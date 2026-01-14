Saudijski Ceer priprema automobil ludog dizajna s Rimčevim pogonom. Objavljene prve fotografije

Objavljene su prve fotografije Ceerovog testnog crossovera koji bi trebao biti predstavljen krajem ove godine. Imat će Rimčev električni pogon, a možda su i fotografije nastale negdje u Hrvatskoj.

Tvrtka Ceer iz Saudijske Arabije ove godine trebala bi predstavili svoje prve modele automobila. Oni nastaju u suradnji s BMW-om, Hyundaijem i Foxconnom koji im isporučuju dijelove. Krajem 2024. godine dogovorili su i suradnju s Rimac Technology, koji će opremati njihove modele sustavima električnih pogona.

Japanski portal Response objavio je nekoliko fotografija Ceerovog testnog zamaskiranog vozila, koje otkrivaju vrlo originalan dizajn njihovog budućeg crossovera. Izgled iz profila pomalo podsjeća na moderniju verziju nekadašnjeg Citroen C4 kupea. Po nekim procjenama automobil bi mogao imati oko pet metara dužine.

Najveće vjetrobransko staklo na svijetu

Japanski portal navodi kako prototip ima veliko vjetrobransko staklo, za koje su iz Ceera najavili kako će biti najveće vjetrobransko staklo (na nekom automobilu) na svijetu. Ono će imati infracrvenu reflektirajuću troslojnu srebrnu prevlaku koja smanjuje apsorpciju sunčeve topline. S obzirom na to da Ceer ima sjedište u Saudijskoj Arabiji, to se smatra iznimno važnom značajkom. Osim toga, vjetrobransko staklo imat će međusloj za apsorpciju zvuka radi bolje zvučne izolacije, kao i „široku obojenu traku” u gornjem dijelu, koja će služiti kao zatamnjeni štitnik od sunca.

Testovi se navodno provode u “tajnom pogonu” u Europi, što bi teoretski mogao biti i Rimčev pogon. Fotografije na kojima je maskirani automobil mogle su nastati špijunažom, ali i kao rezultat planske promocije marke čiji bi prvi modeli trebali biti završeni krajem godine.