Rimac Technology nakon suradnji s BMW-om i Porscheom nastavlja s inovacijama

Rimac Technology u proteklih 12 mjeseci dogovorio je masovnu proizvodnju za BMW Grupu, CEER Motorsa i Porsche. Sada su predstavili i svoje inovacije na sajmu u Münchenu. One obuhvaćaju tehnologije baterija, pogonskih sustava i elektroničkih upravljačkih jedinica.

Rimac Technology u ponedjeljak je na sajmu IAA Mobility 2025 u Münchenu predstavio svoj najnoviji portfelj naprednih tehnologija baterija i pogonskih sustava. To uključuje rješenja sljedeće generacije s čvrstim elektrolitom te evolucije postojećih baterija i e-osovina. Riječ je o tehnologijama koje će dodatno ubrzati poziciju Rimac Technologyja kao vodećeg dobavljača prve razine (Tier 1) u procesu elektrifikacije automobilske industrije.

Osim što grade proizvodne kapacitete na masovnoj razini, ističu kako uz to osiguravaju da njihova tehnologija ostane na samom vrhu industrijskih standarda. Na IAA sajmu predstavili su revolucionarne platforme za baterije, pogonske sustave i elektroniku.

e-osovina za vozila visokih performansi

Novu tehnologiju za baterije razvili su u suradnji s tajvanskim ProLogiumom i japanskim Mitsubishi Chemical Groupom. Temelji se na tehnologiji čvrstog elektrolita i inovativnim rješenjima kućišta koja dodatno pomiču granice energetske gustoće i sigurnosti. ProLogiumove vrhunske ćelije s čvrstim elektrolitom integrirane su s materijalskom ekspertizom Mitsubishi Chemical Groupa kako bi se stvorila baterija koja je lakša, sigurnija i s većom energetskom gustoćom.

Uz nju su predstavili i Evo tehnologiju te hibridnu tehnologiju, također vezanu uz tehnologiju baterija.

Pohvalili su se i pogonskim sustavom – e-osovinom s jednim elektromotorom koji postiže vrhunske performanse. Ultra laki rotor koji koriste može se okretati brzinom do 25.000 okretaja u minuti. U paketu veličine ručne prtljage postiže nezabilježen okretni moment. Na temelju Rimac Technologyjeve skalabilne platforme pogonskog sustava, dostupne su različite verzije snage 150 do 360 kilovata te okretnim momentom od 2.500 do 6.250 njutnmetara. Njima ciljaju na vozila visokih performansi u svim segmentima – od sportskih kompaktnih automobila do limuzina i SUV-ova.

Proizvodnja u Hrvatskoj

Predstavljaju i dvostruku e-osovinu koja isporučuje više od 11.000 njutnmetara okretnog momenta, Nju će 2026. godine početi proizvoditi za neimenovanog globalnog proizvođača automobila. Program srednje serijske proizvodnje podržan je snažnim globalnim opskrbnim lancem, a visoko automatizirana industrijska linija uskoro će biti pokrenuta u jednom od Rimac Technologyjevih proizvodnih pogona na rubu Zagreba.

Osim toga, predstavili su i svoj portfelj elektroničkih upravljačkih jedinica. Konsolidacijom više tradicionalnih jedinica u jedinstvene visokoučinkovite domenske kontrolere, stvorili su centraliziranu arhitekturu koja pojednostavljuje složenost, smanjuje troškove i masu te omogućuje proizvođačima da u potpunosti zakorače u eru softverski definiranih vozila.

Tehnologije koje su predstavili na sajmu proizvodit će se na dvije Rimčeve lokacije u Hrvatskoj. Kompanija u priopćenju podsjeća kako su u prethodnih 12 mjeseci dogovorili velike suradnje s globalnim proizvođačima automobila poput BMW Grupe, CEER Motorsa i Porschea, Rimac Technology.