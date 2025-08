U srpnju u Hrvatskoj najviše novih Opela. Registriran jedan Ferrari i neke nove kineske marke

Škoda je najprodavanija marka u dosadašnjem dijelu godine, no pobjednik srpnja je Opel. Prodajni trendovi pokazuju kako najveći udio među Kinezima ima Geely, no na tržište dolaze i neke nove marke iz te države. Svakog mjeseca registriraju se i neki luksuzni automobili, u srpnju su to bili Ferrari i Lamborghini.

Najviše novoregistriranih automobila u srpnju u Hrvatskoj imao je Opel – 1148 komada. To je najbolji rezultat te marke i prvi put da su bili na prvom mjestu u nekom mjesecu 2025. godine. Drugo mjesto sa 762 automobila imala je Škoda, što je jedan od najlošijih rezultata te marke. Za petama joj je Volkswagen sa 746 automobila.

Na četvrtom mjestu je Dacia (382), petom Toyota (328), šestom Kia (272), sedmom Hyundai (268), osmom suzuki, a devetom Renalt s najlošijim rezultatom ove godine: tek 228 novoregistriranih automobila. Audi je na 10. mjestu kao najbolja Premium marka s 225 automobila, a za petama mu je BMW s 221 automobilom. Njihov konkurent Mercedes nešto je niže s 98 novoregistriranih automobila.

Prvi modeli Leapmotora, Rarira i BAIC-a

Gleda li se Kineze koji postepeno osvajaju hrvatsko tržište, najbolje stoji Geely koji je prodao rekordnih 125 automobila – jednako koliko i primjerice Citroen. Drugi među Kinezima je MG s 95 automobila. Treće mjesto među Kinezima drži BYD, kojem je vjerojatno pomogla prodaja Dolphin Surfa, električnog automobila koji se može kupiti i za manje od 20.000 eura. Jači modeli ove marke izravna su konkurencija američkoj Tesli koja je u srpnju prodala 16 komada.

Od ostalih kineskih automobila vrijedi izdvojiti Omodu i Jaecoo. Obje marke prethodnih mjeseci imale su od nula do dva modela mjesečno, da bi u srpnju – u kojem su se i službeno predstavile – napravili veliki skok. Prodano je 30 Omoda i 10 Jaecooa. Tu su i prve prodaje marki Leapmotor (3 komada), Rariro (2) i BAIC (1) u ovoj godini.

Što se luksuznih modela tiče, na ulice su stigli jedan Ferrari i jedan Lamborghini.

Dva Opelova modela na vrhu u srpnju

Najprodavanija dva modela u srpnju bili su Opel Corsa (605 komada) i Opel Mokka (438). Tek treće drži najčešći pobjednik Škoda Octavia (312). Slijede Volkswagen T-Cross (282), Dacia Sandero (174), Suzuki Vitara (143), Dacia Duster (124), Škoda Kamiq (115) te Volkswageni Taigo (100) i Tiguan (100).

Gleda li se prvih sedam mjeseci ove godine, očekivano, najbolje prolazi Škoda koja drži 13,64 posto tržišta. Drugi je Volkswagen s 11,98 posto, a treći Opel, koji se zahvaljujući ovomjesečnim rezultatima popeo na treće mjesto s 8,98 posto. Četvrti je Renault (8,90%), a peti Suzuki (6,35%).

Gotovo polovica (49,7) novonabavljenih automobila u dosadašnjem dijelu godine su bili benzinci. Slijede hibridi s 35,2 posto. Znatno manje imaju dizelaši (12,1%), auti na plin (1,9%) i električni auti (1,1%).