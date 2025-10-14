Indijska podružnica nadmašila matičnu kompaniju u Seulu: burzovni debi koji je iznenadio svjetsko tržište

Južnokorejski div LG Electronics izašao je na indijsku burzu sa podružnicom, a nakon iznimno uspješnog IPO-a — najvećeg po potražnji još od 2008. godine — indijski ogranak nadmašio je tržišnu vrijednost matične kompanije.

Tržišna vrijednost indijske podružnice LG Electronicsa premašila je vrijednost matične kompanije, nakon što su njezine dionice u utorak skočile više od 45 posto u svom tržišnom debiju.

Tržišna kapitalizacija tvrtke LG Electronics India iznosila je 1,14 bilijuna rupija (12,5 milijardi eura) u 11:15 po lokalnom vremenu, dok je vrijednost njezine matične kompanije u Južnoj Koreji iznosila 13,84 bilijuna wona (9,35 milijardi dolara), javlja CNBC.

Dionice su skočile čak 50 posto odmah po otvaranju trgovanja, nakon što je inicijalna javna ponuda (IPO) zabilježila najveću potražnju za indijskim IPO-om od 2008. godine, predvođenu institucionalnim investitorima. U trenutku zaključenja trgovanja dionice su bile 45 posto više u odnosu na cijenu iz IPO-a.

Ponuda je bila cijenjena na gornjoj granici raspona od 1080 do 1140 rupija po dionici (11,9 i 12,5 eura), čime je prikupljeno 116 milijardi rupija (1,28 milijardi eura), a potražnja je bila 54 puta veća od dostupnih dionica, pokazali su podaci s burze.

Ukupne ponude dosegnule su 4,4 bilijuna rupija, odnosno gotovo 50 milijardi eura.

Potražnja veća 166 puta

Prema riječima Pranava Haldee iz PRIME Databasea, ovo je najtraženiji veliki indijski IPO još od izlistavanja Reliance Powera 2008. godine.

Najveći interes pokazali su institucionalni investitori, čija je potražnja bila 166 puta više od dodijeljenog udjela, dok je maloprodajni dio bio tražen 3,55 više.

IPO je bio strukturiran kao ponuda za prodaju, što znači da nove dionice nisu izdane, već je matična tvrtka LG Electronics prodala 101,8 milijuna svojih postojećih dionica.

Proces su vodile međunarodne i domaće investicijske banke, uključujući Morgan Stanley, J.P. Morgan, Axis Capital, BofA Securities i Citigroup Global Markets India.

Dionicama se od utorka trguje na Nacionalnoj burzi Indije (NSE) i BSE-u (Bombay Stock Exchange) foto: Getty Images

Ovo je druga velika južnokorejska kompanija koja je u posljednjih godinu dana izašla na indijsko tržište kapitala, nakon što je to učinila Hyundai Motor India u listopadu 2024. godine.

LG Electronics India je podružnica južnokorejskog LG Electronicsa. Tvrtka dizajnira, proizvodi i prodaje širok raspon potrošačke elektronike i kućanskih aparata, uključujući hladnjake, klima-uređaje, perilice rublja, televizore i uređaje za pametni dom.

Tržište će mu se udvostručiti

Prema podacima konzultantske kuće Redseer Strategy Consultants, indijsko tržište elektronike i kućanskih uređaja trebalo bi se gotovo udvostručiti — s oko 75 milijardi dolara u 2024. na između 130 i 150 milijardi dolara do 2029. godine.

Sukladno tome, očekuje se da će LG Electronics India, kao tržišni lider, imati znatne koristi od tog rasta.

Indija i dalje ostaje jedno od najaktivnijih svjetskih tržišta inicijalnih javnih ponuda (IPO-a) ove godine.

Prema najnovijem globalnom izvješću EY-a, zemlja je u trećem tromjesečju zabilježila 146 IPO-a kojima je prikupljeno 7,2 milijarde dolara.

Time je ukupan broj u prvih devet mjeseci dosegnuo 254 IPO-a, ukupne vrijednosti 11,8 milijardi dolara, što potvrđuje snagu i dubinu domaćeg indijskog tržišta kapitala, uz prosječan povrat od 17,5 posto.