Nizozemska vlada prezuzela kontrolu nad kineskom tvrtkom. “Morali smo, bez njihovih proizvoda ugorožena je sigurnost Europe”

Nizozemska je, pozivajući se na Zakon o dostupnosti robe, preuzela kontrolu nad kineskom tvrtkom Nexperia kako bi se “spriječila situacija u kojoj bi čipovi koje proizvodi postali nedostupni u slučaju izvanrednih okolnosti”.

Nizozemska vlada preuzela je kontrolu nad tvrtkom Nexperia, proizvođačem poluvodiča u kineskom vlasništvu sa sjedištem u Nizozemskoj, u izvanrednom potezu kojim želi osigurati dostatnu opskrbu čipovima u Europi, u vrijeme rastućih globalnih trgovinskih napetosti.

Nexperia, podružnica kineske kompanije Wingtech Technology, specijalizirana je za masovnu proizvodnju čipova koji se koriste u automobilskoj industriji, potrošačkoj elektronici i drugim sektorima, što je čini ključnim dijelom europskog tehnološkog opskrbnog lanca, piše CNBC.

U nedjelju navečer nizozemska ministrica gospodarstva objavila je da je vlada u rujnu aktivirala Zakon o dostupnosti robe (Goods Availability Act) za ovu tvrtku, kako bi se “spriječila situacija u kojoj bi proizvodi koje proizvodi Nexperia (gotovi i polugotovi proizvodi) postali nedostupni u slučaju izvanrednih okolnosti”.

Nakon te objave iz Haaga, dionice Wingtecha pale su maksimalnih 10 posto na Šangajskoj burzi.

Nastavit će normalno raditi

Zakon o dostupnosti robe omogućuje nizozemskoj vladi da intervenira u poslovanje privatnih tvrtki kako bi osigurala stalnu dostupnost ključnih proizvoda u pripremi za moguće izvanredne situacije. Ovaj potez dolazi u trenutku daljnje eskalacije trgovinskog rata između SAD-a i Kine.

Vladino priopćenje navodi da je ova “iznimno neuobičajena” mjera donesena nakon što je ministarstvo uočilo “nedavne i ozbiljne znakove problema u upravljanju i poslovnim odlukama unutar Nexperije”.

“Ti su znakovi predstavljali prijetnju kontinuitetu i očuvanju ključnog tehnološkog znanja i sposobnosti na nizozemskom i europskom tlu. Gubitak tih sposobnosti mogao bi ugroziti ekonomsku sigurnost Nizozemske i Europe“, stoji u izjavi, uz napomenu da je automobilski sektor posebno ranjiv.

Prema službenoj objavi Wingtecha od 13. listopada podnesenoj Šangajskoj burzi, Nexperia je stavljena pod privremeno vanjsko upravljanje, a zatraženo je obustavljanje svih promjena u imovini, poslovanju ili osoblju tvrtke do godinu dana. U objavi se također navodi da će Nexperijine svakodnevne operacije nastaviti bez prekida, iako posljedice vladinih mjera zasad nije moguće kvantificirati.

“Pretjerana intervencija”

“Odluka nizozemske vlade da zamrzne globalno poslovanje Nexperije pod izlikom ‘nacionalne sigurnosti’ predstavlja pretjeranu intervenciju motiviranu geopolitičkim pristranostima, a ne stvarnom procjenom rizika”, poručio je Wingtech u objavi na platformi WeChat, koja je kasnije izbrisana, ali ju je arhivirao kineski analitički blog Pekingnology.

Ovaj događaj mogao bi dodatno povećati napetosti između Europske unije i Kine, koje su posljednjih mjeseci porasle zbog trgovinskih nesuglasica i bliskih odnosa Pekinga s Moskvom.