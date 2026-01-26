Indija planira drastično smanjenje carina na automobile iz EU, sa 110 na 40 posto – no jedan tip vozila je izuzet

Smanjenje carina dio je završne faze pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini između Indije i Europske unije. Stopa bi se s vremenom trebala dodatno smanjiti na 10 posto.

Indija planira sniziti carine na automobile uvezene iz Europske unije na 40 posto, s dosadašnjih čak 110 posto, u dosad najvećem otvaranju golemog indijskog tržišta dok se dvije strane približavaju sklapanju sporazuma o slobodnoj trgovini, koji bi mogao biti postignut već u utorak.

Vlada premijera Narendre Modija pristala je odmah smanjiti carine na ograničen broj automobila iz EU s uvoznom cijenom višom od 15.000 eura (17.739 dolara), rekla su Reutersu dva izvora upoznata s pregovorima. Dodali su da će se ta stopa s vremenom dodatno smanjiti na 10 posto, čime će se europskim proizvođačima automobila poput Volkswagena, Mercedesa-Benza i BMW-a olakšati pristup indijskom tržištu.

Treće najveće tržišta automobila

Očekuje se da će Indija i EU u utorak objaviti završetak dugotrajnih pregovora o sporazumu o slobodnoj trgovini, nakon čega će dvije strane finalizirati detalje i ratificirati ono što se već naziva “majkom svih dogovora”.

Sporazum bi mogao proširiti bilateralnu trgovinu i povećati indijski izvoz robe poput tekstila i nakita, koji je od kraja kolovoza pogođen američkim carinama od 50 posto. Indija je treće najveće tržište automobila na svijetu po prodaji, nakon SAD-a i Kine, no domaća automobilska industrija među najzaštićenijima je na svijetu. New Delhi trenutačno naplaćuje carine od 70 i 110 posto na uvezene automobile, razinu koju često kritiziraju rukovoditelji industrije, uključujući i čelnika Tesle Elona Muska.

Električna vozila na baterije bit će isključena iz smanjenja uvoznih carina tijekom prvih pet godina kako bi se zaštitila ulaganja domaćih proizvođača poput Mahindre & Mahindre i Tata Motorsa u tom još uvijek mladom sektoru, rekla su dva izvora. Nakon pet godina i električna vozila slijedit će slična smanjenja carina.

Niže carine omogućit će europskim proizvođačima da uvezene automobile prodaju po nižim cijenama i ispitaju tržište sa širim portfeljem modela prije nego što se obvežu na veću lokalnu proizvodnju, rekao je jedan od izvora.

Povratak Renaulta i Škode

Europski proizvođači automobila trenutačno drže manje od četiri posto udjela na indijskom tržištu automobila, koje godišnje broji 4,4 milijuna prodanih vozila, a kojim dominira japanski Suzuki Motor, kao i domaći brendovi Mahindra i Tata, koji zajedno drže dvije trećine tržišta.

S obzirom na to da se očekuje da će indijsko tržište do 2030. narasti na šest milijuna vozila godišnje, neke se kompanije već spremaju za nova ulaganja.

Renault se vraća na indijsko tržište s novom strategijom dok traži rast izvan Europe, gdje kineski proizvođači automobila snažno jačaju, a Volkswagen Grupa finalizira sljedeću fazu ulaganja u Indiji putem svoje marke Škoda.