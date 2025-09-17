Jedan od najluksuznijih hrvatskih hotela sad gradi vile i ekskluzivni klub za članove

Istarski luksuzni butique hotel San Canzian sljedeće godine u svojoj ponudi imat će vile i rezidencije s bazenima, ali i posebni klub po uzoru na londonske. Na vile i rezidencije može se gledati i kao na investiciju, s obzirom da hotel kupcima nudi upravljanje njihovim najmom po lease back modelu.

Siniša Šare i Leopold Botteri još 2016. godine započeli su tražiti mjesto na kojem bi izgradili svoje kuće, mjesto gdje mogu predahnuti putujući prema Europi. Nakon što su pronašli idealnu lokaciju u istarskom selu San Canzian između Buja i Grožnjana, promijenili su originalni plan. Odlučili su se za hotel, a nakon savjeta koji su dobili od istarskog ogranka Hrvatske turističke zajednice, donijeli su odluku da će to biti boutique hotel s pet zvjezdica.

On je završen 2019. godine, a uz izuzetak par kuća, novoizgrađen je u stilu starog istarskog sela, uz očitu veliku količinu pažnje oko detalja. Hortikulturalno okruženje, glazba koja svira pored bazena, namještaj u sobama, hrana koja se poslužuje… sve je vrlo pozorno i dugotrajno planirano kako bi iskustvo gostiju bilo što bolje. Hotel zbog toga ostavlja fantastičan dojam iako njegova sama lokacija nije ništa neviđeno – mirnih okruženja i lijepe prirode u Hrvatskoj ima na mnogo lokacija.

Sedam do 8,5 posto prihoda za vlasnike vila i rezidencija

San Canzian član je lanca Luxury Small Hotels, a nalazi se i u Michelinovom vodiču. Njegovu kuhinju vodi kuhar Pavo Klarić koji je u svojih 29 godina skupio čak 15 godina iskustva. Još dok je imao samo 14 godina počeo je kuhati u zagrebačkoj Esplanadi.

Hotel se nalazi ispod ceste koja spaja Buje i Grožnjan, a iznad nje investitori su prošle godine započeli gradnju novog projekta. Riječ je o luksuznom hotelskom naselju zatvorenog tipa koji će na 36.000 četvornih metara imati 14 vila i 20 rezidencija s privatnim grijanim bazenima i uslugom hotela s pet zvjezdica.

Poslovni model koji se koristi je povratni najam, odnosno sale and lease back model. On u priču uvodi druge investitore koji vile i rezidencije mogu kupiti i potom dati San Canzianu na upravljanje na 20 godina. San Canzian zauzvrat plaća najam, a vile i rezidencije nudi gostima, dok vlasnik ima pravo na tri tjedna besplatnog korištenja godišnje. San Canzian je u pretprodaji jamčio pet posto prihoda na pet godina, dok je na 20 godina realno očekivati sedam do 8,5 posto prihoda.

Ekskluzivni klub za dvije vrste članova

Predsjednica Uprave San Canzian Hotel & Residences Ivana Labudović kaže kako će gornji i donji dio San Canziana povezati malim pješačkim tunelom ispod lokalne ceste. Dodatnu atmosferu misle stvoriti pozivanjem umjetnika koji će stvarati razna djela, pokretanjem tržnice s lokalnim proizvodima, kapelice za vjenčanja,…

Dašak ekskluzivnosti u San Canzianu žele dodati i gradnjom kluba po uzoru na londonske. Naglasak je na privatnosti, vrhunskoj usluzi i osjećaju domaće atmosfere. Namijenjen je onima koji cijene diskreciju, personaliziranu uslugu i jedinstveno iskustvo boravka u odabranom društvu.

U sklopu kluba nalazit će se cigar i wine bar, vrhunski restoran, te prostori za druženje i posebno osmišljeni sadržaji, kao i limo service. Ideja je kroz personaliziranu uslugu i osjećaj pripadnosti zajednici istomišljenika, kod članova stvoriti jedinstveno iskustvo koje nadilazi klasičan boravak u hotelu.

U planu su dvije vrste članstva u klubu. Black status imat će vlasnici vila i rezidencija, koji će dobiti kompletni pristup sadržajima kluba i dodatnim pogodnostima. Gold status bit će na raspolaganju vanjskim članovima koji će uz godišnju članarinu moći dobiti pristup spa centru, fitnessu, restoranu i bazenu.

