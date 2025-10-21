Autoindustrija u panici: Kina može sve ugasiti za dva mjeseca, ali dva rješenja bi nas mogla spasiti

Kako Kina kontrolira zalihe i preradu rijetkih metala, autoindustrija intenzivno traži rješenja kako bi smanjila ovisnost o njihovom uvozu. Dok jedni izlaz vide u recikliranju iz starih automobila, drugi su već počeli razvijati motore koji ne sadrže dijelove od rijetkih metala.

Globalni proizvođači automobila obilaze svijet u potrazi za ključnim rijetkim matalima uoči nadolazećih kineskih izvoznih ograničenja, dok su čelnici zabrinuti da bi ona mogla dovesti do nestašica dijelova i zatvaranja tvornica.

Magnetski materijali od rijetkih metala pokreću motore u dijelovima automobila poput bočnih retrovizora, zvučnika, pumpi za ulje, brisača vjetrobrana te senzora za curenje goriva i kočenje. Još su važniji u električnim vozilima. Iako je sporazum između SAD-a i Kine privremeno ublažio problem opskrbe, zalihe su iscrpljene zbog sličnih ograničenja ranije ove godine, a Peking je dodatno otežao dobivanje izvoznih dozvola. Kina je od tada drastično proširila izvozna ograničenja, zbog čega se kompanije suočavaju s globalnim nestašicama, piše Reuters.

Konzultantska kuća AlixPartners procjenjuje da Kina kontrolira do 70 posto svjetske proizvodnje rijetkih elemenata, 85 posto kapaciteta za njihovu preradu i oko 90 posto proizvodnje legura i magneta.

Na novom kineskom popisu izvozne kontrole nalaze se elementi poput iterbija, holmija i europija, koji se također koriste u automobilskoj industriji.

“Situacija je vrlo napeta”, rekla je Nadine Rajner, izvršna direktorica njemačkog dobavljača metalnog praha NMD, dodajući da kupci žele nabavljati rijetke elemente bilo gdje osim iz Kine.

Zalihe pri kraju

Rajner je istaknula da, iako rijetkih zemnih elemenata ima u državama poput Švedske, te zemlje nemaju rudnike ni postrojenja za preradu koja bi ih učinila iskoristivima. Kada je riječ o teškim rijetkim elementima, Kina kontrolira 99,8 posto svjetskog kapaciteta prerade, što alternativne izvore čini zanemarivima.

“Praktički smo rasprodani i imamo vrlo ograničene zalihe”, rekla je Rajner.

Rijetki metali mogu se reciklirati iz starih automobila, ali ta je industrija još u povojima. Tvrtka Neutral, koju podržava Renault, trenutno reciklira rijetke elemente iz oko 400.000 automobila godišnje u Francuskoj i ima ugovore s 15 automobilskih marki u Europi.

“Izazov je povećati razmjere tih aktivnosti”, rekao je izvršni direktor Neutrala Jean-Philippe Bahuaud.

Čak i ako kineski dobavljači uspiju ispuniti nove narudžbe prije nego što izvozna ograničenja stupe na snagu 8. studenoga, dostava brodom do Europe može trajati do 45 dana, što znači da prijeti ozbiljno usko grlo u opskrbi – samo jedno od brojnih s kojima se autoindustrija trenutno suočava.

Kina je također uvela ograničenja izvoza litij-ionskih baterija i materijala za njihovu proizvodnju, što je izazvalo zabrinutost oko opskrbe dijelovima za električna vozila. Prošlog je tjedna spor oko intelektualnog vlasništva između Kine i Nizozemske, koji uključuje malo poznatog nizozemskog proizvođača čipova Nexperia, izazvao strah od zatvaranja tvornica, budući da ta tvrtka opskrbljuje velik broj čipova za automobilske komponente.

Izvozna ograničenja

Proizvođači automobila suočavaju se i s izazovom američkih carina, a očekuje se da će njihove troškove detaljno prikazati u izvješćima o rezultatima za treće tromjesečje. No kineska dominacija nad industrijom kroz kontrolu rijetkih elemenata i dalje se smatra jednim od najvećih i najtežih problema.

“Mogu nas ugasiti za dva mjeseca – cijelu automobilsku industriju”, rekao je Ryan Grimm, potpredsjednik Toyote za Sjevernu Ameriku zadužen za razvoj dobavljača.

Bruno Gahery, predsjednik za Francusku, Benelux, zapadnu i južnu Europu u tvrtki Bosch, rekao je da očekuje kako će autoindustrija “napuniti zalihe rijetkih elemenata” prije nego što rok stupi na snagu. No jedan izvršni direktor dobavljača magneta za Hyundai kazao je da su, iako su početkom godine stvorili zalihe, “one već gotovo iscrpljene” i da je opskrba vrlo ograničena.

Tri industrijska izvora rekla su Reutersu da su neki kineski izvoznici rijetkih elemenata zaprimili val narudžbi iz inozemstva odmah nakon objave novih izvoznih ograničenja 9. listopada.

Automobilske tvrtke poduzimaju korake kako bi smanjile ovisnost.

General Motors, kao i veliki dobavljači poput ZF-a i BorgWarnera, razvijaju električne motore s malo ili bez rijetkih elemenata, dok su BMW i Renault već proizveli motore potpuno bez rijetkih metala.

Tvrtka Monumo koristi umjetnu inteligenciju i napredne simulacije kako bi klijentima pomogla smanjiti sadržaj rijetkih metala u motorima koji su već u proizvodnji. Prema riječima izvršnog direktora Dominica Verginea, to je dovelo do prosječnog smanjenja od 24 posto među britanskim kupcima tvrtke, među kojima su i neki od 10 najvećih svjetskih proizvođača automobila.

Velika ulaganja

Proizvođači automobila također intenzivno rade na razvoju motora bez rijetkih elemenata za sljedeću generaciju električnih vozila. Ipak, većina tih motora još je godinama udaljena od serijske proizvodnje, baš kao i razvoj novih rudnika i postrojenja za preradu izvan Kine – što Peking može otežati održavanjem niskih cijena na globalnom tržištu.

Stručnjaci tvrde da američka vlada prijetnju shvaća mnogo ozbiljnije od europske.

Andy Leyland, suosnivač konzultantske kuće SC Insights, kaže da se Peking fokusira na pobjedu niske cijene i da će tako i nastaviti.

“Kinezi uvijek mogu biti jeftiniji”, rekao je, komentirajući napore da se razviju motori bez rijetkih metala. “Kada su motori s rijetkim magnetima jeftiniji, proizvođačima je teško opravdati ulaganje u skuplje komponente. Zato je to vrlo rizična investicija.”

U međuvremenu se očekuje da će Kina nastaviti koristiti svoju moć nad opskrbom rijetkim metalima.