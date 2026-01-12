Zašto su se proizvođači luksuznih automobila okrenuli gradnji raskošnih nebodera

U samom srcu Dubaija Bugatti gradi luksuzni neboder u kojem će cijena najpovoljnijeg stana dosezati 4,5 milijuna eura. Među kupcima su već operni pjevač Andrea Bocelli i nogometna zvijezda Neymar Junior, koji je za svoj penthouse navodno izdvojio čak 54 milijuna dolara.

Bugatti je odavno sinonim za vrhunske performanse i ekstremno skupe superautomobile. No legendarni francuski brend sada se upušta u sasvim novu utrku – ne na asfaltu, nego na gradskoj panorami. U samom srcu Dubaija, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Bugatti započinje gradnju svoje prve luksuzne stambene kule, piše BBC.

S obzirom na to da će najjeftiniji stanovi stajati 4,5 milijuna eura, kompanija ulazi na brzo rastuće tržište namijenjeno svjetskoj superbogatoj eliti – brendiranim rezidencijama.

Takve projekte gradi sve veći broj luksuznih tvrtki, uključujući i druge proizvođače automobila poput Porschea i Aston Martina. Obično nude blještave, potpuno opremljene stanove u kojima su naziv ili logotip brenda često istaknuti i ponavljani.

U taj su sektor ušle i druge tvrtke, poput švicarskog proizvođača satova Jacob & Co te talijanskih modnih kuća Fendi i Missoni. Bugatti svoju 43-katnu kulu u Dubaiju gradi u partnerstvu s developеrоm Binghatti Propertiesom iz UAE-a. Najskuplji penthousei u zgradi Bugatti Residences By Binghatti imat će velike privatne dizala za automobile, kako bi vlasnici mogli parkirati vozila unutar vlastitih stanova.

Najviše ih je u SAD-u, ali to se mijenja

“Za mnoge zaljubljenike u automobile ili satove ne radi se samo o posjedovanju vozila ili sata, već o svakodnevnom doživljaju brenda kroz nekretnine”, kaže Muhammed BinGhatti, predsjednik Binghatti Propertiesa.

Dubai trenutačno prednjači po broju projekata brendiranih rezidencija u razvoju. Pogled iz Bugattijevih rezidencija foto: Bugatti

Na popisu kupaca Bugattijevog projekta nalaze se brazilska nogometna zvijezda Neymar Junior i operni pjevač Andrea Bocelli, dodaje BinGhatti. Navodno je Neymar za jedan od penthousea platio 54 milijuna dolara.

Globalna potražnja za brendiranim rezidencijama ubrzala je u posljednje dvije godine, pokazuje novo izvješće agencije za nekretnine Knight Frank. Izvješće navodi da je 2011. postojalo 169 takvih projekata, dok ih je danas 611, a očekuje se da će taj broj porasti na 1019 do 2030. godine. Trenutačno Sjedinjene Američke Države imaju najveći broj brendiranih stambenih zgrada, ponajprije u Miamiju i New Yorku, no Knight Frank ističe da Bliski istok, koji je na drugom mjestu, bilježi najbrži rast.

“Brendirane rezidencije najviše privlače ljude s iznimno snažnom lojalnošću prema brendu – one koji žele živjeti i doslovno disati određeni brend”, kaže Faisal Durrani, voditelj istraživanja u Knight Frank Middle Eastu.

Istiskuju hotelske lance

Na razini pojedinih gradova, Dubai trenutačno prednjači po broju projekata brendiranih rezidencija u razvoju, pokazuje zasebno izvješće tvrtke Savills. Razlog tome je, navodi se, i dalje velik priljev bogatih pojedinaca koji se sele u grad i kupuju luksuzne nekretnine.

Durrani dodaje da su cijene brendiranih stanova u Dubaiju, gradu s niskim porezima, često niže nego drugdje u svijetu. Trošak takvih nekretnina opisuje kao “iznimno povoljan u usporedbi s gradovima poput New Yorka i Londona”. Donedavno su brendiranim rezidencijama dominirali hotelski lanci poput Four Seasonsa i Ritz-Carltona, no danas sektor sve više predvode luksuzni potrošački brendovi.

Porscheova Design Tower zgrada u Miamiju otvorena je 2017. godine, dok su Aston Martin Residences Miami pokrenute prošle godine, a projekt Jacob & Coa na otoku Al Marjan u UAE-u trebao bi biti dovršen 2027.

Za takve tvrtke nekretnine predstavljaju novi izvor prihoda uz relativno nizak rizik, budući da razvoj i izgradnju vode partnerske developerske kompanije, dok kupci plaćaju premiju za estetiku i ekskluzivnost povezanu s brendom. Prema BinGhattiju, brendirani stanovi u pravilu su 30 do 40 posto skuplji od nebrendiranih luksuznih nekretnina. Mnogi novi brendirani projekti uključuju privatne klubove za članove, wellness sadržaje i ekskluzivne usluge – od vozača i pristupa jahtama do partnerstava s privatnim zrakoplovima.