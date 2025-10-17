Novi brak u autoindustriji: Počinju testiranja robotaksija kojima žele osvojiti europske gradove

Pony.ai će osigurati softver za autonomnu vožnju, dok će Stellantis – vlasnik brendova kao što su Chrysler, Citroën i Jeep – osigurati električna vozila, počevši s modelom Peugeot e-Traveller.

Kineska tvrtka za robotaksije Pony.ai objavila je u petak da surađuje s automobilskim koncernom Stellantis na testiranju samovozećih taksija u Europi.

Tvrtke su priopćile da će testiranja započeti u narednim mjesecima u Luksemburgu, gdje se nalazi europsko sjedište Pony.ai-ja. Od sljedeće godine planira se postupno uvođenje usluge u europskim gradovima, javlja CNBC.

Pony.ai će osigurati softver za autonomnu vožnju, dok će Stellantis – vlasnik brendova kao što su Chrysler, Citroën i Jeep – osigurati električna vozila, počevši s modelom Peugeot e-Traveller.

Uvođenje robotaksija na šire tržište obično počinje lokalnim testiranjima na javnim cestama kako bi se dokazala sigurnost sustava i osigurala regulatorna odobrenja.

“Pony.ai se ističe svojom tehničkom stručnošću i suradničkim pristupom,“ rekao je Ned Curic, glavni direktor za inženjering i tehnologiju u Stellantisu. Dodao je kako je koncern već razvio sisteme vozila prilagođene integraciji autonomne vožnje te da surađuje “s najboljim partnerima u industriji”.

Veliki američki i kineski gradovi među prvima su u svijetu omogućili domaćim tvrtkama da u javnosti testiraju i nude usluge robotaksija. Tijekom protekle godine te su kompanije pojačale napore za širenje na Bliski istok i Europu.

Ranije ovog tjedna američki operater robotaksija Waymo objavio je planove za pokretanje testiranja u Londonu, prije nego što sljedeće godine ondje započne komercijalnu uslugu samovozećih taksija. Waymo je u vlasništvu Alphabet Inc., matične kompanije Googlea.

Pony.ai i njegov kineski konkurent WeRide kotiraju na američkim burzama, a ovog su tjedna dobile odobrenje kineskih regulatora za planove o dvojnom izlistavanju na burzi u Hong Kongu.