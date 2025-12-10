Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?

Rimac Technology razvija bateriju s čvrstim elektrolitom, s ciljem razvoja sigurnijih baterija s većim dosegom i znatno kraćim vremenom punjenja. Želja operativnog direktora Nurdin Pitarević je prvi put je koristiti u Bugattijevom modelu koji je planiran za 2030. godinu.

Tvrtka Rimac Technology koja se bavi razvojem tehnoloških rješenja za renomirana imena iz autoindustrije, trenutačno s partnerima razvija novu generaciju baterija s čvrstim elektrolitom. Poznato je to još od rujanskog sajma u Münchenu, a sada je 2. čovjek kompanije, operativni direktor kompanije Nurdin Pitarević otkrio više detalja za Autocar.

Objasnio je da je kompanija već prilično napredovala u tom projektu u kojem surađuju s ProLogiumom i stručnjacima za kompozitne materijale iz Mitsubishija. Cilj im je ući na tržište s tim baterijama krajem ovog desetljeća.

Lakše i gušće, a cjenovno će se izjednačiti

Pitarević kaže da očekuje kako će testiranje baterija početi vrlo skoro, te da je njegova želja da prvu primjenu (u srednjevelikoj proizvodnji) imaju u novom Bugattijevom modelu koji stiže 2030.

Očekuje da će trošak novih baterija dosegnuti paritet s današnjim NMC (standardnim) ćelijama do 2035., premda naglašava da Rimac nema ambiciju proizvoditi baterije u tako velikim količinama da bi opskrbljivale automobile konvencionalnog cjenovnog ranga. Ako bi se neki veliki proizvođač zainteresirao za licenciranje njihove tehnologije i proizvodnju baterija za vlastite automobile, „razmotrili bismo to“, rekao je.

Prototip baterije s čvrstim elektrolitom ima kapacitet od 100 kWh i navodno je 20 do 30 posto energetski gušći od konvencionalne baterije istih dimenzija. Također je oko 30 kg lakši, ponajviše zahvaljujući laganom, ali iznimno čvrstom kompozitnom kućištu iz Mitsubishija. Paket također može prihvaćati punjenje značajno brže i sigurnije.

Iako Rimčev ugled raste kako se razvija u velikog dobavljača premium visokotehnoloških komponenti, kompanija vjerojatno neće proizvoditi automobile osim Nevere, kaže Pitarević.

Sigurnije, većeg dosega, brže se pune

Fokus imaju na maksimiziranju dosega, poboljšanju sigurnosti (posebno protupožarne) i drastično skraćivanju vremena punjenja. Sve tri karakteristike imaju baterije s čvrstim elektrolitom koje ubrzano razvijaju.

Nove e-osovine, koje kombiniraju električne motore, prijenosnike i upravljačku elektroniku u raznim kompaktnim formatima, mogu isporučiti između 200 i 470 KS u izvedbama za prednji, stražnji ili pogon na sve kotače. Pitarević također naglašava njihovu prikladnost i za hibride i za čiste EV-ove, te kao kupce navodi BMW, Porsche i saudijski EV start-up CEER. Kaže kako među kupcima ima još tvrtki koje za sada žele ostati anonimne.

Sve se to događa dok se Rimac priprema otvoriti svoj novi proizvodni kampus vrijedan 300 milijuna eura, s 95.000 četvornih metara proizvodnog prostora u Zagrebu, kojim će se omogućiti proizvodnja desetaka tisuća tehnoloških komponenti mjesečno.

Objašnjavajući koliko se brzo razvija tehnologija e-osovina, Pitarević je naveo nekoliko primjera. Jedna je jedinica po snazi i momentu gotovo jednaka pogonskom motoru od 1.288 KS u Neveri, ali je namijenjena snažnom novom SUV-u iz CEER-a i teži samo 132 kg, umjesto Neverinih 198 kg.

Drugi je primjer mnogo manji sklop, vjerojatno namijenjen sportskom coupéu ili čak vrlo snažnom hot hatchu, s paketom od 500 KS veličine kofera i težine samo 48 kg.

Pitarević iz velike tvrtke došao

Pitarevića je prošle godine Mate Rimac „vrbovao“ s visokog položaja u jednom velikom proizvodnom konglomeratu, gdje je upravljao s 10.000 zaposlenih u 22 tvornice širom svijeta (Dräxlmaier Group, op.a.)

Na pitanje što je 36- godišnjega Pitarevića rođenoga u BiH, ali školovanog u Njemačkoj privuklo da se pridruži puno manjoj hrvatskoj kompaniji koja je još u razvoju, rekao je: „Čuo sam za jedinstvenu Rimčevu kulturu rada i napretka, koja mi je bila vrlo privlačna i dovoljna da me zainteresira. A onda, kad sam se pridružio, pronašao sam još tri stvari koje su mi se jako svidjele.

Prvo, nitko ne šalje e-mailove da bi dobio odluku. Komuniciraju mnogo brže od toga. Ne vole gubiti vrijeme.

Drugo, postoji okruženje koje stalno potiče inovacije. Ako netko ima dobru ideju, nitko – najmanje Mate Rimac – neće ga zaustaviti da je pokuša realizirati.

Treće, i najbolje od svega, ne postoji nikakva stara ili konvencionalna tehnologija koju treba restrukturirati prije nego što prijeđemo na novu. Imamo najbolje sustave, od samog početka. Uz to, Hrvatska, iako ima vrlo dobro obrazovanu radnu snagu, još uvijek je 20 do 30 posto jeftinija od većine europskih zemalja, pa je jasno zašto smo ponosni na svoju sposobnost da konkuriramo puno većim tehnološkim tvrtkama koje posluju već 60 ili 70 godina.“

Što slijedi? Pitarević kaže da će se Rimac Technology koncentrirati na to da bude dobavljač vrlo inovativnih premium komponenti, a ne masovni proizvođač: „Sviđa nam se premium tržište – niša, u kojoj je inovacija jednako važna kao performanse i snaga. Vjerujemo da je to područje u kojem možemo uspjeti.“