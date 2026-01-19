Indija predlaže povezivanje digitalnih valuta članica BRICS-a

Indijska središnja banka predložila je da zemlje BRICS-a povežu svoje službene digitalne valute kako bi olakšale prekograničnu trgovinu i plaćanja u turizmu, rekla su Reutersu dva izvora.

Središnja banka (RBI) preporučila je indijskoj vladi da se prijedlog o povezivanju digitalnih valuta središnjih banaka (CBDC) uvrsti na dnevni red summita BRICS-a koji će ove godine biti održan u Indiji, rekli su izvori pod uvjetom da ostanu anonimni jer nisu ovlašteni javno govoriti o toj temi.

Indijska središnja banka već je javno naznačila da je zainteresirana za povezivanje digitalne rupije s digitalnim valutama koje izdaju središnje banke drugih zemalja kako bi se ubrzale prekogranične transakcije i ojačala globalna upotreba indijske valute.

Ideja o promicanju globalne upotrebe rupije ne pokušaj “dedolarizacije”, naglasili su.

Bude li aktualna preporuka prihvaćena, Indija bi mogla prva predložiti povezivanje digitalnih valuta članica BRICS-a. Skupina je u deklaraciji s prošlogodišnjeg samita u Rio de Janeiru bila predložila interoperabilnost sustava plaćanja članica kako bi prekogranična plaćanja bila efikasnija.

RBI, indijska vlada i središnje banke Brazila i Rusije nisu odgovorile na Reutersov upit da komentiraju informaciju o prijedlogu. Kineska središnja banka odgovorila je da nema informacije o toj temi koje bi mogla podijeliti s novinarima, a središnja banka Južnoafričke Republike (JAR) odbila je komentirati.

Nijedna članica BRICS-a nije još uvela u upotrebu digitalne valute, ali Rusija, Indija, Kina, Brazil i JAR pokrenuli su pilot projekte.

BRICS su 2009. godine osnovali Brazil, Rusija, Indija i Kina, a kasnije im se pridružio JAR. U proteklih nešto više od godinu dana grupi su se pridružile i zemlje poput Ujedinjenih Arapskih Emirata, Irana i Indonezije.

Brazil je već sugerirao da bi grupa mogla izdavati zajedničku valutu, ali ideja je naknadno odbačena, napominje Reuters.

Interes za digitalne valute središnjih banaka prigušio je u međuvremenu val izdanja ‘stablecoina’. Izdaju ih privatne kompanije, a ‘pokrivene’ su obično tradicionalnim valutama, ponajprije dolarom, ili robom poput zlata i srebra.

Indija pak i dalje inzistira na e-rupiji, ističući da je sigurnija i strože regulirana.

Digitalne valute koje izdaju središnje banke ne nose brojne rizike koji se povezuju sa stablecoinima, rekao je u prosincu indijski viceguverner T. Rabi Sankar

Uz nezakonita plaćanja i zaobilaženje mjera kontrole, stablecoini po njegovim riječima raspiruju i zabrinutost za monetarnu stabilnost, fiskalnu politiku, bankarsko posredovanje i sistemsku otpornost.