U skromnom kolovozu na hrvatsko tržište stigao još jedan Ferrari. Najviše prodanih Opela

Opel je drugi mjesec za redom bio najprodavanija marka u Hrvatskoj, što najviše može zahvaliti najprodavanijem modelu u Hrvatskoj u kolovozu: Corsi.

Ljeto obično rezultira smanjenjem broja novoregistriranih automobila, što potvrđuje i ovogodišnji kolovoz. U njemu je nabavljeno 3645 automobila, najmanje u ovoj godini.

Podaci Promocije plus otkrivaju i kako je po drugi mjesec za redom najprodavaniji automobil bio Opel, ovaj put sa skromnih 428 komada. Slijede Škoda (383), Volkswagen (320), Suzuki (269), Toyota (245), Hyundai (201), Renault (196), Audi (149), Kia (136) i BMW (118). U dosadašnjem dijelu godine, lider i dalje ostaje Škoda sa 6855 komada, a prate je Volkswagen (6004), Opel (4687), Renault (4417) i Suzuki s 3280 primjeraka.

Za Opelov ovomjesečni uspjeh najzaslužnija je Corsa – model koji je ujedno i najprodavaniji model u kolovozu sa 229 komada. Slijede je Škoda Octavia (169 komada) i Suzuki Vitara (139). Opel Mokka još jedan je Opelov model među najprodavanijim automobilima i posljednji koji ima više od stotinu prodanih primjeraka u kolovozu (138). Slijede Renault Captur (95), Suzuki SX4 S-Cross (89), Hyundai Tucsson (83), Dacia Duster (80), Dacia Sandero (75) te Škoda Kamiq i Toyota Yaris Cross (obje 62).

Među posebno luksuznim modelima, u kolovozu se ističe samo jedan Ferrari, treći nabavljen u Hrvatskoj ove godine.

Kineski modeli nastavljaju s osvajanjem hrvatskog tržišta. U dosadašnjem dijelu godine najbolje je plasiran Geely na 20. mjestu, no u kolovozu ga je pretekao MG sa 68 prodanih komada. Nakon Geelyja (53) nalaze se Forthing (51), Omoda (38), BYD (26) i Jaecoo (16).

Što se strukture kupljenih u dosadašnjem dijelu godine, vladaju benzinci (49,4% – 25.265 komada), a dobar udio imaju i hibridi (35,6% – 18.172 komada). Dizelaši imaju tek 11,9 posto udjela s 6103 komada iz jednostavnog razloga što ih nudi tek manji broj marki nudi. LPG modeli drže 1,9 posto tržišta s 975 novih u prve dvije trećine 2025. godine, a električni 1,1 posto odnosno 583 komada.