Koje su najpopularnije marke i modeli automobila u 2025. godini u Hrvatskoj?

Škoda ima razloga za zadovoljstvo – najprodavanija su marka u Hrvatskoj, a imaju i najprodavaniji model. Podaci za 2025. godinu otkrivaju kako su SUV-ovi i Crossoveri sve popularniji, a hrvatsko tržište polako osvajaju i Kinezi.

Škoda je s 9458 novoregistriranih automobila i 13,68 posto udjela najprodavanija marka u Hrvatskoj u 2025. godini – pokazuju podaci Promocije plus. Slijede Volkswagen (8594, 12,43%), Opel (6063, 8,77%), Renault (5300, 7,67%) i Suzuki (4299, 6,22%). U top deset su još Toyota (4119), Dacia (3794), Hyundai (3075), Kia (2697) i Audi (2635). Drugim riječima, u top deset su njemački, japanski, korejski, francuski i rumunjski automobili.

Audi je kroz cijelu godinu bio najprodavanija premium marka (3,81%), no BMW mu se prilično približio s 2380 komada i udjelom od 3,44 posto. Mercedes je nešto niže s 1325 komada i udjelom od 1,92 posto. Porsche koji slovi za još ekskluzivniju marku prodao je 351 komad odnosno drži 0,51 posto tržišta.

Svaki 20. novi automobil je kineski

Na tržište se probijaju i Kinezi. S obzirom da su u 2025. godini ostvarili više od pet posto udjela, svaki dvadeseti novi automobil u Hrvatskoj je kineski.

Volvov vlasnik Geely prodao je 895 komada i “ulovio”, 1,29 posto tržišta što je bolji rezultat nego primjerice imaju Seat ili Fiat. MG je sa 730 komada zauzeo 1,06 posto tržišta, a Forthing 421 komad odnosno 0,61 posto. BYD je s 365 komada (0,53%) treći “Kinez”, koji je s 12 komada premašio Tesline rezultate. No, treba uzeti u obzir da trećinu BYD-ove prodaje u Hrvatskoj čine hibridi koje Tesla ne nudi.

Prva dva Zeekrova modela

No, globalni trendovi idu u prilog kineskom proizvođaču. Nedavno su nadmašili Teslu u segmentu električnih automobila. Među Kinezima u Hrvatskoj vrijedi istaknuti još Omodu i Jaecoo, koji su prodali 166 odnosno 165 komada u 2025. godini, uz odlične rezultate u prosincu. U prosincu su registrirana i prva dva komada kineske premium marke Zeekr iza koje stoji već spomenuti Geely. Baš kao i neki modeli BYD-a, i Zeekrovi su dizajnirani u Europi, zbog čega bi se mogli svidjeti ovdašnjim kupcima.

Octavia se ne želi maknuti s trona, SUV-ovi prijete

Što se modela tiče. u 2025. godini najprodavanija je bila Škoda Octavia (3885 komada, 5,62 posto), vodeći izbor za one koji ciljaju na limuzinu ili karavan. Octavia je i model s najvećim udjelom dizelaša, što ne čudi s obzirom da su ih mnoge marke povukle iz svoje ponude. Sljedeći po popularnosti je Volkswagen T-Cross (3316 komada, 4,80 posto) koji objedinjuje ljubav hrvatskih građana prema Volkswagenu i SUV-ovima, pa makar i malima. Kad su u pitanju gradski automobili, Opel Corsa (3033, 4,39%) nadmašila je Renault Clio (2345, 3,39%) koji drži solidno četvrto mjesto. Slijede povoljni SUV-ovi / Crossoveri: Opel Mokka, Suzuki Vitara, Renault Captur i Dacia Duster. U prvih 10 ‘upala’ je još Dacia Sandero.

U 2025. svaki pedeseti model je na struju

U ovoj godini najpopularniji su bili benzinci (47,1% od ukupno 69.410 novih vozila. Hibridi su drugi s 36,5 posto udjela, a dizelaši treći s 12,6 posto udjela. Struja se popela na 1,9 posto, i prestigla plin koji ima 1,8 posto udjela.

Na Zagreb i Zagrebačku županiju otpada najviše novih automobila u 2025. godini – čak 43,01 posto. U top pet su još Splitsko-dalmatinska (8,44%), Istarska (6,83%), Primorsko-goranska (6,62%) i manje očekivano – Bjelovarsko-bilogorska županija (5,3%).

Veliki Kodiaq drugi model po rezultatima u prosincu

Gleda li se samo prosinac, Škoda je imala još veći udio – 15,72 posto (661 komad), a snažan je bio i Volkswagen sa 14,12 posto (594). U top pet su bili još Toyota 6,92%, 291), Suzuki (6,04%, 254) o Opel (5,99%, 252).

Najuspješniji model u prosincu bio je T-Cross (248, 5,90%), dok je drugo mjesto iznenađenje – Škoda Kodiaq (227, 5,40) koja je očito najpopularniji veliki SUV. Slijede Škoda Octavia, Dacia Sandero i Suzuki Vitara.