvo je optužilo Adanija i druge rukovoditelje da su prikupili kapital i lagali američkim investitorima i bankama kako bi prikupili milijarde dolara.

Indijski milijarder je bio optužen da je prikupio više od 750 milijuna dolara. Od toga je 175 milijuna dolara došlo od američkih investitora.

Istraga SEBI-ja uslijedila je nakon optužbi koje je Hindenburg objavio u siječnju 2023., da su otkrili nepravilnosti u tvrtkama Adani Grupe koje kotiraju na burzi, tvrdeći da su se tvrtke desetljećima bavile drskim manipulacijama dionicama i računovodstvenim prijevarama.

SEBI je izvijestio kako nije pronašao dokaze da je konglomerat koristio povezane strane za usmjeravanje sredstava u svoje tvrtke koje kotiraju na burzi. Također je navedeno da nema navoda o izvlačenju novca, preusmjeravanju sredstava ili gubitku novca investitora. Dodano je da su krediti koje su tvrtke Adani uzele od bilo kojeg subjekta vraćeni čak i prije početka istrage.

Adani Grupa odbacila je sve optužbe.

Milijarder je izjavio da je izvještaj SEBI-ja potvrdio ono što je oduvijek govorio – da su Hinderburgove tvrdnje neutemeljene. “Transparentnost i integritet oduvijek su definirali Adani grupu”, poručio je.

Hindeburgove optužbe izazvale su žestoke političke svađe u zemlji, a glavna indijska oporbena Kongresna stranka optužila je Bharatiya Janata Party (BJP) premijera Narendre Modija da nije poduzela mjere protiv Adanija.

Adanijevo bogatstvo je u četvrtak poslijepodne procijenjeno na 64,3 milijarde dolara. Predsjednik je Adani Grupe sa sjedištem u Ahmedabadu, konglomerata s tvrtkama iz područja infrastrukture, hrane, zelene energije i električne energije, među ostalim industrijama.

Ty Roush, novinar Forbesa