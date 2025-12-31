Hoće li Rimac umjesto Porschea dobiti drugog suvlasnika u Bugattiju? Evo tko je zainteresiran

Sin najbogatijeg sjevernoafričkog milijardera zainteresiran je za kupnju Porscheovog udjela u Bugatti-Rimcu. Pregovori navodno uključuju i udio u Rimac Grupi, a mogli bi biti gotovi za nekoliko tjedana.

O izlasku Porschea iz Bugatti Rimca pisalo se već neko vrijeme. Business Insider Africa prenosi Bloomberg i navodi kako su mogući preuzimatelji udjela fondovi HOF Capital i Bluefive Capital. Suosnivač prvoga je Onsi Sawiris iz egipatske milijarderske obitelji Sawiris. Ova dva fonda vode razgovore o preuzimanju udjela Porschea AG u tvrtki Bugatti-Rimac.

Investitori razmatraju zajedničku ponudu za Porscheov udio u tvrtki nastaloj nakon što je 2021. godine dogovoreno Rimčevo preuzimanje Bugattija, odnosno spajanje Bugattija i Rimca u zajedničku tvrtku.

Razgovori uključuju i plan prema kojem bi HOF Capital i drugi investitori otkupili Porscheov manjinski udio i u samoj Rimac Grupi. Vrijednost transakcije mogla bi premašiti milijardu eura, navode izvori koji su željeli ostati anonimni jer su pregovori povjerljivi. Prema predloženoj strukturi, HOF Capital bi također mogao ubrizgati novo financiranje u Rimac Grupu kako bi podržao njezino širenje.

BlueFive je private equity tvrtka koju vodi Hazem Ben-Gacem, bivši izvršni direktor Investcorpa. HOF Capital suosnovao je Onsi Sawiris, sin milijardera Naguiba Sawirisa. Naguib Sawiris nedavno je najavio ulaganja od 50 milijardi dolara u američke nekretnine i trenutačno je najbogatiji čovjek u sjevernoj Africi.

Dogovor bi mogao biti postignut u narednim tjednima, iako se konačna struktura još uvijek pregovara i može se promijeniti.

Glasnogovornica Rimca potvrdila je za Bloomberg da je tvrtka u razgovorima s Porscheom o budućem vlasništvu nad Bugatti Rimcem, ali je naglasio da zasad još nije postignut nikakav dogovor.