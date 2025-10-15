Kineski kupci spasili luksuz: Najveća svjetska grupacija ponovno blista na globalnom tržištu

LVMH je izvijestio da su mu prihodi za tri mjeseca do rujna iznosili 18,3 milijarde eura, što je jedan posto manje u odnosu na isto razdoblje lani, ali je oporavak nakon dva uzastopna tromjesečja pada.

Dionice LVMH-a porasle su u srijedu za 12 posto, nakon što je francuski konglomerat prvi put ove godine zabilježio rast i najavio da će dodatno učvrstiti svoju vodeću poziciju u globalnom luksuznom sektoru.

U ažuriranju objavljenom nakon zatvaranja europskih burzi u utorak, LVMH, najveći svjetski luksuzni konglomerat i jedna od najvrjednijih europskih kompanija, izvijestio je da su prihodi za tri mjeseca do rujna iznosili 18,3 milijarde eura, javlja CNBC.

Iako je to nešto manje od 19,1 milijarde eura ostvarenih u istom razdoblju prošle godine, rezultat je nadmašio očekivanja analitičara.

Tvrtka čije se dionice kotiraju na pariškoj burzi, a u čijem se širokom portfelju nalaze brendovi poput Louis Vuittona, Tiffany & Co.-a, Christiana Diora i Moëta & Chandona, smatra se pokazateljem stanja globalnog tržišta luksuzne robe.

Oporavak vina i žestokih pića

Tvrtka je istaknula kako su nepovoljni valutni tečajevi, trgovinske napetosti i gospodarski poremećaji utjecali na njezino poslovanje u prvih devet mjeseci godine, ali je naglasila “otpornost i snažan inovativni zamah” u trećem tromjesečju.

LVMH-ov odjel za vina i žestoka pića zabilježio je oporavak nakon što je ranije rast bio usporen zbog nesigurnosti oko kineskih carina na europski konjak i novih američkih uvoznih tarifa, navodi se u priopćenju objavljenom kasno u utorak.

Ukupno gledano, Sjedinjene Države i Europa pokazale su stabilnu domaću potražnju u tromjesečju do rujna, dok je Azija — osim Japana — pokazala primjetno poboljšanje trendova, izvijestio je LVMH.

Rast će cijeli sektor

Organski rast u trećem tromjesečju iznosio je jedan posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što označava oporavak nakon dva uzastopna tromjesečja pada. Ipak, gledano od početka godine, organski je rast i dalje dva posto niži u odnosu na prethodnu godinu.

Analitičari JPMorgana predviđaju da će i dionice LVMH-ovih konkurenata reagirati pozitivno te smatraju da je opće tržišno okruženje dovoljno povoljno da se može očekivati općenito bolja sezona izvještavanja u sektoru luksuza, piše Reuters.

Dionice švicarske luksuzne grupacije Richemont, prema pokazateljima prije otvaranja burze, porasle su za 4,8 posto.