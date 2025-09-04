Luksuzna jahta Dolce Vento potonula odmah nakon porinuća u turskom brodogradilištu

Porinuće luksuzne jahte Dolce Vento nije završilo dobro. Prevrnula se već za 15 minuta plovidbe po dobrom vremenu.

Luksuzna 24-metarska jahta Dolce Vento prevrnula se 15 minuta nakon porinuća u turskom brodogradilištu Medyilmaz 200 kilometara istočno od Istanbula.

Turski portal Yatmarina navodi kako je riječ o jahti vrijednoj 40 milijuna turskih lira (843 tisuće eura) čija je gradnja započela prije dvije i pol godine. Njezino ime na talijanskom znači Blagi vjetar, a snimka događaja pokazuje kako su i vremenski uvjeti u vrijeme prevrtanja 200 metara od obale također bili blagi. Vlasnik, kapetan i dva člana posade skočili su u more spasili se doplivavši do obale.

Više mogućih uzroka

Nakon nesreće pojavile su se sumnje u moguće greške pri izračunu stabilnosti jahte. Pokrenuta je opsežna istraga kako bi se utvrdila točnost tehničkih proračuna provedenih prije isplovljavanja te eventualni strukturni propusti.

(Ne nužno stručni) komentatori na društvenim mrežama nagađaju kako je gornji dio jahte bio pretežak.

Turski inženjer Caner Dinçol kaže kako uzroci problema mogu biti i negdje drugo. Za portal Yatmarina rekao je kako svaka jahta prije spuštanja u more mora proći opsežna testiranja. Njima se provjerava linija trupa na vodnoj liniji, funkcionalnost motora i generatora, rad kaljužnih pumpi i drugo. Također se provode početna mjerenja stabiliteta kako bi se utvrdilo leži li plovilo na vodi u skladu s planom.

Prema njegovim riječima, spuštanje jahte s navoza i njezino slobodno plutanje u moru nisu odavali probleme. Kasnije prevrtanje moglo bi se objasniti naglim prodorom vode kroz otvoreni poklopac, nedovršeni cjevovod za morsku vodu ili kombinacijom više različitih čimbenika. „O konkretnim uzrocima može se govoriti tek nakon inspekcije”, rekao je Dinçol.

Mala inženjerska greška obično nije dovoljna za potonuće

Govoreći o tehničkim uzrocima koji prvi padaju na pamet, istaknuo je moguće probleme sa nepropusnošću, neuravnoteženost težišta ili utjecaj nedovršenih montaža. „Obično jedan mali propust ne uzrokuje ovakvo potonuće, nego kombinacija više manjih faktora”, naglasio je.

Upozorio je na važnost proračuna stabiliteta, koji se rade računalnim analizama i testovima ravnoteže te su presudni za sigurnost plovidbe i udobnost. „Jedna mala inženjerska greška u procesu gradnje sama po sebi ne uzrokuje potonuće, ali kada se nakupi više različitih elemenata, posljedice mogu biti ozbiljne”, ocijenio je.

Osvrćući se na snimku prevrtanja zabilježenu sigurnosnim kamerama, Dinçol je rekao: „Ta slika može ukazivati na problem s težištem, ali sama po sebi nije konačan dokaz. Ponekad nagli prodor vode kroz otvoreni poklopac ili nesimetrično opterećenje mogu izazvati isti učinak.”

Nakon potonuća jahte ove veličine, Dinçol je pojasnio da se najprije postavljaju barijere za gorivo i ulje kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša, a zatim profesionalni timovi posebnim pontonima i dizalicama podižu plovilo na površinu i izvlače ga na kopno.

Još nije poznato hoće li se Dolce Vento moći izvući iz mora niti kolika je razina nastale štete. Očekuje se da će nakon detaljnih analiza biti izrađeno konačno izvješće.